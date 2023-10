Rács mögé kerülhet a Barcelona jelenlegi elnöke is

A Marca információi szerint a Negreira-üggyel foglalkozó bíró, Joaquín Aguirre újszerű törvényértelmezéssel rukkolt elő, melynek értelmében a Barcelonát jelenleg irányító Joan Laporta is érintetté válhat a spanyol labdarúgás történetének egyik legnagyobb vesztegetési botrányában. A sportvezetőre akár szabadságvesztés is várhat, ha Aguirre értelmezése megállja helyét a bíróságon.

A Katalán Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának elnökhelyettese, José María Enríquez Negreira év elején ismerte be, hogy az FC Barcelonától pénzt kapott azért, hogy jelentéseket készítsen és adatokat szolgáltasson a játékvezetőkről. Az első hírek 2016 és 2018 közti kapcsolatról szóltak, utóbb azonban kiderült, már 2001-ben utalt a katalán csapat a játékvezető-főnöknek. Így a csapat tisztában lehetett azzal, hogy hogyan kell hozzáállni a meccsüket vezető bíróhoz. Mindezért a három év alatt közel 1,4 millió eurót (kb. 530 millió forint) számlázott ki a Barcának egy DASNIL 95 SL nevű számlagyárcégen keresztül, szakmai tanácsadás tevékenységi körrel. A cég tulajdonosa Negreira, egyetlen alkalmazottja pedig a fia volt – írtuk februárban az Elmundo cikke alapján.

A korábbi tranzakciók akkor váltak érdekessé az adóhatóság számára, amikor a cég különböző kiskapukat próbált kihasználni az adóterhek csökkentésére. Azóta kiderült, hogy a kiállított számlákat nem dokumentálták megfelelően, az adóhatóságnak pedig nem volt tudomása az üzleti kapcsolatról.

Az ügy felvetette a vesztegetés gyanúját is, ám a La Liga hivatalból nem tudott eljárni, Javier Tebas elnök kijelentése szerint mivel a kifizetések három éven túliak voltak, a liga szempontjából elévült a lehetséges kihágás. Ugyanakkor a sportvezető megjegyezte, minden lehetséges erőforrásukkal támogatják az ügy kivizsgálását, amennyiben a spanyol hatóságok ezt szükségszerűnek találják. Az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA) és a nemzetközit (FIFA) ugyancsak nem kötötte a La Liga által hivatkozott hároméves elévülési idő, így szintén vizsgálatba kezdett.

A spanyol ügyészség korábban azon az állásponton volt, a tízéves elévülési idő miatt a 2013 és 2018 közti kifizetések hátterét és az ezekért kapott ellenszolgáltatást vizsgálja. Mindez egyúttal azt is jelentette volna, hogy két elnöki ciklust, Sandro Rosell és Josep Maria Bartomeu regnálását érinti az eljárás. Itt jön azonban a fordulat, Aquirre értelmezése szerint ugyanis a törvénytelenség 17 éven át folyamatosan fennállhatott, így a tízéves elévülési idő szempontjából csak az utolsó átutalás, azaz a 2018-as dátum a mérvadó. Mindez pedig azt jelenti, hogy hirtelenjében a Barcelona jelenlegi elnöke, a klubot 2003 és 2010 között egyszer már irányító Laporta is a vádlottak padjára kerülhet.

A Marca megjegyzi, amennyiben így lesz, úgy háromtól hat évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják őt, miközben 12 éves eltiltást kaphat a közügyektől. Utóbbi esetben pedig a Barcelona elnöki tisztségéről is le kéne mondania. Ugyanez igaz Rosellre és Bartomeura is.

A klub eközben Spanyolországban aligha szankcionálható az említett elévülés miatt, az UEFA részéről viszont a levegőben lóghat egy több évre szóló eltiltás a Bajnokok Ligájától és a többi európai kupasorozattól. Igaz, a spanyolok szerint ennek kicsi az esélye...