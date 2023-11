Aranycsata már a 13. fordulóban? A pillanatnyi helyezés szempontjából mindenképpen igaz az állítás a Manchester City–Liverpool-összecsapásra, hiszen az első és a második helyezett randevúját rendezték a Premier League-ben. Ám a korábbi évek tapasztalata alapján hosszabb távon is igaznak bizonyulhat a felvetés, hiszen az elmúlt szezonokban rendre az a három-hat pont hiányzott a címvédő manchesteriek kihívóitól a végelszámolásban, amit az egymás elleni meccseken nem tudtak megszerezni az „égszínkékektől”.

A két menedzser, Pep Guardiola és Jürgen Klopp találkozója ezúttal is kiemelkedő taktikai csatát ígért. A norvég válogatottnál megsérült gólgép, Erling Haaland – mi sem természetesebb – rendbe jött a rangadóra. A katalán szakember pedig az idényben először előhúzta a kalapból a WM-rendszerre épülő 3–2–2–3-as hadrendjét, amely az előző idény Bajnokok Ligája-menetelése alatt volt a City egyik legnagyobb fegyvere. De Klopp sem búslakodhatott, a Tottenham elleni rangadó óta először a lehető legerősebb középpályás sorát vethette be az Etihadban: a Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister, Curtis Jones alkotta triót. Míg alapemberei közül egyedül – a már egy hónapja maródi – Andrew Robertsont kényszerült nélkülözni.

Bizony, a magyar válogatott csapatkapitánya, miként az eddigi 12 fordulóban mindig, ezúttal is a Liverpool kezdőjében kapott helyet, így pedig a Chelsea és a Spurs után a harmadik igazán komoly rangadóján bizonyíthatott a Pool színeiben.

A manchesteriek óriási lendülettel vetették harcba magukat, látványosan magasra húzott védelmi vonal mellett állandó nyomást kifejtve a liverpooliakra. Az első igazán nagy lehetőségre mégis a 10. percig kellett várnia a házigazdáknak, azt sem önerőből, hanem Alisson kapus elpasszolt labdájából hozta össze Phil Foden. Hogy aztán az angol középpályás ziccerben, 15 méterről gyengén a brazil kapus kezei közé gurítson.

A 16. percben jött a Liverpool válasza, Mohamed Szalah jobbról középre tekert labdáját Darwin Núnez bólintotta életerősen kapura az ötös előteréből, Ederson azonban bravúros mozdulattal kipaskolta azt a léc alól, majd a kipattanóra érkező Diogo Jota már föléfejelt – ráadásul szabálytalankodott is a stukkolás előtt. A vörösök kiszabadultak a szorításból, és néhány pillanaton belül ismét veszélyeztettek, ezúttal Szoboszlai villant, ám hiába vette át a labdát a tizenhatoson belül a leshatárról kiugró Núnez, az uruguayi végül elkörülményeskedte a lehetőséget.

Ugyan a Liverpool alapformációja 4–3–3 volt, a játék közben ez sokszor jobban hasonlított egy háromvédős, szárnyvédős rendszerhez, Mac Allister annyira mélyen visszalépett a két középhátvéd, Virgil van Dijk és Joel Matip közé. Labdás játéknál a bal szélen Konsztantinosz Cimikasz a vonal mentén indult felfelé, a jobbon pedig nemegyszer Szoboszlai feladata volt lezárni a területeket, miközben Trent Alexander-Arnold befelé húzódva a mélységi irányítói készségeit próbálta kamatoztatni.

A Citynél némi meglepetésre Manuel Akanji volt az, aki Rodri mellé húzódott szűrőként, sőt támadásban sokszor már-már nyolcasként futballozott a pálya tengelyétől balra. A két szélső, Jeremy Doku és Foden szinte Haaland magasságában helyezkedett elöl, és különösen a 21 éves belga virgonckodott a bal oldalon, nemegyszer a liverpooli védelem mögé törve labdával és onnan laposan centerezve Haaland felé. Ezeket a labdákat hol Alisson, hol a Matip–van Dijk páros kényszerült takarítani az ötös előteréből.

A Klopp-csapat a 27. percig bírta a nyomást, ekkor egy újabb Alisson-féle rossz kirúgásból Nathan Aké fordulhatott le az emberéről, megjátszotta a védelmi vonalban helyezkedő Haalandot, aki kissé balról jobbra húzva, 14 méterről laposan kilőtte a bal alsót (1–0). A norvég csatár az 50. gólját szerezte a Premier League-ben, mindössze a 48. mérkőzésén az angol élvonalban, azaz minden más játékosnál gyorsabban. A korábbi rekordot Andy Cole tartotta, aki 28 évvel ezelőtt a 65. PL-meccsén szerezte meg az 50. ligagólját a Manchester United játékosaként.

50 – Erling Haaland has scored his 50th Premier League goal; in just his 48th appearance, it’s the fastest any player has reached the milestone in the competition. Machine. #MCILIV pic.twitter.com/BoUuW5WY4P