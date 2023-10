A Real Madrid korábbi sztárját a Muszlim Testvériség támogatásával vádolják

„Minden imánk a gázai lakosokkal, akik ismét igazságtalan bombázások áldozatai lettek, olyan bombázásoké, melyekben sem a nőket, sem a gyerekeket nem kímélik” – írta a Twitteren Karim Benzema három nappal korábban. A poszt Izrael konkrét említése nélkül is sokaknál kiverte a biztosítékot Franciaországban, most pedig Gérald Darmanin francia belügyminiszter reagált rá egy a CNews-nak adott, Európa vezető sportlapjai, mint a spanyol As, vagy a német Sport Bild által szemlézett interjúban.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Darmanin kijelentette „Karim Benzema úrnak hírhedt kapcsolatai vannak a Muszlim Testvériség irányába”, emiatt hosszabb ideje megfigyelés alatt áll.

Az As kiemelte, ugyan Franciaországban hivatalosan még nem minősítették terrorszervezetté a Muszlim Testvériséget, Egyiptomban és több környező országban igen.

Benzema nyáron igazolt a Real Madridtól a szaúdi al-Ittihadhoz. Az átigazolásról épp a minap adott bővebb interjút, melyben kiemelte, muszlim emberként vallási okok is vonzották az országba. Hozzátette, szerinte Szaúd-Arábia egy szép és fejlődő muszlim ország, amit „mindenki szeret”, és ahol óriási szeretetet kap ő is.