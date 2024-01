A 25 éves jobbhátvéd a csapat egyik legjobb előkészítőjének számít, ebben az idényben két gól mellett kilenc gólpassza van, a „vörösök” színeiben lejátszott 298 tétmérkőzésen pedig már 81-et készített elő (18 találat mellett).

Az angol válogatott futballista végigjátszotta az Arsenal elleni hétvégi kupameccset, sőt a 2–0-s siker során a 80. perces vezető találatban (Jakub Kiwior öngólja) is kulcsszerepet játszott.

A Szoboszlai Dominikot combsérülése miatt kis időre, Mohamed Szalahot az Afrikai Nemzetek Kupája miatt huzamosabb időszakra elveszítő együttes viszont Alexander-Arnoldra sem számíthat a térdsérülése miatt a következő hetekben – erősítette meg a csapat másodedzője, Pepijn Lijnders.

Trent Alexander-Arnold will be sidelined for 'a few weeks' due to a knee injury, assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed