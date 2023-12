Az Adana Demirsport menesztette vezetőedzőjét, a játékosként az Ajaxnál és a Barcelonánál is klubikonnak számító Patrick Kluivertet – jelentette a fanatik.com.

Sorozatban a negyedik bajnokiján maradt nyeretlen hétvégén az Adana Demirspor, amely így az elmúlt hetekben a harmadikról az ötödik helyre csúszott vissza. Az újabb betli, ezúttal a Samsunspor – a csapat kapusedzője Markus Gisdol kinevezése óta Petry Zsolt – elleni vereség Kluivert állásába került.

Az Ajaxszal Bajnokok Ligája-győzelemig jutott, a Barcelonában több mint 250 tétmérkőzésen pályára lépett támadó mindössze öt hónapig húzta a török csapat kispadján.

Kluivert edzőként jóval szerényebb pedigrével rendelkezik, mint játékosként: felnőttcsapatot a törökök előtt nem is nagyon irányított, dolgozott azonban a Barcelona, az Ajax és a Twente utánpótlásában is, valamint sportigazgatóként a Paris Saint-Germainnél. Továbbá volt Curacao szövetségi kapitánya, és a holland, illetve a kameruni válogatott pályaedzője is.