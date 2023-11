A Chelsea gólzáporos, rendkívül fordulatos mérkőzésen lopott pontot a Man. Citytől

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában a címvédő Manchester City gólgazdag mérkőzésen 4–4-es döntetlenre végzett a Chelsea otthonában, így továbbra is Pep Guardiola csapata a listavezető.

A Chelsea az utóbbi mérkőzéseken egyre jobb formát mutatott, Mauricio Pochettino csapata legutóbb a Tottenham ellen nyert 4–1-re, és gyűjtötte be a három pontot. A Manchester City ellen még a londoni riválisánál is nehezebb feladat várt a kékekre. A találkozó első komolyabb gólszerzési lehetőségét a Marc Cucurella szabálytalansága miatt megítélt büntető jelentette, amelyet Erling Haaland értékesített magabiztosan, a kapu bal oldalába lőve a labdát.

Fotó: Getty Images

Nem tartott viszont sokáig a vendégek előnye, négy perccel később Conor Gallagher szöglete Thiago Silva fejét találta meg, aki pontosan fejelt a tizenegyespontról a kapu bal oldalába, kiegyenlítve ezzel az állást. Sőt a 37. percben már a Chelsea-nél volt az előny, Raheem Sterling góljával megfordította a mérkőzést a hazai csapat.

De a félidőre mégis döntetlennel vonultak a felek, mivel az első játékrész ráadásában Bernardo Silva tökéletes labdája találta meg Akanjit, aki felugrott, és a kapu bal oldalába fejelte a labdát, 2–2. A második játékrész elején újra magához ragadta az előnyt a City, Julian Alvárez passzából Haaland szerezte meg második gólját a mérkőzésen.

A Chelsea nem adta fel, továbbra is rohamozott, aminek meg is lett az eredménye, Nicolas Jackson vágta be a kipattanót, így újra egyenlített a hazai csapat. És amikor már mindenki azt gondolta, hogy döntetlennel ér véget a mérkőzés, Rodri távoli bombája utat talált a hálóba, megpattanó lövésébe Sanchez kapus bele sem tudott érni, 3–4.

De ennyi sem volt elég, hogy a City begyűjtse a három pontot, mivel a 95. percben a csereként beálló Armando Broját rúgták fel a tizenhatoson belül, büntető volt az ítélet, amelyet Cole Palmer magabiztosan értékesített, így a vége 4–4.

Premier League, 12. forduló

Chelsea–Manchester City 4–4

Liverpool–Brentford 3–0

Aston Villa–Fulham 3–1

Brighton & Hove Albion–Sheffield United 1–1

West Ham United–Nottingham Forest 3–2

Szombaton játszották

Manchester United–Luton Town1–0 (Lindelöf 59.)

Wolverhampton–Tottenham 2–1 (Sarabia 91., Lemina 97., ill. B. Johnson 3.)

Arsenal–Burnley 3–1 (Trossard 45 + 1., Saliba 57., Zincsenko 74., ill. Brownhill 54.)

Crystal Palace–Everton 2–3 (Eze 5. – 11-esből, Édouard 74., ill. Mikolenko 1., Doucouré 49., Gueye 86.)

Bournemouth–Newcastle United 2–0 (Solanke 60., 73.)