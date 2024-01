Curtis Jones, Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister. Hármuk sorrendje tetszés szerint felcserélhető, mint ahogy Szoboszlai ebben az idényben játszott már a liverpooli középpályás sor jobb és bal oldalán, sőt a tengelyében is.

Ami viszont a Liverpool.com szakírója, Matt Addison szerint teljesen egyértelmű, az az, hogy Jürgen Klopp menedzsernek ez az álomtriója a pálya közepén. Apró probléma, hogy eddig mindössze néhány mérkőzésen tudta pályára küldeni ezt az optimálisnak tartott kombinációt. És talán az sem véletlen, hogy az Aston Villa, a Wolverhampton, a West Ham United és a Tottenham Hotspur ellen játszott a legjobban a csapat a Premier League eddigi 20 fordulójában.

Akkor, amikor az álomtrió kezdett.

Az Aston Villa és a West Ham elleni bajnokin domináns játékkal simán győzött a Liverpool 3–0-ra, illetve 3–1-re. A Wolverhampton ellen Mac Allister jet laggel küzdött, hiszen a Bolívia elleni válogatott meccs után szinte a repülőtérről kellett beugrania, de így is 3–1-re nyert idegenben a csapat, míg a Tottenham ellen Jonest a 26. percben indokolatlanul kiállították, majd a 69. percben Diogo Jotát is, Luis Díaz szabályos gólját hosszas VAR-ozás után nem adta meg a bíró, és így is csak a 96. percben rúgott Joel Matip-öngóllal tudott 2–1-re győzni a Spurs a hősiesen küzdő vendégek ellen.

Ugyancsak Szoboszlai, Mac Allister, Jones volt a középpályás sor összetétele a Manchester City elleni idegenbeli, 1–1-re végződő meccsen, bár akkor nem lehetett dominánsnak nevezni a Pool teljesítményét, sőt...

Vasárnap (17.30 óra), az Arsenal elleni FA Kupa-meccsen az Emirates Stadionban és szerdán, a Ligakupa (Carabao Cup) elődöntőjének első meccsén, az Anfielden, amikor a Fulham lesz az ellenfél, Szoboszlai biztosan nem játszhat combhajlítóizom-sérülése miatt.

Izom, méghozzá a combhajlító – mondta Klopp a csapat legutóbbi sajtótájékoztatóján.

– Meglátjuk, hogyan alakul. Dom hozzáállása nagyon pozitív, de az esélytelen, hogy vasárnap és szerdán játszhasson. Hogy utána mi lesz, az még a jövő zenéje. Lehet, hogy addigra felépül, de az is lehet, hogy még nem.

A Liverpool.com szerint az idény hátralevő részére és a jelenleg a tabellát három pont előnnyel vezető csapat bajnoki esélyeire nézve kulcsfontosságú, hogy a Szoboszlai, Jones, Mac Allister összetételű álomtrió minél többet legyen együtt a pályán. Bár a beugrók, Ryan Gravenberch és Endo jól teljesítettek, és Szoboszlai formája kissé hanyatlott az utóbbi időben, azért mégis az lenne az ideális, ha a fent említett hármasfogat játszana a liverpooli középpályán.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2023. december 23-án. Fotó: Chris Brunskill / Fantasista / Getty Images)