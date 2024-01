Hiába alakítja ki a ligában az ötödik legtöbb helyzetet, ezek gólra váltásával alaposan megszenved a Manchester United – ez tűnik az Erik ten Hag vezette alakulat legnagyobb problémájának a 2023–2023-es Premier League-idényben. Aligha csoda, hogy a The Atheltic információi szerint a holland menedzser mindenképpen csatárt akar igazolni januárban. Méghozzá minden jel szerint a Bundesligából.

Eddig nem hozott túl sokat a Manchester United konyhájára a 20 forduló alatt kidolgozott 285 gólszerzési kísérlet, a rekordbajnok mindössze 22 találatnál jár az angol labdarúgó-bajnokság jelenlegi szezonjában. Ez is az egyik fő oka annak, hogy az MU mindössze a 7. helyen áll túl a fél távon és már most 14 pont a lemaradása az éllovas Liverpoollal szemben. Jelen állás szerint a „vörös ördögöknél” csak a sereghajtó Sheffield Unitednak kell több helyzet egy gólhoz a mezőnyből. Hiába a nagy dirdurral beharangozott, több mint 70 millió euróért vásárolt Rasmus Höjlund, a dán csatártehetség mindössze egy találatot szerzett eddig a Premier League-ben.

A The Athletic most azt írja, egy új, lehetőleg rutinos támadó megszerzésével próbálna javítani helyzetén az MU. Erik ten Hag és csapata több a Bundesligában futballozó játékost is kiemelten figyelt az elmúlt hetekben, így jó eséllyel a német élvonalból érkezhet az erősítés.

A United radarján szerepel a Bayern Münchenben epizódszereplővé vált, 34 esztendős Eric Choupo-Moting és a szintén 34 esztendős bajor klubikon, Thomas Müller is. A müncheni „veteránok” mellett szóba került még a szezont elképesztő formában kezdő, novemberi sérülése óta azonban valamelyest szolidabban teljesítő Serhou Guirassy (Stuttgart, 14 meccs/17 gól) és a Premier League-ben már egyszer megégett Timo Werner (RB Leipzig) is.

A lap megjegyzi, Guirassyval kapcsolatban a legtöbb a kérdőjel, a guineai támadó ugyanis januárban az Afrikai Nemzetek-kupáján szerepel, így nem jelentene azonnali erősítést, ráadásul pályafutása korábbi szakaszában még sosem nyújtott a mostanihoz hasonló teljesítményt...