A Newcastle kiütötte a Chelsea-t, Kerkez csereként szállt be a győztes Bournemouth-ba

A magyar válogatott hátvéd a szünetben, csapata 2–0-s vezetésénél állt be a Bournemouthba. Az együttes az elmúlt négy bajnokijából harmadszor nyert, a mostani idényben idegenben most először tudta begyűjteni mindhárom pontot.

A csapat második gólját szerző holland Justin Kluivert a montenegrói Sztevan Jovetics után a második olyan labdarúgó lett, aki az angol, a spanyol, az olasz, a francia és a német élvonalban is eredményes tudott lenni a 21. században (3–0).

A délután rangadóján a Bajnokok Ligája-résztvevő Newcastle United odahaza 4-1-re legyőzte a Chelsea-t. A házigazda már a 13. percben megszerezte a vezetést Alexander Isak góljával, erre azonban még volt válasza a londoni együttesnek, Raheem Sterling a 23. percben egyenlített.

A folytatásban is a Newcastle uralta a játékot, több helyzetet alakított ki és többet is birtokolta a labdát Eddie Howe csapata, mint a Chelsea. Az olló azonban csak szünet után nyílt ki a két rivális között: a 60., majd a 61. percben is kapituláltak a vendégek, előbb Jamaal Lascelles, majd Joelinton volt eredményes (3–1). A kék mezesek sorsát a csapatkapitány, Reece James 73. percben történt kiállítása pecsételte meg – az ezt követő végjátékban Anthony Gordon is bevette Robert Sánchez kapuját, kialakítva a 4–1-es végeredményt.

A forduló legnagyobb presztízsű csatájáról, a Manchester City–Liverpool összecsapásról itt olvashat!

(MTI/Index)

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

Sheffield United–Bournemouth 1–3 (0–2)

Burnley–West Ham United 1–2 (0–0)

Luton Town–Crystal Palace 2–1 (0–0)

Newcastle United–Chelsea 4–1 (1–1)

Nottingham Forest–Brighton 2–3 (1–2)

Korábban

Manchester City–Liverpool 1–1 (1–0)