Hiába lett a Barcáé a legkönnyebb csoport, így sincs a „dobogón”

16. (–) Feyenoord (holland) 25 pont

A keret értéke: 265,65 millió euró

Összesen 22 gárda kapott pontot a szerkesztőségi rangsorokból, a legközelebb a szezonnyitó erősorrendben még a 10. helyen álló Milan (23) volt ahhoz, hogy beférjen a top 16-ba, de a Lens (19), a Benfica (16), a Sevilla (10), a Galatasaray (4) és a Lazio (2) is szerepelt egyes listákon.

A top 16 végére a holland bajnok fért fel, amely a PSV elleni elveszített Szuperkupa-meccsel indította a szezont, és a bajnokságban is csak nézik a hibátlan eindhoveniek (11 meccs, 33 pont) hátát, miután két döntetlen és egy vereség is becsúszott már.

A BL-ben otthon nagyon magabiztos a gárda, Rotterdamban a Celticet (2–0) és a Laziót (3–1) is két góllal verte, az Atlético ellen pedig Madridban is vezetett kétszer, mielőtt Álvaro Moratáék fordítani tudtak – de ennek ellenére is a Feyenoord vezeti a kvartettet.

Santiago Giménez játékát külön ki kell emelni, az Argentínában született, de mexikói válogatott csatár az idényben 13 tétmeccsen 15 gólt és három gólpasszt termelt, nem véletlenül a 22 éves futballista piaci értéke (40 millió euró) a legmagasabb a keretből.

15. (–) Porto (portugál) 37 pont

A keret értéke: 289 millió euró

A „sárkányok” is a harmadik helyen állnak a hazai pontvadászatban, miután ugyanúgy három botlás csúszott be – köztük a Benfica elleni rangadóval, miután a lisszaboniak a Szuperkupában is felülmúlták ellenfelüket.

Míg a Feyenoord meccsein csak hazai győzelem született a BL-ben, addig a Porto fellépésein csak vendégsiker: a Sahtar Doneck ellen Hamburgban 3–1-re, az Antwerp otthonában 4–1-re győzött a portugál együttes, a Barcelona viszont elvitte a három pontot a Dragaóból (0–1).

14. (12.) Newcastle United (angol) 43 pont

A keret értéke: 650,5 millió euró

Igencsak hektikus a „szarkák” idénye, hiszen az Aston Villa elleni gálázás (5–1) után három bajnoki vereség jött, majd a Milan ellen a BL-ben is szenvedtek. Aztán hatalmas formába lendültek a PL-ben, legutóbb az addig veretlen Arsenalt is két vállra fektették.

A Bajnokok Ligájában 4–1-re kiütötték a PSG-t, hogy aztán otthon kikapjanak a Dortmundtól, így jelenleg az egymás elleni eredmények miatt nem állnak továbbjutó helyen.

Ez lehet amúgy a fő ok a gyenge helyezés mellett, mert az Angol Ligakupában is remekel az együttes: a Manchester Cityt és a Manchester Unitedet is kiejtette, és készülhet a Chelsea elleni negyeddöntőre.

A sérüléssel bajlódó Alexander Isak és Callum Wilson remekül egészíti ki egymást, mindkét csatár hétszer talált már be az idényben.

13. (–) Real Sociedad (spanyol) 45 pont

A keret értéke: 432,6 millió euró

Picivel előzi meg a spanyol negyedik az angolt, de ez itt egyértelműen a BL miatt alakulhatott így. A bajnokságban ugyanis 12 meccsből csak ötöt nyert meg a baszk együttes, amely a hétvégén a Barcelona ellen a 92. percben bukott el.

Az elitsorozatban viszont eddig nem érheti szó a ház elejét, az Internazionale a 87. percben még megakadályozta a San Sebastián-i győzelmet (1–1), viszont ezt követően a Salzburg (2–0) és a Benfica (1–0) otthonában is győzött a csapat, így óriási lépést tett a nyolcaddöntő felé.

12. (7.) Manchester United (angol) 53 pont

A keret értéke: 877,3 millió euró

Ha csak az elköltött összeget és a keretértéket nézzük, nehéz lenne nem a »borzasztóan alulteljesítő« jelzőt használni a Manchester Unitedre.

