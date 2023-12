Karácsonyra igyekszik mindenki a lehető legjobb, legemlékezetesebb, leginkább hasznosnak vélt – utóbbi szempont korral jár – ajándékkal meglepni szeretteit, családtagjait, barátait. Futballrajongók számára pedig nem is lehetne ideálisabb annál, amikor az ünnepi hangulat hozza helyzetbe kedvenc klubjukat. Ezt a csomagot próbáltuk meg a magunk módján átnyújtani olvasóinknak, és gyűjtésünk végén arra jutottunk: ideális ajándékok tárházával szolgálnak az európai elitklubok, míg itthon azért teljesen más a helyzet, de olyan termék is van bőven, amit vérbeli grincsek is csak akkor kaphatnának meg, amikor már erősen illuminált álllapotba kerültek.

A vegas.hu támogatásával A szerencsejátékban 18 éven felüli, sérülékenynek nem minősülő személyek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.

Az öt európai topliga, az angol Premier League, a német Bundesliga, az olasz Serie A, a francia Ligue 1 és a spanyol La Liga nemcsak az adott ország határain belül, hanem egész Európában, sőt a világon is kiemelten fontos szerepet tölt be a futballt szerető emberek életében.

Ezekből a ligákból mindenkinek van egy – vagy akár több – kedvenc csapata, illetve játékosa, mármint a sajátján kívül, ugye. Esetleg megőrzött emlékeiben egy klublegendát, akiről még a futballt kevésbé kedvelők is tudnak egy-két jó szót mondani, vagy akiről olyan események jutnak az emberek eszébe, ami bármikor képes mosolyt csalni az arcukra. A szurkoló lélektana olyan, hogy szereti kifejezni a klubjához való kötődését, az összetartozásukat.

Mindennek persze a futballegyletek életében is fontos szerepe van, a kézzelfogható és egyáltalán nem elhanyagolható anyagi szempontok mellett.

Ezért is kiemelten fontos a topligás, nemzetközi kupában állandó résztvevő, a figyelmet magukra terelő csapatoknak az állandó termékkínálat mellett, hogy karácsonyi kollekciókkal is kedveskedjenek szimpatizánsaiknak, leginkább a klubhonlapon lévő webshopokban.

Ez az elköteleződés sok embernek furcsa lehet, de aki fanatikus, és évek, vagy akár évtizedek óta szurkol egy csapatnak, ő bizony nem retten meg attól, hogy több tízezer forintnak megfelelő eurót vagy fontot adjon egy különleges ünnepi pulóverért, kis házi kedvencének ruhájáért, vagy a karácsonyfa csúcsára illő klubcímeres díszért. A már jól megszokott sapkák, sálak és bögrék ilyenkor ünnepi öltözetet kapnak.

Kíváncsiak voltunk, hogy a már említett topbajnokságok itthon is legnépszerűbb csapatai – ezeken belül elsősorban az FC Liverpool, amely nyár óta, Szoboszlai Dominik szerződtetésével a magyarok esetében még a korábbinál is nagyobb népszerűségre tett – kiegészítve a magyar élvonalbeli ligával 2023-ban mivel készülnek szurkolóiknak a karácsonyra.

A Liverpool kínálatából érdekes ajándék lehet kétfajta karácsonyi manó, mindkettő akciós áron kapható. A fiatalabb, koboldos figura 10,2 fontba kerül, míg a sapkáját feje közepéig lehúzó, kevésbé sportos és idősebb törpe 12,75 fontért kapható.

A tavalyi BL-győztes, angol bajnok és FA-kupa aranyérmes Manchester Citynél nálunk a 25 fontos pulcsi viszi az ünnepi prímet, 60 napos visszaküldési lehetőséggel.

A városi rivális Manchester Unitednél saját logós karácsonyi kekszekkel operálnak, mi sem hagyhattuk ki, és tettük a képzeletbeli kosarunkba, 16 fontért cserébe. Ennél a visszaküldési garancia 90 nap.

