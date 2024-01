Az interneten megosztott felvételek önmagukért beszélnek, látható, hogy eléggé elszabadultak az indulatok a Stadio Olimpicóban.

Anno 2024.

Siamo ancora così.

Allo stadio come fossero in guerra.

Un clima assurdo. Follia totale.#Derby #LazioRoma pic.twitter.com/biNY9LPRDu — Michele Galvani (@MicheleGalvani) January 10, 2024

A szurkolók ennyivel nem érték be, megállás nélkül szidalmazó rigmusokat vágtak egymás fejéhez.

A lelátón uralkodó viharos hangulat ellenére a játékosok folytatták a bemelegítést, majd a mérkőzést is lejátszották.

Maga a mérkőzés is bővelkedett a botrányos jelenetekben, egy ízben a lecserélt Edoardo Bove kapott a nyakához, miután az oldalvonalnál hozzávágtak egy üvegnek látszó tárgyat (lehet, hogy egy vízzel teli műanyag flakon repült a levegőben). Minden bizonnyal a fejét célozta az egyik huligán.

Lazio fans are throwing stuffs on the pitch#LazioRoma pic.twitter.com/BajzizQQ0S — Zack (@GoalsZack) January 10, 2024

A pályán is hatalmas volt a feszültség, Daniele Orsato játékvezető rengeteg sárga lapot osztott ki, de a piros lap is előkerült a zsebéből, nem is egyszer. A mérkőzést végül a Lazio nyerte 1–0 arányban, Mattia Zaccagni 11-esből talált be.