Az első öt forduló három veresége után szeptember végén a Crystal Palace is megverte a „vörös ördögöket”, viszont azt a javukra kell írni, hogy nem adják fel: a legutóbbi négy körből háromszor nyert a csapat, a Brenford ellen a 93. percben még 0–1-re állva győzött 2–1-re, a Fulham ellen pedig a 91. percben döntve.

A BL-ben még várat magára a feltámadás, a Bayern München (3–4) és a Galatasaray (2–3) is legyőzte az angolokat, akik annak is örülhettek, hogy André Onana a 97. percben büntetőt védett, így legalább a Köbenhavn (1–0) ellen győzni tudott, életben tartva esélyeit.

11. (14.) Borussia Dortmund (német) 67 pont

A keret értéke: 466,6 millió euró

A fekete-sárgák megítélése sem egyszerű, jól mutatja ezt, hogy akadt olyan 16-os lista, amelyen a hatodik helyig kúsztak, de olyanok is, amire fel sem fértek!

A Bundesligában kilenc veretlen meccs után várták a Bayern München elleni rangadót, ami végül lényegében kilenc perc alatt eldőlt.

Az elitsorozatban ellentétes a forgatókönyv, ott ugyanis a párizsi vereség után a Milan elleni 0–0, majd a Newcastle vendégeként aratott 1–0-s siker jött, így kedvező helyzetből várhatják a folytatást.

10. (13.) RB Leipzig (német) 76 pont

A keret értéke: 489,1 millió euró

A Német Szuperkupa győztese keretes szerkezetet adott eddigi bajnoki idényének, hiszen az első és a legutóbbi fordulóban alulmaradt vendégként, közte hat győzelem és két döntetlen volt a Willi Orbánt sérülés miatt nélkülöző, Gulácsi Pétert cserepadra száműző gárda mérlege, amely közben a Német Kupából kiesett.

A Bajnokok Ligájában a 3–1 a slágeredmény (nem egyedül itt...), hiszen a Young Boys vendégeként és a Crvena zvezda ellen otthon is ennyire nyert, miközben a Manchester City Lipcsében 3–1-re győzött.

Ennek ellenére a csoport két lefelé kilógó csapata ellenében a második helyre igencsak jó esély van.

A nyári érkezők közül a már kilencszer is eredményes Lois Opendát, a hat találatnál járó cserecsatárt, Benjamin Seskót, valamint a 11 kanadai pontot termelő (4+7) Xavi Simonst is ki lehet emelni.

9. (8.) Napoli (olasz) 88 pont

A keret értéke: 587,75 millió euró

Az olasz címvédő a Bayernhez távozó Kim Mindzsét leszámítva megtartotta legnagyobb értékeit, más kérdés, hogy Victor Osimhennel sikerült kicsit összerúgni a port. A Serie A-ban már nyolc meccs után annyi veresége volt a nápolyi csapatnak, mint előző kiírásban 27 kör után (2), emellett pedig három döntetlen is becsúszott, így a tabellán csak a negyedik helyet foglalja el az együttes.

A BL-ben itt is hasonló a helyzet, mint a Portónál: a spanyol rivális nyert a gárda otthonában (–Real Madrid 2–3), a másik két fellépésen vendégként győzött, így a féltávnál nagyon közel van a továbbjutás.

Osimhen a problémák ellenére is eljutott már hat gólig, Hvicsa Kvarachelia pedig nyolc (3+5) kanadai pontot termelt az új kiírásban.

8. (11.) Atlético Madrid (spanyol) 105 pont

A keret értéke: 472 millió euró

A „matracosok” egészen a legutóbbi fordulóig parádésan álltak a La Ligában, hiszen a vesztett pontokat tekintve éllovasnak számítottak, ezek után „sikerült kikapni” Las Palmasban, ezzel egyrészt csak a negyedik a csapat, másrészt, ha az elmaradt meccset megnyeri, akkor is csak a harmadik helyre tud felkapaszkodni.

A BL-ben még nincs veresége Diego Simeone együttesének, de a 95. percben egyenlítő Lazio (1–1), valamint a Celtic (2–2) ellen is botlott már, így hiába verte a Feyenoordot Madridban, csak a második helyen áll.

