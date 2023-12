A vegas.hu támogatásával A szerencsejátékban 18 éven felüli, sérülékenynek nem minősülő személyek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.

Kalvin Phillips tavaly nyáron nagy reményekkel érkezett a Leeds Unitedhez, miután az „égszínkékek” 49 millió eurónak megfelelő fontmennyiséget szurkoltak le érte.

A jamaicai felmenőkkel bíró középpályás ugyanakkor közel sem váltotta be a reményeket, csupán epizódszereplő lett a bajnokságot, FA-kupát és Bajnokok Ligáját nyerő gárdában.

A 28. születésnapját múlt héten ünneplő futballista másfél év alatt csupán 29 meccsen jutott szóhoz a Cityben, de ennél is sokkal jobban mutatja a mellőzöttségét, hogy ezeken a fellépéseken mindössze 808 játékperc, vagyis nem egészen kilenc teljes meccs jutott neki!

Ez nem tántorítja el a városi rivális Unitedet, amelynek trénere, Erik ten Hag nagy rajongója az angol válogatott futballistának.

„A United rendkívüli figyelemmel követi a Phillips körüli helyzetet. Valószínűleg kölcsönadják őt januárban, aztán keresnek végleges eladási opciót a nyáron, és ten Hag szeretne rögvest a sor elején állni, amikor ez megtörténik. A tréner nagy rajongója Phillips játékának, és úgy véli, hogy tökéletesen be tudná illeszteni a Unitedbe és abba a filozófiába, amit meg szeretne honosítani a csapatnál. Ráadásul az új befektetők szeretnék, ha a klub fókusza az angol futballisták megszerzése és fejlesztése lenne, és Phillips még mindig az egyik legjobb angol a Premier League-ben. Nem ez lenne az első alkalom, hogy valaki a Citytől a Unitedhez kerül, még ha ez mindig fura helyzetet is szül. Guardiola a hírek szerint nem állna a távozás útjába. A Cityhez igazolás nem sült el jól, és a spanyol szeretné, ha minél hamarabb rendeződne a helyzet” – idézi a The Sun a forrását.