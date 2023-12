Az Arsenal kedd esti, 97. percben kivívott győzelme után a Liverpool számára a felzárkózás volt a cél. A Jürgen Klopp vezette együttesre a sereghajtó Sheffield United várt a hétközi fordulóban, a papírformának ígérkező idegenbeli győzelemmel pedig két pontra megközelítette volna a listavezető londoniakat. A pillanatnyi forma mellett a történelem is a vendégek mellett szólt: a Sheffield 2006 óta nem szerzett pontot, 1992 óta pedig nem nyert hazai pályán mostani ellenfele ellen.

A vörösök kezdőjében – már-már hagyományosan – ezúttal is ott volt Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya végezte el azt a szögletet is, amely után az első komolyabb lehetőség kialakult Wesley Foderingham kapuja előtt – Jack Robinson azonban megúszta az öngólt. Nem sokkal később villant a héten edzőt váltott Sheffield (a korábbi sikeredző, Chris Wilder tért vissza), egy remek kontra végén Caoimhin Kelleher bravúrjára volt szüksége a Poolnak ahhoz, ne kerüljön hátrányba James McAtee ziccere után.

Az első 25 perc egyértelműen rácáfolt az esélyekre, hiába birtokolta jóval többet a labdát a vendégcsapat, a mélyen tömörülő sheffieldi védelemmel szemben valódi ziccert nem sikerült kialakítani. Eközben a házigazda többször is veszélyesen kontrázott, Cameron Archer bal oldali meglódulása után például Virgil van Dijknek kellett nagyot mentenie az ötös sarkánál.

Wildernek ugyan csak két edzés jutott régi-új csapatánál, érezhetően megszervezte a védekezést. Az 5–3–2-es retesz azonban bármilyen jól is zárt, pontrúgásoknál azért sebezhető maradt. A 37. percben az idénybeli negyedik aszisztját kiosztó Trent Alexander-Arnold szöglete után Van Dijk érkezett kiválóan, és továbbította a labdát ballal a jobb alsóba (0–1).

Szünet után sem változott sokat a játék képe, a Liverpool „gyömöszölte” ellenfelét, a Sheffield a kontralehetőségre várt – és amíg egy gól volt a különbség a két együttes között, nem is kellett ennél többet kockáztatnia a kiesés elkerülésében bízó újoncnak. Az 56. percben Szalah fejese után változhatott volna a helyzet – ezúttal is egy sarokrúgás után veszélyeztetett a vendégcsapat – ám Foderingham bravúrral kitolta a léc alá tartó labdát.

Bő 30 perccel a meccs vége előtt kényszerűségből le kellett cserélni Alexis Mac Allistert. Az argentin középpályást már a találkozó legelején is hosszasan kellett ápolni, ám hiába a bokasérülés gyanúja, Kloppék úgy döntöttek, próbálkozzon a játékkal tovább, ha úgy érzi, bírja. Kérdés, hogy ezzel mekkora rizikót vállalt a 19-szeres bajnok, amely az elmúlt hetekben már több alapemberét is elvesztette hosszabb-rövidebb időre: a Manchester City elleni rangadón Alisson kapust, és a portugál csatárt, Diogo Jotát; az előző hétvégén a védelem tengelyéből Joel Matipot. Innentől Szoboszlaira még több védekezőmunka hárult, ugyanis ő húzódott be a pálya tengelyébe az eredeti posztjánál valamivel mélyebb helyezkedéssel társuló hatos pozícióba.

Túl a második félidő derekán ismét frissített csapatán Klopp, aki némi meglepetésre nemcsak Luis Díazt, de másik szélsőjét, a szintén gyenge napot kifogó Szalahot is lehozta a pályáról. A 31 éves egyiptomival mindössze negyedszer esett meg ebben a PL-szezonban, hogy lekapták a pályáról, minden korábbihoz képest most töltötte a legkevesebb időt a pályán. A cserék után Szoboszlai visszakerült a középpálya jobb oldalára, miközben Endo Vataru „forgott vissza” a pálya tengelyébe, a bal szélen Harvey Elliottnak hagyva helyet.

A hajrá kezdetén a Díaz helyére beszállt Darwin Núneznek akadt egy nagy helyzete, de a kivetődő kapus mellett nem tudta ellőni az Alexander-Arnoldttól kapott labdát. Nem sokkal később Curtis Jones kerülhetett volna ziccerbe, de az ötös előterében ahelyett, hogy lőtt volna, inkább centerezni próbált még – csak épp középen nem érkezett társ.

A 87. percben McAtee került a földre a tizenhatoson belül, a visszajátszások alapján pedig Ibrahima Konaté rendesen taszított is rajta, de a VAR-szobában úgy gondolták, ez nem elég egyértelmű egy tizenegyeshez. Néhány pillanatra viszont így is elakadhatott jó néhány Pool-szurkoló lélegzete. Ahogyan a 89. percben egy rövidre sikerült felszabadítás után Archer pattintott lövése után is.

A hosszabbítás előtti másodpercekben Oliver Norwood csúszott oda Szoboszlai bokájára, ami után rövidebb tömegjelenet is kialakult a pálya szélén. Kloppnak kellett közbeavatkoznia és elterelni onnan az indulatosan talpra ugrott magyar középpályást.

Jobb is volt így, mert ahelyett, hogy egy kakaskodásban vált volna főszereplővé, négy perccel később a United kapuja előtt lett az: Núnez harcias labdaszerzése után remekül vette át az indítást az ötös bal csücskének előterében, majd vágta a kiszolgáltatott kapus felett a léc alá (0–2)! Válogatottunk csapatkapitánya a Premier League-ben másodszor, az idényben harmadszor volt eredményes.

A Liverpool az alapcélt – ha a vártnál izgalmasabb meccsen is, de – teljesítette: ezúttal is begyűjtötte a három pontot a Sheffield United otthonában, így pedig függetlenül attól, mi lesz az Aston Villa–Manchester City-összecsapás végeredménye, őrzi második helyét az Arsenal mögött.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Sheffield United–Liverpool 0–2 (Van Dijk 37., Szoboszlai 94.)

A többi eredmény

Brighton–Brentford 2–1 (1–1)

Crystal Palace–Bournemouth 0–2 (0–1)

Fulham–Nottingham Forest 5–0 (2–0)

Később

21.15: Aston Villa–Manchester City

21.15: Manchester United–Chelsea

(Fotó: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)