7. (6.) Internazionale (olasz) 140 pont

A keret értéke: 563,35 millió euró

A legutóbbi kiírásban döntős együttes hozza magával jó formáját, hiszen 11 fordulót követően 28 pontot szerezve vezeti az olasz bajnokságot, és a nemzetközi kupában sem áll rosszul, hiszen a Real Sociedad elleni pontmentés után otthon a Benficát és a Salzburgot is legyőzte.

Ha Ausztriában is nyernek a milánóiak, már fixen készülhetnek a nyolcaddöntőre, de persze ebből a csoportból illik is továbbjutni.

Lautaro Martínez bombaformában indította az idényt, 14 fellépésen 13-szor volt eredményes – szombaton az Atalanta 2–1-es legyőzéséből is góllal vette ki a részét –, a nyáron érkező Marcus Thuram pedig öt góllal és hét gólpasszal segíti a fekete-kékeket.

6. (9.) Paris Saint-Germain (francia) 160 pont

A keret értéke: 1,07 milliárd euró

Nagy csatában előzött a párizsi együttes, amely a döcögős rajtot követően a legutóbbi négy bajnokiját megnyerve már csak egy pontra van a Nice-től.

A BL-ben teljesen kétarcú az együttes, hiszen otthon a Dortmundot (2–0) és a Milant (3–0) is könnyedén verte meg, miközben a Newcastle vendégeként hatalmas verést (1–4) kapott.

A harmadik legmagasabb keretértékkel bíró együttes sztárja ezúttal is Kylian Mbappé, aki Messi és Neymar távozása után is termeli a gólokat, már 12-nél jár, Randal Kolo Muanival (3+2) és Ousmane Dembélével (0+3) pedig továbbra is egész hatékony azért a párizsi támadótrió.

5. (4.) Arsenal (angol) 171 pont

A keret értéke: 1,1 milliárd euró

Még egyet léptünk feljebb a keretértékben és a helyezésben is. Az „ágyúsok” ezt az évet is jól indították, a Manchester City elleni Szuperkupa-siker után a bajnokságban két győzelmenként egy döntetlen csúszott be az első kilenc körben, a Sheffield United kiütése után viszont Newcastle-ben véget ért a veretlenség, ezzel együtt pedig a negyedik helyre csúszott a gárda.

A Ligakupát időközben „elengedték”, elsején a West Ham United 3–1-re bizonyult jobbnak, a BL-ben pedig a Lens is felülmúlta az együttest 2–1-re, ugyanakkor a PSV (4–0) és a Sevilla (2–1) elintézése után így is első helyen áll a kvartettben.

Nem biztató viszont, hogy az idényben már öt gólnál és hat gólpassznál járó Bukayo Saka újra combsérüléssel bajlódik.

4. (5.) Barcelona (spanyol) 200 pont

A keret értéke: 862 millió euró

Az El Clásicót drámai körülmények között elveszítő együttes a Girona és a Real Madrid mögött a harmadik helyen áll a La Ligában, de a nagy riválissal szemben így is csak két pont a hátránya.

A BL-ben viszont már fél lábbal a 16 között van a gárda, miután az Antwerp kiütése és a Sahtar Doneck legyőzése között Portóban is nyertek Xavi Henándezék.

Az más kérdés, hogy időközben ez a csoport lett a leggyengébb az egész BL-mezőnyben a sorrendünk alapján, szóval annyira nem meglepő, hogy a dobogóra nem tudtak felkapaszkodni a katalánok.

A jövő viszont továbbra is nagyon fényesnek látszik, de legalábbis biztatónak ígérkezik, hiszen a 16 éves Lamine Yamal, a 19 éves Gavi, a 20 éves Alejandro Balde, Fermín López, Pedri hármast is retteghetik az ellenfelek, de hogy jó a rutin a háznál, azt Robert Lewandowski (6+4) és Ilkay Gündogan (1+5) is fényesen bizonyítja.

