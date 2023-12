A 2023–2024-es idény rajtja előtt aligha akadt olyan ember a Földön, aki komolyan gondolta volna, hogy az Aston Villa a bajnoki címért is harcba szállhat az élvonalbeli angol labdarúgó-bajnokságban. A kijelentés még most is túlzónak tűnik, ám az aktuális forma és a hétközi fordulóban, a Manchester City legyőzésekor bemutatott játék alapján már egyáltalán nem légből kapott elképzelés. Főleg, ha hozzátesszük, „underdogként” legutóbb a 2015–2016-os szezonban rajtolt hasonlóan csapat, a Leicester City az évtized focicsodáját okozva pedig meg is nyerte végül a Premier League-et.

A világ jelenlegi legjobb klubcsapata a Manchester City és pont – szögezte le nem is olyan rég a labdarúgás aktuális statisztikáira specializálódott Opta. Pep Guardiola együttesénél éves távlatban senki sem bír jobb pontátlaggal a topligákban, miközben több mint 20 éve nem látott triplázást hozott össze Angliában. A Ligakupa kivételével minden sorozatot megnyert a 2022–2023-as kiírásban, amelyben csak elindult – ennél több magyarázat a fenti állítás alátámasztásához nem kell, még akkor sem, ha megannyi adattal és matematikai levezetéssel alá lehetne támasztani.

Aztán szerda este jött az Unai Emery vezette Aston Villa, és olyan leckét adott futballból a Bajnokok Ligája címvédőjének, hogy abba még öreganyánk is belepirult. Pep Guardiola irányítása alatt először fordult elő, hogy bármely topligás klubcsapata – értsd a Manchester City mellett a Barcelonával és a Bayern Münchennel sem esett meg – 90 perc alatt mindössze két gólszerzési kísérletig jusson. Egyúttal az is negatív rekord a katalán szakember 535 meccses históriájában, hogy bármely ellenfél is huszonkét próbálkozásig jutott volna adott csapatával szemben – pedig a birminghamiek ezt tették. Az, hogy a vége mindössze 1–0-s vereség lett a City szempontjából, egyfelől a kapufa (a 84. percben az segítette ki a csapatot), másfelől a kapuban álló Ederson nagy-nagy dicsérete.

S igen, lehetett volna ez nagyon másképp is, ha az első játékrész derekán Erling Haaland él a ziccerével, vagy legalább ismétlésként befejeli a labdát Emiliano Martínez kapujába, de az argentin világbajnok ihletett bravúrjai már-már kötelezően kalkulált elemek Emeryéknél. Az Aston Villa ugyanis a számok alapján öngyilkos taktikát mutat ebben az idényben, a néhol igencsak vad játékfelfogás azonban sokkolóan hatékony. Elég, ha csak annyit mondunk, a borvörös-kékek egy esetleges szombati bravúrral egyetlen pontra megközelíthetik a listavezető Arsenalt. Történetesen épp a londoni klubnál vendégeskednek majd, a korábban az ágyúsokat is dirigáló Emery szempontjából több mint presztízsmeccsen.

Jelenleg nincs klub Angliában, amelynek hosszabb veretlenségi sorozata lenne hazai pályán a birminghamieknél (14), és olyan is csak egy – a most legyőzött City –, amely több rúgott góllal bírna 15 forduló után (34). Az Aston Villa még egyetlen Premier League-szezont sem kezdett a mostani 2,28 pont/meccses átlagnál jobban. Azt pedig csak egész halkan tegyük hozzá, miként a The Analyst szerzői is szinte csak elsüllyesztik egy bekezdés közepén, legutóbb bizonyos Leicester City állt 15 meccs után 32 ponttal a PL-ben olyan csapatként, amelytől az adott szezonban senki nem várt volna aranyérmet. Aztán a vége az évtized angol futballcsodája lett Claudio Ranieri vezetésével.

Az Opta szuperszámítógépe szerint – az idény előtt tízezerszer szimulálták le a szezont, 90,2 százalékos valószínűséggel a Manchester City bajnoki címét kihozva, míg az Aston Villát a Tottenhammel nagy csatában a 8-9. helyre jósolva – az eddigiek alapján remek esélye van a csapatnak arra, hogy minimum Bajnokok Ligája-induló legyen a szezon végén. Konkrétan a kimenetelek 79,7 százalékában BL-részvételt érő helyen zárt. Utóbbi 1983 óta először eshet meg az együttessel, amely 41 éve megnyerte a sorozat elődjének számító Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK).

Ebben némi segítséget nyújt számukra az is, hogy a következő idényben rajtoló új formátumban a koefficiens-pontok (az Európai Labdarúgó-szövetség a korábbi szezonok eredményessége alapján ezáltal határozza meg a bajnokságok erőrangsorát) alapján az angol bajnokságból a korábbi négy helyett az első öt helyezett vehet majd részt a BL-ben.

A csapat játékát elemezve a pillanatnyi sikereket két fő tényezőre lehet visszavezetni – bár szegről-végre ugyanabból a taktikai húzásból fakad mindkettő. Emery együttese alapvetően középmagas blokkba tömörül labda nélküli játéknál, amit a Premier League messze leghatékonyabb lescsapdájával kombinál. A spanyol menedzser kinevezése óta – 2022. október 24., 40 bajnokival ezelőtt – az együttes ellenfeleit 173-szor állították meg lesen, ez 78-cal több, mint bármelyik másik csapatnál. A jelenlegi kiírásban 71-szer akasztották meg így a riválisok támadásépítését, az Arsenal, a City és a Newcastle United összesen 68-nál tart.

