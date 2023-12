A németországi Európa-bajnokság egyik legjelentősebb újítása lesz az Adidas által gyártott, Fussballliebe névre keresztelt hivatalos mérkőzéslabda. A labdába olyan mikrochipet szerelnek, amely 3 dimenziós képet alkot a játékosról, ezáltal pedig sokkal könnyebb lesz a kezezés helyes megítélése. Az újítás segítségével a videobíró-szobában ülő asszisztens játékvezetők pontosan láthatják, a test melyik részét találta el a labda.

Fotó: Getty Images Az Európa-bajnokság hivatalos mérkőzéslabdája

Sőt, a kezezés mellett a leshelyzetek megítélésében is segíthet az új technológia, mivel érzékeli a labda pontos elrúgásának pillanatát. A The Times arról számolt be, a játékvezetők le voltak nyűgözve az új technológia bemutatása során.

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a jövő nyári kontinenstornán az A csoportba került a házigazda Németország, Svájc és Skócia mellé. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata az Európa-bajnokság második mérkőzésén kezdi szereplését június 15-én, 15 órai kezdőrúgással Svájc ellen.