3. (3.) Bayern München (német) 244 pont

A keret értéke: 948,15 millió euró

A bajnokságban gála gálát követ egy Leverkusen és egy RB Leipzig elleni 2–2-t leszámítva, más kérdés, hogy a tíz meccsen gyűjtött 26 pont (38–7-es gólkülönbséggel!) sem elég az első helyhez, mivel a Leverkusen (30–10) csak a bajorok ellen nem gyűjtötte be a három pontot (28).

A Német Szuperkupa után a Német Kupáról is lemondhat ugyanakkor a gárda, miután a harmadik ligás 1. FC Saarbrücken 2–1-re legyőzte...

A BL-ben viszont nincs kegyelem: a Manchester United, a Köbenhavn és a Galatasaray ellen is nyertek a bajorok, így egymás után 16 csoportmeccset húztak be.

Harry Kane megkaparintása finoman szólva is bevált: az angol válogatott gólrekordere 14 tétmeccsen 24 kanadai pontot (17+7) termelt új csapatában.

2. (2.) Real Madrid (spanyol) 264 pont

A keret értéke: 1,03 milliárd euró

A királyi gárda a Rayo Vallecano elleni váratlan gól nélküli döntetlen miatt két pontra leszakadt a Gironától, de így is rendkívül kedvező helyzetben van a kilenc győzelem, két döntetlen, egy vereséges mérlegével.

A Bajnokok Ligájában is rekorder gárda az Union Berlin, a Napoli és a Braga ellen is kiküzdötte az egygólos sikert, így a féltávnál még hibátlan, és egy újabb sikerrel már biztosan a legjobb 16 között szerepelhet.

Ha Kane-nél említettük, hogy remekül bevált az átigazolása, akkor itt is egy angol érkezőről kell dicsérő szavakat harsogni: Jude Bellingham az első 14 Real-meccsén 13 gólt és három gólpasszt termelt, no meg kismillió meccs embere címet.

1. (1.) Manchester City (angol) 284 pont

A keret értéke: 1,26 milliárd euró

A spanyol együttesnek viszont négy első helyet megkaparintva sem volt esélye a nyolc rangsort is élen záró címvédővel szemben, hogy rangsorunk élére kerüljön.

Az Aranylabda-gálán az év legjobb csapatának is megválasztott együttes Kerkez Milosékat 6–1-re kiütve átvette a vezetést a tabellán a hétfő este londoni rangadón a Chelsea-től kikapó Tottenhamtől, a BL-ben pedig mindhárom meccsét 3–1-gyel húzta be, közülük kettőt idegenben.

Azért akadt itt kisiklás mostanában, a Newcastle kiejtette a Ligakupából az angol Szuperkupát büntetőkkel elbukó „égszínkékeket”, akik előtte és utána a bajnokságban a Wolverhampton, valamint az Arsenal otthonában is kikaptak.

Közös jellemzője a három meccsnek, hogy Rodri (3 gól+5 gólpassz) egyiken sem lépett/léphetett pályára, a visszatérése óta ismét jönnek a gálák.

Erling Haaland ebben az idényben sem lassít (16 meccs/16 kanadai pont), Julián Álvarez (7+5) meg tudta ugrani a következő szintet, és hamarosan Kevin De Bruyne is visszatérhet hosszú kihagyása után.

Aligha véletlen, hogy nem sokan fogadnának az angol csapat ellen.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló

E csoport

21.00: Atlético Madrid–Celtic

21.00: Lazio–Feyenoord

F csoport

18.45: Dortmund–Newcastle

21.00: Milan–PSG

G csoport

21.00: Manchester City–Young Boys

21.00: Crvena zvezda–RB Leipzig

H csoport

18.45: Sahtar Doneck–Barcelona

21.00: Porto–Antwerp

szerdán

A csoport

21.00: Bayern München–Galatasaray

21.00: Köbenhavn–Manchester United

B csoport

21.00: Arsenal–Sevilla

21.00: PSV–Lens

C csoport

18.45: Napoli–Union Berlin

21.00: Real Madrid–Braga

D csoport

18.45: Real Sociedad–Benfica

21.00: Salzburg–Inter

(Borítókép: Alejandro Balde, a Barcelona–Spanyolország balhátvédje akcióba lép a LaLiga EA Sports Real Sociedad–FC Barcelona-mérkőzésen a Reale Arénában 2023. november 4-én. Fotó: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images)