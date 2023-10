Sevillában bukott az idényben másodszor pontokat a Real Madrid

A királyi gárdának ez az idénybeli első döntetlenje a bajnokságban – és a második alkalom, hogy pontokat vesztett a 2023–2024-es kiírásban.

A Real a negyedik percben gólt szerzett, de a találatot videobírós ellenőrzés után érvénytelenítették, majd a második félidőben David Alaba öngóljával a Sevilla került előnybe. A madridiak négy perccel később Dani Carvajal találatával egyenlítettek, s így végül egy ponttal távoztak az andalúziai együttes otthonából.

A Real Madrid 25 ponttal így is vezeti a bajnokságot, igaz, a vasárnap majd az Almeríát fogadó Girona pontszámban holnap utolérheti (sőt egy hatgólos vagy annál is nagyobb gólkülönbségű győzelemmel meg is előzheti). A harmadik helyen álló Barcelona 21 pontot számlál – kilenc meccsből.



LABDARÚGÁS

SPANYOL LA LIGA, 10. FORDULÓ

Szombati mérkőzések

Sevilla–Real Madrid 1–1 (0–0)

Real Sociedad–Real Mallorca 1–0 (0–0)

Getafe–Real Betis 1–1 (1–1)

(MTI/Index)