Tény az is, a lescsapda nem mindig válik be, ilyenkor pedig kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben találja magát az együttes kapusa, Martínez. Jelenleg az Aston Villa ellenfelei dolgozzák ki átlagosan a legjobb minőségű helyzeteket, 0,134 xG (helyzetminőség-mutató) jut egy-egy Martínez kapuját célzó lövésre vagy fejesre, miközben az ilyen szempontból második leggyengébb Fulhamnél 0,125-ös átlag xG-vel kell farkasszemet nézzen a német válogatott Bernd Leno. Az ellenfelek xG-ből levezetett várható gólszáma – tizenegyesek nélkül – 53,5 találat volt Emery eddigi negyven mérkőzésén, az azt megelőző negyvenen – Steven Gerrarddal és Dean Smithszel a kispadon – „csak” 46,5. A csapat mégis Emery alatt kapott kevesebb gólt, 1,15/meccs, míg az elődőknél 1,375 találat terhelte 90 percenként Emi Martínez (és poszttársai) kapuját. Miként? Egyfelől az argentin PSxG-mutatója javult jelentőset az előző érához képest, másfelől pedig, bár egy-egy helyzetre nagyobb xG jut az ellenfeleknél, összességében kevesebb helyzetük akad, mint korábban.

A világbajnok hálóőr ráadásul épp az egy az egy elleni szituációkban az egyik legjobb a Földön, gondoljunk csak a világbajnoki döntőben Randal Kolo Muani ellen az utolsó pillanatokban bemutatott bravúrjára, vagy a – ma már emlegetett – Haalanddal szembeni kettős hárításra. Ugyan a 67,7 százalékos védési hatékonysága egyáltalán nem kiemelkedő (a Brentfrodban játszó Mark Flekkennel holtversenyben a 10. helyen áll), az úgynevezett PSxG (a lövések minőségéből kalkulált védési eredményesség) alapján a „megelőzött” gólok számában jelenleg a 4., csupán Guglielmo Vicario (Tottenham), André Onana (Manchester United) és Thomas Kaminski (Luton) jobb nála (–2,9). Ez komoly bravúrokról árulkodik...

A középmagas blokk – és a fentebb részletezett kockázatvállalás – támadásépítésben térül meg igazán. Maradva a negyvenmeccses mintáknál, Emery előtt 0,92, vele a duplája, 1,85 gólt szerez a bajnokinként a Villa. Az ellenfelek kapuja előtt egyszerre épít Ollie Watkins remek formájára (a jelenlegi idényben 15 PL-meccsen nyolc gól, nyolc gólpassz), a gyorsléptű szélsőtámadók, mint Moussa Diaby vagy Leon Bailey sebességére, valamint a jól időzített presszingre. A birminghamiek esetében ugyan véletlenül sem beszélhetünk intenzív letámadásról a találkozóik jelentős részében (a ligában a hetedik legtöbb passzt engedik ellenfeleiknek azelőtt, hogy megpróbálkoznának egyáltalán bármilyen védekezőakcióval: 13,8-as PPDA-mutató), mégis az egyik legjobbak benne. Hogy miről is van szó? Az ötödik legkevesebb labdát szerzik (vissza) az ellenfél gólvonalától mért 40 méteren belül, ám a hetedik legtöbb lehetőséget teremtik meg ezekből – minden más együttesnél hatékonyabbak az így megindított akciók befejezésében, több mint 15 százalékban kaput eltaláló lövésig/fejesig jutva ezekkel.

Mindez van, hogy olyan szépen beválik, mint szerdán történt, és van, hogy komoly pofonhoz vezet, mint az Anfield Roadon elszenvedett szeptemberi zakó (3–0). Néhányan akkor egysíkúsággal vádolták Emeryt, mondván, képtelen a taktikai sokszínűségre és a nagycsapatok ellen nemes egyszerűséggel öngyilkos akciókba hajszolja az övéit. Ám az elmúlt időszak sokkal inkább a spanyol szakember következetességét dicséri. Kinevezése óta csak a Manchester City (90), az Arsenal (89) és a Liverpool (84) szerzett több pontot (81) az övéinél. A liga 1992 óta íródó történelmében mindössze kilenc olyan edző volt Emery előtt, aki legalább 35 meccses mintán képes volt kétpontos átlagra a PL-ben, 2,02-es átlagával ő lett a tizedik. Elődjei pedig egytől egyig nyertek legalább egy bajnoki címet azzal a csapattal, amellyel bekerültek az említett elitklubba.

Az Aston Villa tizenöt bajnokiból tíz győzelemnél jár az idényben, legutóbb 42 éve, az 1981–1982-es évadban állt ilyen jól – akkor aranyérmes is lett. A klub történetének nyolcadik bajnoki címe azóta várat magára az élvonalban.

Egy szombat esti, londoni sikerrel még be is jelentkezhetnek érte...

Premier League, 16. forduló:

Crystal Palace–Liverpool 13:30

Brighton–Burnley 16:00

Manchester United–Bournemouth 16:00

Sheffield United–Brentford 16:00

Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 16:00

Aston Villa–Arsenal 18:30

vasárnap játsszák:

Everton–Chelsea 15:00

Fulham–West Ham United 15:00

Luton Town–Manchester City 15:00

Tottenham Hotspur–Newcastle United 17:30

(Borítókép: Leon Bailey gólöröme a Manchester City elleni találat után. Fotó: David Davies / PA Images via Getty Images)