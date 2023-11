Újabb NBI-es csapattól távozik a vezetőedző

Mátyus János azonnali hatállyal távozik az első osztályban szereplő, jelenleg kieső helyen álló Kisvárda kispadjáról – írta meg a csakfoci.hu, melynek értesüléseit a Sportal is megerősítette.



A kedd délutáni edzést már nem a 48 éves szakember tartja meg, a hírt azonban egyelőre nem erősítették meg, ugyanis Mátyus élő szerződése miatt nem nyilatkozhat az ügyben. A korábbi 34-szeres válogatott labdarúgó pályafutása során többek közt a Honvédnál és Ferencvárosnál is megfordult, majd légióskodott Németországban, Skóciában és Ausztriában is. Sportolói karrierjét a Tatabányánál fejezte be, közben már edzőként is dolgozott a klubnál. Összesen 358 profi mérkőzést játszott Mátyus János, 38 gólt jegyzett.

Fotó: MTI Mátyus János

A szakember mindössze hat bajnoki és két Magyar Kupa-mérkőzésen vezethette a csapatot.

Mátyusnak nem sikerült fellendítenie a csapatot, ugyanis hat bajnoki mérkőzésből csupán egyet tudott megnyerni, ötöt pedig elveszített.

Több hazai klubnál is megfordult a kispadon, míg 2023 szeptemberében a Budafoktól érkezett a Kisvárdába, már az évben harmadik vezetőedzőként a szerb Milos Kruscsics és a 44 éves Gerliczki Máté után.

Korábban a klub sportigazgatója, Révész Attila is elmondta a véleményét a rossz szereplésről:

Amit látok most a csapattól, az elkeserítő. Azt látom, hogy morálisan is megsínylette az együttes, és innentől kezdve hazai pályán sokkal nehezebb lesz játszani. Győzni és nem kikapni nem ugyanaz. Hazai pályán mindenki elvárja majd a pontok gyűjtését, teljesen más taktikával kell majd pályára lépni, kockáztatni kell, és ez bizony az ellenfélnek lehetőséget biztosít a kontrákra. Ha most kell kiesnünk, méltósággal tesszük, de addig is mindent megteszünk a minél jobb szereplés érdekében.

A Kisvárda nem volt egyszerű helyzetben az idény során: az első kilenc mérkőzését idegenben kellett játszaniuk, ugyanis a sportcentrum területét alga támadta meg, emellett sérülések és betegségek is nehezítették a csapat felkészüléseit.

Legutóbb a magyar bajnokságban hazai pályán a Zalaegerszegtől szenvedett 1–0-s vereséget a Kisvárda, a Magyar Kupában pedig a negyedosztályban – tehát amatőr – szereplő Unionét győzték le 6–0-ra.

Mátyus János edzőként a 2015/2016-os szezonban NB III-as bajnokságot nyert a Nyíregyháza Spartacus együttesével.