A címvédő Manchester City sorozatban három bajnoki döntetlent követően látogatott a szenzációs formában lévő Aston Villa otthonában. Bár Pep Guardiola az elmúlt napok sajtótájékoztatóin igyekezett optimista lenni és figyelmen kívül hagyni csapata vasárnapi drámáját a Tottenham elleni rangadón, azt aligha hagyhatta figyelmen kívül, hogy a birminghamiek ebben az idényben még csak pontot sem vesztettek a Villa Parkban.

Ennek lehetséges okaiból pedig csakhamar ízelítőt is kapott a City, amely már a 7. percben előnybe kerülhetett volna, ha Pau Torres átlövési kísérlete néhány centivel jobban helyezett. A folytatást is Unai Emery együttese dominálta, a manchesterieknek hiába akadtak jó pillanatai, például egy-egy Phil Foden beindulás és remek technikával kivitelezett labdaátvétel nyomán, nemhogy a ziccerek, a helyzetek kialakításával is meggyűlt az égszínkékek baja. A norvég gólgyáros, Erling Haaland nevét elvétve, ha említenünk kellett, egyszer került ziccerbe, akkor azonban a lövését, majd az ismétlésként érkező fejesét is védte Emiliano Martínez...

A 23. percben Leon Bailey lövésénél mutatott be újabb bravúrt Ederson, majd Ezri Konsa közeli fejesénél nézhettek a vendégdrukkerek aggódva a labda íve után. A birminghamiek úgy futottak keresztül az eltiltása miatt Rodrit nélkülöző manchesteri középpályán, mint az elmúlt években csak nagyon kevés ellenfélnek sikerült, mindez a szünetig 12 (!) gólszerzési kísérlettel párosult.

Fordulás után ugyan érezhetően növelte labdabirtoklási fölényét a City, de ez a kapura jelentett veszély szempontjából jottányit sem segített a csapaton. Sőt, míg a szünet előtt legalább egy-két villanásra futotta Fodenéktől, a második negyvenöt percben arra sem. Az együttes azután sem tudott helyzetbe kerülni – konkrétan 0/0-s gólszerzési kísérlet/kaput eltaláló próbálkozás-mutatóval zárta a játékrészt –, hogy a 74. percben hátrányba került. Bailey a felezővonaltól indulva cselezte magát helyzetig, majd a tizenhatos előteréből eresztett megpattanó lövése a bal felsőben kötött ki (1–0).

A végjátékban ráadásul növelhette is volna előnyét a birminghami csapat, a 86. percben Douglas Luiz tekerésénél mentette meg a kapufa Edersont és a Cityt. A győzelemre azonban így sem volt esélye a Guardiola-csapatnak, amelyet így megelőzött a tabellán az Aston Villa is – utóbbi a 3., előbbi a 4. helyről várja a folytatást.

Ismét McTominay lett az Old Trafford hőse

A városi rivális zakójával párhuzamosan a Manchester United amolyan nosztalgia-rangadót nyert az Old Traffordon. Erik ten Hag együttese az idényben rendkívül kétarcú, mindössze a 9. helyen álló Chelsea-t fogadta, és a rekordbajnoknak még az is belefért, hogy a meccs elején Bruno Fernandes elhibázzon egy büntetőt.

Hiába érezte ugyanis az irányt a portugál 11 méterről érkező lövésénél Rob Sánchez, nem sokkal később Scott McTominay kipattanóból kapura küldött próbálkozásával szemben már tehetetlen volt a spanyol. Erre ugyanakkor még volt válasza a londoniaknak, a 45. percben Mihajlo Mudrik lódult meg, majd adott pontos passzt Cole Palmernek, utóbbi pedig befelé húzva, a lábak sűrűjében okosan a bal alsóba helyezett. Nem volt túl erős lövés, de takarásból a bal kapufa tövéhez érkezett, így André Onanának nem volt esélye a hárításra (1–1).

Fordulás után a United ugyan kevesebbet birtokolta a labdát, így is veszélyesebb maradt a kapura, a 69. percben pedig Alejandro Garnacho beívelése után McTominay másodszor is betalált (2–1). Mint később kiderült, a skót középpályás duplája három pontot ért a „vörös ördögöknek”, igaz, ehhez a hajrában jól jött egy kis szerencse is, a 90. percben ugyanis a Chelsea csereembere, Armando Broja közeli fejese a kapufáról kifelé pattant.

Az MU győzelmével 27 pontos, s csupán rosszabb gólkülönbségével marad el az 5. helyezett Tottenhamtől.

A nap korábbi mérkőzésein a Premier League mindkét magyar légiósa győzelemnek örülhetett, Kerkez Milosék a Crystal Palace, Szoboszlai Dominikék a Sheffield United otthonában győztek. Utóbbi ráadásul megszerezte pályafutása második PL-gólját. Erről itt írtunk bővebben!

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Aston Villa–Manchester City 1–0 (0–0)

Manchester United–Chelsea 2–1 (1–1)

Korábban

Sheffield United–Liverpool 0–2 (0–1)

Brighton–Brentford 2–1 (1–1)

Crystal Palace–Bournemouth 0–2 (0–1)

Fulham–Nottingham Forest 5–0 (2–0)