A jelenlegi PL-listavezető Arsenalnál a házi kedvencekről sem feledkeztek meg, mi sem tettük. Kutyusoknak való karácsonyi pulóver kapható, bár már csak S-es méretben, 16,5 fontért. Az állandó kollekció része ugyan, de most talán a 10 százalékos extra karácsonyi kedvezmény felcsigázza a többi vásárló érdeklődését is arra a logóval ugyancsak ellátott macskabejáróra, amely egy futballstadion játékoskijárójára hajaz. Mindez potom 13,2 fontot kóstál.

A Chelsea ráfeküdt egy eléggé megosztó dizájnra, aki magáénak érzi a karácsonyi termékeket, az kizárólag vérbeli fanatikus lehet. A sötét árnyalatú zöld és kék színek, valamint téli minták orgiájában lévő ruhadarabok közül az ing méltó említésre, amely 40 fontról leértékelve most már 24 fontért kapható. Persze csak amíg a készlet tart!

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban kiemelten fontos szerepe van az év utolsó heteinek, napjainak, ugyanis több mint 160 évvel ezelőttre nyúlik vissza az úgynevezett Boxing Day, vagyis a december 26-i összecsapások történelme. Nem is akárhogyan készülnek erre a klubok, elég húzós versenyprogrammal.

Európa többi részét tekintve a franciáknál listavezető Paris Saint-Germainnél nem rukkoltak elő sok ünnepi különlegességgel, a megszokott sapkákat, pulóvereket néhány hópehellyel egészítették ki. Bár azért a brazilosított Mikulás-felirattal ellátott Noëlinho-pulcsi PSG-sállal párban egészen biztosan megéri az 50,5 euró minden centjét.

AC Milan’ın yeni sezon Christmas koleksiyon ürünü. pic.twitter.com/4vhLgcD9GO — Club Regista (@ClubRegista) December 8, 2023

Spanyolországban a két nagy csapat sem viszi túlzásba a karácsonyi ajándékokat. A Real Madrid szürke alapú, hópelyhes pulcsin napszemüveges jegesmedvével rukkolt elő (50 euróért), eközben az FC Barcelonánál játékosok sora, egyebek között a mostanában a gólokkal sem adós Joao Félix, vagy az éppen sérült Gavi pózol többféle, ünnepi vagy rénszarvasos pulóverben (25–50 euróig).

Olaszországban az AC Milannál a különleges karácsonyfadíszek mellett csokimikulással is készültek az ünnepekre. Mivel darabja 4 euró, 50 Mikulás-figurát kell bevállalni az ingyenes szállításhoz. A Juventus-shopban is bőven be lehet vásárolni, de a 30 eurós, piros alapon rémes minták tömkelegét felsorakoztató pulcsit senki ne hagyja ki, aki viccet akar csinálni a karácsonyból.

Németországban a fanatikus klubszimpátia mellett a megfontolt gazdálkodásról, egyesek véleménye szerint spórolásról is híresek, amit élklubjaik a karácsonyi kínálattal is bizonyítanak. A szokásos bögre, hógömb és karácsonyfadíszen kívül mást nem is ajánlanak drukkereiknek. Mi sem...

Magyarország még inkább gyerekcipőben jár ebben a tekintetben,

bár a klublogós termékekből befolyt összeg amúgy sem annyira meghatározó, mint a topligákban, ahol azért a bevétel szerves, látható részét alkotják.

A karácsonyfa alá tehető meglepetésekkel az élvonal 12 klubja közül mindössze négy készül, talán mondani sem kell, a címvédő Ferencváros kínálata a leggazdagabb. Többek közt a népligetiek kabaláját formáló sas vagy „szeretlek” feliratú karácsonyfadíszt, zoknit, karácsonyfa formájú evőeszköztartót és szaloncukrot Fradi-csomagolásban lehet a fa alá tenni, akár még díszzacskóba is becsomagolni.

A DVTK a 2022-es kollekcióját tette elérhetővé idén is 12 termékkel: pólók, mikuláscsizmák, bögrék, asztali dísz, manók és kopogtató is kapható.

A másik két csapat, az Újpest és a Zalaegerszeg is kínál két-két dolgot: a lilák zoknit és pulóvert, a zalaiak karácsonyi bögrét és a karácsonyi díszt árulnak.