Elképesztő mélyrepülésben az Ajax, már a csont utolsóval sem bírt a csapat

Fordulatos meccset játszott, ám ismét kikapott, így a három lőtt gól aligha vigasztalja az Ajax Amsterdam játékosait és szurkolóit. Az együttes kétgólos hátrányból felállt, sőt az Utrecht elleni bajnoki 65. percében Steven Bergwijn találatával fordított is. Ám a 71. percben a házigazda ismét egyenlített, majd a 90. percben Oscar Fraulo találatával be is húzta a három pontot az amszterdamiakkal szemben (4–3).

A vereséget még fájóbbá teszi, hogy az Utrecht sem remekel, sőt: az Ajax elleni, mostani siker mindössze a második győzelme a 2023–2024-es idényben. Mondjuk, ezzel pont kétszer annyi sikernél is jár a csapat, mint a négyszeres Bajnokok Ligája-győztes rivális (7 bajnokin egy)…

Az Ajax sorozatban a nyolcadik tétmeccsén maradt nyeretlen, ami a profi korszak kezdete óta sosem fordult elő a csapat történetében. Ennek fényében nem is meglepő, hogy a szintén történelmi mélypontot jelentő 17. helyre csúszott vissza a klub a holland élvonalban – soha ilyen rossz helyen nem állt még az Eredivisie-ben.

A történteken a klub korábbi ásza, a később a Real Madridban és az Interben is bizonyító Wesley Sneijder is kiakadt:

Mindegy jelenleg, kit ültetnének a csapat kispadjára, egyszerűen a játékosok nem ütik meg az Ajax nevéhez méltó szintet

– bosszankodott a vi.nl-nek adott nyilatkozatában.

A tabella élén a kilenc forduló után is még százszázalékos PSV áll 27 ponttal, mögötte a nyolc győzelemnél és egy döntetlennél járó AZ Alkmaar következik, míg a harmadik, a veretlenségét szintén őrző (hét győzelem, két döntetlen) címvédő Feyenoord. A dobogótól már most 18 ponttal marad el az Ajax. A klub az előző idényben 34 forduló alatt szedett össze 13 pont hátrányt a rotterdami együttessel szemben…