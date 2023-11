Ronaldo tovább javította válogatottrekordjait, Yamal nyitotta a spanyol gólok sorát

A szlovákok ugyan a 17. percben hátrányba kerültek a pozsonyi összecsapáson, de még az első félidőben fordítottak, majd a második játékrészben Lukas Haraslin két találatával eldöntötték a találkozót. Az izlandiaknak már csak a szépítésre futotta az erejükből.

A szlovákok összességében és sorozatban is harmadszor jutottak ki a kontinenstornára.

A J csoport másik meccsén a portugál Cristiano Ronaldo tovább javította válogatottrekordjait a Liechtenstein otthonában 2–0–ra megnyert összecsapáson: az ötszörös aranylabdás támadó a mérkőzések és szerzett gólok tekintetében is előrébb lépett, 204. meccsén 128. találatát szerezte nemzeti színekben. A gól nélküli első felvonást követően a vendégek gyorsan eldöntötték a meccs sorsát. A 2016-ban Európa-bajnok portugálok már korábban biztosították részvételüket a kontinensviadalon.

Az Eb-részvételét már korábban bebiztosított skót válogatott 2-2-es döntetlenre végzett Georgia otthonában a selejtezősorozat csütörtöki játéknapján. A hazaiaktól a Napoliban játszó Hvicsa Hvarackelia duplázott.

Mivel az A csoport másik meccsén a már szintén biztos Eb-résztvevő spanyolok 3–1–re nyertek Cipruson – a gólok sorát a Barcelona talentuma, Lamine Yamal nyitotta meg az 5. percben, a felnőttek között harmadik meccsén másodszor volt eredményes –, így Luis de la Fuente válogatottja lépéselőnybe került a csoportelsőségért folytatott harcban. A fiatal játékosok sorát felvonultató vendégcsapatban a rutinos, 37 éves Jesus Navas viselte a karszalagot, a világbajnok és Eb-aranyérmes jobbszélsőből lett szárnyvédő 50. alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben, amelyben azért voltak hosszabb, többéves kihagyásai is.

Az F csoportban a svédek 3–0–ra kikaptak Azerbajdzsánban, pedig az 56. perctől emberelőnyben játszottak. Újabb gólt azonban akkor is a létszámhiányos házigazdák értek el. Az osztrákok utolsó selejtezőmérkőzésükön Észtország vendégeként győztek, góljaikat az első félidő második felében szerezték.

A magyar válogatott számára a 2–2-es bulgáriai döntetlen csütörtökön szintén Eb-részvételt ért, Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének mérkőzéséről és a főszereplők találkozó utáni értékeléséről itt számoltunk be.

Németország rendezőként már 2018 szeptembere óta készülhet a 2024-es tornára, október 13-án Belgium, Franciaország és Portugália, két nappal később Spanyolország, Skócia és Törökország is bebiztosította a helyét a legjobb 24 között. Október 16-án Ausztria, egy napra rá Anglia is kiharcolta, hogy részt vehessen a jövő évi kontinensviadalon, csütörtökön pedig Magyarország mellett Szlovákia is csatlakozott az így már 11 tagú mezőnyhöz.

(Index / MTI)

Európa-bajnokság, selejtező:

A csoport:

Georgia–Skócia 2–2 (1–0)

Ciprus–Spanyolország 1–3 (0–3)

Az állás: 1. (és kijutott) Spanyolország 18 pont/7 mérkőzés, 2. (és kijutott) Skócia 16/7, 3. Norvégia 10/7, 4. Georgia 8/7, 5. Ciprus 0/8

F csoport:

Azerbajdzsán–Svédország 3–0 (2–0)

Észtország–Ausztria 0–2 (0–2)

Az állás: 1. (és kijutott) Ausztria 19 pont/8 mérkőzés, 2. (és kijutott) Belgium 17/7, 3. Svédország 7/7 (12–12), 4. Azerbajdzsán 7 (7–12), 5. Észtország 1/7

J csoport:

Liechtenstein–Portugália 0–2 (0–0)

Luxemburg–Bosznia-Hercegovina 4–1 (2–0)

Szlovákia–Izland 4–2 (2–1)

Az állás: 1. (és kijutott) Portugália 27 pont, 2. (és kijutott) Szlovákia 19, 3. Luxemburg 14, 4. Izland 10, 5. Bosznia-Hercegovina 9, 6. Liechtenstein 0