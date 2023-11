Szorul a hurok a Manchester United vezetőedzője körül

A BBC Sport információi szerint több forrás is egybehangzóan jelezte, miszerint a Manchester United labdarúgócsapatának tulajdonosi köre gyors megoldást szeretne találni Erik Ten Hag vezetőedző helyzetére, aki igen nagy nyomás alatt van csapata legutóbbi mérkőzéseken nyújtott teljesítménye miatt.

Nincs jó formában a Manchester United, amit mindenképp bizonyít az is, hogy Newcastle United szerdán 3–0-s vereséggel búcsúztatta a ligakupából, előtte pedig vasárnap a Premier Leauge-ben a városi rivális Manchester City győzte le Erik Ten Hag csapatát, ugyancsak 3–0-ra.

A holland szakvezető elismerte, hogy a csapat nincs jó helyzetben, azonban szerinte ő maga is egy harcos, és kilábalnak a szörnyű sorozatból.

Most bizonyíthat is az angol együttes és Ten Hag is, ugyanis a honi bajnokságban szombaton a Fulhammel mérkőznek meg – amelytől 2009 óta nem kapott ki az MU, a Bajnokok Ligája csoportkörében pedig Dániába utazik jövő héten, és az FC Köbenhavn együttesével mérkőzik meg.

Közel egy éve már, hogy a Glazer család bejelentette, fontolgatják a klub eladását. A 71 éves angol milliárdos, Sir Jim Ratcliffe vegyészeti cége 25 százalékos részesedést szeretne, de egyelőre még nem zárult le az üzlet. Az üzletember szeretné átvenni a klub vezetését, amellyel jelentős befolyása lenne Ten Hag munkájára, esetleges leváltásáról szóló döntésekbe.

Sokan azt gondolják, hogy jó hatással lehetne a Manchester Unitedre az eladási helyzet tisztázása, valamint Ratcliffe jelenléte és beleszólása is.

A Manchester United az angol bajnokságban tíz mérkőzést követően a nyolcadik helyen áll, a BL- csoportkörben jelenleg nem továbbjutó, harmadik pozícióban van a klub.