Jürgen Klopp, a Liverpool német trénere szerint a gárda hiába játszott kiemelkedően, az első félidőben kevés támogatást kapott a nézőtérről a West Ham United elleni Ligakupa-találkozón.

Sok mindenen változtattunk, domináltunk, én a lelátón ezer százalék, hogy tűkön ültem volna. Szükségünk van az Anfield támogatására az első másodperctől az utolsóig, így arra kérem a szurkolókat, hogy ha valakinek túl sok a decemberi foci, az adja oda a jegyét másnak

– jelentette ki Klopp, akit a Magyar Távirati Iroda idézett.

A Liverpool – melyben Szoboszlai gólt szerzett a szerdai Ligakupa-negyeddöntőn – szombaton a bajnoki listavezető Arsenalt fogadja a Premier League-ben. A mérkőzésen az elmúlt 50 év legnagyobb létszámú, 57 ezres közönsége lehet az Anfielden, amelynek felújított és kibővített lelátórészét nemrégiben nyitották meg részlegesen.

A csapat jóval határozottabbnak bizonyult az ellenfél kapuja előtt is, mint tette a hétvégi, Manchester United elleni rangadón (0–0). A meccs utáni sajtótájékoztatón a jelenség lehetséges miértjeiről is kérdezték a menedzsert.

„Természetesen van különbség, hiszen ma este minden klappolt, míg vasárnap volt, ami nem – idézte a tréner válaszát a Nemzeti Sport. – Akkor egy mélyen védekező ellenféllel találtuk szembe magunkat. Az a legnehezebb a futballban, amikor harmincszor lősz kapura, de nem találsz be, mert vagy véd a kapus, vagy bizonyos helyzeteknél rossz döntést hozunk. Ma az ilyen pillanatokban gólt szereztünk. Néha csak centimétereken múlik a különbség, hogy a labda bemegy-e, vagy sem. Ez történt ma Dom (Szoboszlai Dominik – a szerk. megjegyzése) góljánál is, amellyel megszereztük a vezetést, mert előtte és utána is ugyanazt láthattuk. Fölényben voltunk, de a többi helyzetből nem lőttünk gólt. Aztán a második félidőben már sikerült. A második gólunknál szerencsénk is volt, majd Cody (Gakpo – a szerk.) lőtt egy csodálatos gólt, igazán különleges volt. Na és ezek azok a különbségek, amelyek miatt aztán teljesen más lesz két mérkőzés, és az egyéni teljesítmények is jobbak voltak, mint vasárnap. Ma igazán élvezni lehetett a játékunkat az elejétől a végéig.”

Ezután külön is beszélt egyes játékosokról, köztük a magyar válogatott csapatkapitányáról, a liverpooli vezetést megszerző Szoboszlai Dominikról is szót ejtett.

Dom játéka ma nagyon, nagyon jól nézett ki

– mondta Klopp, hozzátéve, a szerdán látott felállásban Szoboszlainak és Curtis Jonesnak fontos szerepe van abban, hogy a mélységi beindulásiakkal milyen területeket nyitnak a csatárok, jelen esetben Darwin Núnez előtt.

A pályafutása negyedik liverpooli gólját jegyző Szoboszlai teljesítményével az angol újságírók és kritikusok is rendkívül elégedettek voltak. A The Telegraph kisebb ódát is zengett a 23 éves középpályás játékáról.

A meccs óta egyébként az is kiderült, melyik csapat vár a vörösökre az elődöntőben.