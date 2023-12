A vegas.hu támogatásával A szerencsejátékban 18 éven felüli, sérülékenynek nem minősülő személyek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.

Győzelem vagy halál! – ez lehetett a Sevilla jelmondata a Lens otthonában a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. Az Európa-liga-specialista, a középső európai kupasorozatban címvédő andalúz együttes egy győzelemmel még elmozdulhatott volna a B csoport utolsó helyéről, és a franciákat megelőzve így tavasszal az El 32-es táblájára verekedte volna át magát...

Hiába azonban az óriási mezőnyfölény az első játékrészben a Sevilla nem tudott közeledni a vágyott sikerhez. A második félidőben pedig szinte a semmiből megszerezte a vezetést az addig a védekezésen kívül semmi mással nem foglalkozó Lens. Przemyslaw Frankowski váltotta gólra a Boubakary Soumaré szabálytalansága miatt megítélt tizenegyest (1–0). A 78. percben Sergio Ramos – ugyancsak büntetőből – hozta vissza a spanyolokat az életbe (1–1), és a drámaira sikerült végjátékban szintén a védőveterán lehetett volna az, aki tovább is rúgja az El-be a csapatot, de a 94. percben ziccerben elhibázta a kaput. Két perccel később jött az igazi bűnhődés, Angelo Fuigini a franciák második gólszerzési kísérletéből megszerezte a második Lens-gólt, ezzel elbúcsúztatva Európától a Sevillát (2–1).

Jó kérdés volt, mi történik a PSV Eindhoven és az Arsenal összecsapásán, amelyre nem sok nyitott kérdés maradt. A holland és az angol együttes számára szinte mellékes volt, mi lesz a végeredmény. Főleg a londoniak kezdőjén látszott, a spanyol mester szempontjából közel sem élet-halál harc a győzelem kérdése. Lehetőséget kapott a bajnokikra a kezdőből kiszorult kapus, Aaron Ramsdale mellett a védő Cédric és Jakub Kiwior, a középpályás Mohamed Elneny és Jorginho, a csatársorban pedig Eddie Nketiah és Reiss Nelson is.

Az első félidő jelentős része csendesen is telt az „ágyúsok” részéről, aztán amikor az Arsenal a meccsen először el is találta Walter Benítez kapuját, gól is született belőle a 42. percben (0–1). Érzésre a második félidőben is a PSV akarata érvényesült jobban – noha közel sem dominált annyira, mint az első játékrészben –, ehhez jó alapot szolgáltatott, hogy az 50. percben Yorbe Vertessen egyenlített (1–1). Ám a hajrában így is örülhetett az eindhoveni alakulat, hogy nem kapott ki, Martin Ödegaard szabadrúgása után Kiwior talált a kapuba, de les miatt – teljes joggal – nem adták meg a gólt.

A csoporton belüli sorrend így nem változott, az Arsenal és a PSV bejutott a legjobb tizenhat közé, a Lens készülhet a tavaszi folytatásra az Európa-ligában.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

Lens (francia)–Sevilla (spanyol) 1–1 (Frankowski 63 – 11-esből, ill. Sergio Ramos 79.)

PSV Eindhoven (holland)–Arsenal (angol) 1–1 (Vertessen 50., ill. Nketiah 42.)