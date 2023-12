Albert Einstein óta tudjuk, hogy az idő nem abszolút, hanem relatív fogalom, na de hogy ennyire?! Szerda hajnalban töredék másodpercek alatt hozta vissza a sírból a Memphis Grizzlies a New Orleans Pelicans elleni kosármeccsét, hogy aztán a hosszabbításban egyetlen ponttal meg is nyerje a partit. Mióta Ja Morant visszatért eltiltásából, verhetetlen Elvis városának NBA-csapata.

Albert Einstein 118 éve felfedezte, hogy az idő is a téridő egyik dimenziója, és múlása relatív. A relativitáselmélet lényege, hogy minél gyorsabban mozogsz a térben, annál lassabban haladsz az időben.

Mármost, szerda hajnalban a Memphis Grizzlies kosarasai olyan gyorsan mozogtak, hogy néhány töredék másodpercbe annyi mindent zsúfoltak bele, amennyi máskor egy teljes 48 perces NBA-meccsen sem történik. Érdemes kikockázni az őrült hajrá történéseit, visszafelé számolva a hátralévő másodperceket.

1 perc 47 másodperc: 101–95-re vezet a Pelicans, Zion Williamson dobását blokkolták, a Pelicans jön az ellenfél alapvonaláról. Brandon Ingram dobja be a labdát, de Marcus Smart ellopja, és megindul a Pelicans kosara felé. A felezővonalnál összeakad a lába Trey Murphyével, két dobás, de előtte VAR-ozás, majd Smart mindkét büntetőt értékesíti, 101–97.

1:20 p: Az ellentámadásnál Williamson floatere nem jó, Jaren Jackson jr. lekapja a lepattanót, majd Jonas Valanciunas faultolja a Grizzlies játékosát. Jackson mindkét büntetője jó, 101–99.

51 mp: Murphy triplája leperdül a gyűrűről, de Valanciunasé a labda, a litván óriás visszateszi, Ja Morant már leszálló ágban blokkol, 103–99. Újabb VAR-ozás, minden marad úgy, ahogy volt.

33,1 mp: Desmond Bane sikeres tripla, 103–102.

8,1 mp: Bane blokkolja CJ McCollum hármasát, közben lejár a Pelicans támadóideje, a Memphis hozza játékba a labdát, de előtte időkérés. Az oldalbedobás után Morant kapja a labdát, bika módjára, leszegett fejjel befurakodik három védő, Jones, Daniels és Marshall közé, majd teljesen kiszorított helyzetből felteszi a labdát, ami kipattan a gyűrűről. Előbb faultot fúj a bíró, a Pelicans edzője challenge-et kér, hosszas VAR-ozás után salamoni ítélet: feldobás a kezdőkörben. 1,5 másodperc van hátra, még mindig 103–102-re vezet a Pelicans.

1,5 mp: A feldobás után a Memphisé a labda, időkérés, 0,4 másodperc a hátralévő idő!

0,4 mp: Az egyetlen reménnyel kecsegtető megoldás: oldalbedobásból a gyűrű fölé löbbölni a labdát, hátha valaki bezsákolja. Ezt is próbálják, Smart bedobása Jackson felé száll, aki megfogná a labdát, de a levegőben ütközik Valanciunasszal, miközben megszólal a duda, vége a meccsnek. De még sincs vége, két büntetőt ítélnek a litván állítólagos faultja miatt. Jackson az elsőt értékesíti, eddig 9/9 a mérlege a meccsen büntetőből, tuti, hogy a másodikat is bedobja. De nem, a labda kiperdül, most már tényleg vége a rendes játékidőnek, 103–103, jöhet a hosszabbítás.

Amiben egyetlen ponttal felülkerekedik a Grizzlies, győz 116–115-re.

Morant 31 pontot szerzett, a meccs előtt kihirdették, hogy ő az elmúlt hét játékosa a nyugati főcsoportban 28,5 pontos átlagával.

Amióta Morant visszatért, nem tud veszíteni a Grizzlies. 6/19 volt a csapat mérlege, amikor Morant eltiltása lejárt, közben négy meccset nyertek zsinórban, és már 10/19 a mutató, egyre többen bíznak abban, hogy bejut a csapat a rájátszásba.