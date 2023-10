A Chelsea jó 70 percig kioltotta az Arsenal erősségeit, ennek köszönhetően pedig 2–0-ra vezetett is a londoni derbin az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában. Aztán viszont jött egy rút kapusbaki, az észak-londoni rivális szépített, majd megérdemelten egyenlített is, így végül megmentett egy pontot a Stamford Bridge-en.

Cole Palmer épp Bukayo Saka nyomdokaiba lépett a Chelsea Arsenal elleni rangadóján.

A londoni rangadón ugyan a Chelsea léphetett pályára hazai közönség előtt, mégis az előzetes esélyek a vendég Arsenal mellett szóltak. Míg az észak-londoniak a tabella második helyéről várták a 9. fordulót, addig a nyugat-londoni együttes rendkívül bukdácsoló szezont fut eddig, három győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel mindössze a 11. pozícióból vágott neki a rangadónak.

Aztán viszont a pályán ebből az előzetes saccolgatásból szinte semmi sem köszönt vissza. Rendben, Mikel Arteta csapata jóval többet birtokolta a labdát, de ennyi, ez pusztán mennyiségi és nem minőségi mezőnyfölény volt a piros-fehérek részéről. Erről árulkodik az is, hogy az Arsenalnak összesen két gólszerzési kísérlete volt 45 perc alatt, ezek közül sem találta el egyik sem a kaput.

A Chelsea tökéletesen kontrázva hétszer is próbára tette a vendégkapus, David Raya képességeit. Szerencsétlen spanyol pedig William Saliba kezezése miatt a lehető legkiszolgáltatottabb helyzetben találta magát, amiben hálóőr csak találhatja: a 15. percben Palmer büntetőjét kellett volna hárítania – nem sikerült (1–0). Az angol középpályás a harmadik legfiatalabb játékos lett a PL történetében, aki két egymást követő bajnokin tizenegyest tudott értékesíteni, érdekesség, hogy a rekorder az Arsenal ásza, Saka.

Arteta szünetben lekapta a sokat hibázó Olekszandr Zincsenkót, ám aligha jelenthetnénk ki, hogy Tomijasu Takehiróval sokkal jobban működött volna az „ágyúsok” védelme. A 48. percben ismét kapitulált a vendégvédelem, az első chelsea-s góljára 23 bajnokin át váró Mihajlo Mudrik borzalmas sorozata a Fulham elleni, három héttel ezelőtti meccsen végre megszakadt, most pedig egy újabb londoni derbin megszületett a második találata is a „kékeknél”. Más kérdés, hogy erősen össze kell majd szednie magát a meccs utáni nyilatkozatoknál, ha meg akarja győzni a közvéleményt arról, hogy kapura is szánta a labdát, nem pedig szempontjából szerencsésen lecsúszott beadásról volt szó (2–0).

Fotó: Justin Setterfield / Getty Images Hungary Mihajlo Mudrik ünnepli a Chelsea színeiben szerzett második gólját – emlékezetesre sikerült, annyi szent

A bevált recepten a Chelsea még véletlenül sem akart változtatni, teljesen átadta a területet az Arsenalnak, amelynek kétgólos hátrányban nem volt más választása, mint rohamozni. Ebből pedig az oroszlánosok kényük-kedvük szerint kontrázhattak, volt ziccere Palmernek, Raheem Sterlingnek és a csereként beállt Nicolas Jacksonnak, de egyikük sem tudta belőni a mindent eldöntőnek ígérkező harmadik hazai gólt.

Aztán szinte a semmiből Rob Sánchez, a nyugat-londoniak kapusa kiosztott egy gólpasszt: más kérdés, hogy pechjére nem saját csapattársának, hanem az Arsenalban futballozó Declan Rice-nak. Az angol transzferdíjrekorder tökéletes helyzetfelismeréssel, kapásból lőtte az üresen maradt kapuba a labdát jó 25 méterről, miután azt egy esetlen megoldással odapasszolta neki a Chelsea-kapus (2–1).

Ezzel pedig visszajött a meccsbe az Arsenal. Olyannyira, hogy a 84. percben az egyenlítés is sikerült a vendégeknek: Saka jobbról érkező beadását a nem sokkal korábban beállt Leandro Trossard jobb külsővel, átvétel nélkül helyezte a hazai kapu bal oldalába (2–2).

Akkorát fordult a játék képe, ezen a ponton már az sem tűnt elképzelhetetlennek, hogy a jó 70 percig csak szenvedő észak-londoniak elviszik mind a három pontot a Stamford Bridge-ről. Picit úgy, mintha csak a magyar labdarúgó-válogatott Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtezőjének hajráját láttuk volna.

Ez végül nem történt meg, de nehéz lenne megmondani, hogy ennek a döntetlennek melyik csapat örülhet jobban. Talán egy harmadik londoni rivális, a Tottenham... A játék képe alapján az Arsenalra nézve hízelgő, ám ha onnan közelítünk, hogy a Chelsea a legutóbbi hat egymás elleni bajnokiból ötöt elbukott (éppannyit, mint az azt megelőző 25-ből), akkor a kékek lehetnek boldogabbak.

Az Arsenal így 21 ponttal – és a bajnokságban még veretlenül – a tabella második helyén áll, míg a Chelsea 12 ponttal a kilencedik.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Chelsea–Arsenal 2–2 (1–0)

Korábban

Manchester City–Brighton 2–1 (2–0)

Bournemouth–Wolverhampton 1–2 (1–0)

Brentford–Burnley 3–0 (1–0)

Newcastle United–Crystal Palace 4–0 (3–0)

Nottingham Forest–Luton Town 2–2 (0–0)

Liverpool–Everton 2–0 (0–0)

Később

21.00: Sheffield United–Manchester United