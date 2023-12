A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool FC rendkívül tartalékos összeállításban, hat húszéves, vagy annál is fiatalabb futballistával a kezdőjében 2–1-re kikapott az Union Saint-Gilloise otthonában az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában. Az angol együttes már a meccs előtt biztos csoportelső volt, így a vereségnek nem volt komoly következménye. Ahogy Bolla Bendegúzék, azaz a Servette prágai 4–0-s zakójának sem, ugyanis a svájci együttes már korábban biztosította a harmadik helyét a G csoportban, így a Konferencia-ligás folytatást.

Jürgen Klopp sérülések miatt egy fél kezdőt kényszerült volna nélkülözni, a tudatos pihentetésnek köszönhetően pedig az alapcsapata másik felét is kihagyta a Liverpool kezdőjéből az Union Saint-Gilloise otthonában. Beszédes, bár bevethető lett volna, a csapatkapitány Virgil van Dijk és a házi gólkirály Mohamed Szalah fel sem szállt a Belgiumba indult gépre.

Kimaradt a kezdőből – az El-esetében hagyományosan – a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is, ott volt viszont a 19 esztendős Kaide Gordon, a tőle is fiatalabb, mindössze 18 éves Ben Doak, a védelemben pedig újabb három 21 év alatti, Luke Chambers, Conor Bradley és Jarell Quansah.

Nem is működött úgy a 19-szeres angol bajnok gépezete, mint azt az utóbbi időben a Premier League-ben megszoktuk. A vörösök elvétve tudtak helyzetet kialakítani Anthony Moris kapuja előtt, amikor pedig végre eltalálták azt, hiába lett egyből gól, csupán egyenlítést jelentett... Quansah sarokrúgás utáni találata előtt nyolc perccel Mohamed Amura lépett ki a leshatárról és mattolta a kiszolgáltatott Caoimhin Kellehert (1–1).

Ráadásul a vendégek nem is tudták megőrizni a döntetlent szünetig, a 43. percben Camron Puertas vágta a labdát a Liverpool kapujába 15 méterről (2–1). A rövid alsóba vágódó lövésnél érzésre Kellehert is előre lehetett (volna) venni.

Klopp igyekezett frissíteni a csapatán szünetben kettőt, majd a második játékrész kezdete után bő negyedórával még kettőt cserélt, de hiába állt be Joe Gomez, Ryan Gravenberch vagy Darwin Núnez a Pool játéka így sem lett sokkal olajozottabb. Sőt, ha a videobíró nem szól közbe Puertas révén kettővel is ellép az Union. A svájci válogatott támadó találatát azonban kezezés miatt nem adták meg. Újabb szabályos gól pedig már nem is született, így az angolok vereséggel léptek a legjobb tizenhat közé az Európa-ligában.

Bolla Bendegúz kezdőként 79 percet kapott a Servette-ben a Slavia Praha elleni idegenbeli mérkőzésen. A csehek már a 15. percben előnybe kerültek, majd a szünetig 4–0-s fórra tettek szert. A második játékrész jóval kiegyenlítettebben alakult, de ez inkább annak volt köszönhető, hogy a prágaiak visszavettek, sem mint a svájci csapat erőfeszítéseinek. A végeredmény már nem is változott, a Slavia 15 ponttal megnyerte a csoportot az AS Roma előtt, míg Bolláék tavasszal a Konferencia-ligában szerepelhetnek majd, megelőzve a Sheriff Tiraspolt.

Kleinheisler László együttese, a Panathinaikosz hazai pályán 2–1-re kikapott a Makkabi Haifától, így az F csoport negyedik helyére csúszott vissza és búcsúzott az európai kupaporondtól.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

E csoport

Union Saint-Gilloise (belga)–Liverpool (angol) 2–1 (Amura 32., Puertas 43., ill. Quansah 40.)

LASK Linz (osztrák)–Toulouse (francia) 1–2 (0–0)

A végeredmény: 1. Liverpool FC 12 pont, 2. Toulouse 11, 3. Royale Union Saint-Gilloise 8, 4. LASK Linz 3



F csoport

Rennes (francia)–Villarreal (spanyol) 2–3 (1–1)

Panathinaikosz (görög)–Makkabi Haifa (izraeli) 1–2 (0–1)

A végeredmény: 1. Villarreal 13 pont, 2. Rennes 12, 3. Makkabi Haifa 5, 4. Panathinaikosz 4



G csoport

AS Roma (olasz)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 3–0 (2–0)

Slavia Praha (cseh)–Servette (svájci) 4–0 (4–0)

A végeredmény: 1. Slavia Praha 15 pont, 2. AS Roma 13, 3. Servette 5, 4. Sheriff Tiraspol 1



H csoport

Bayer Leverkusen (német)–Molde (norvég) 5–1 (3–0)

Qarabag (azeri)–Häcken (svéd) 2–1 (2–0)

A végeredmény: 1. Bayer Leverkusen 18 pont, 2. Qarabag FK 10, 3. Molde FK 7, 4. BK Häcken 0