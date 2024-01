Gulácsi Péter közeljövőjéről és pályafutásáról több hír is felröppent a sajtóban, többek között az, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 33 éves kapusa a szezon végén távozhat az RB Leipzigtől. Most a vezetőedző, Marco Rose a Frankfurt elleni Bundesliga-találkozó előtt tartott szokásos sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a lipcsei csapatnak két első számú kapusa van, ami arra utalhat, hogy nem engedik el Gulácsi kezét.

A 47 éves német szakember a sajtó képviselőinek elmondta:

Megbeszéltük és tisztáztuk a helyzetet a kapuskérdéssel kapcsolatban. Janis Blaswich véd majd a Frankfurt ellen, de most már két első számú kapusunk van. Mindketten ugyanolyan képességűek. Gulácsi Péter nagyon jó benyomást tett rám, remek volt az edzőtáborban, ugyanakkor Janis tartja jó formáját, és ezért jelenleg nincs okunk arra, hogy kételkedjünk benne

– mondta Rose egy interjúban az Eintracht Frankfurt elleni hazai mérkőzés előtt, a keresztszalag-szakadása után újra teljesen egészséges Gulácsiról, valamint a kezdőben a helyét átvett posztriválisról, Janis Blaswichról. A 32 éves német játékos tehát Gulácsi visszatértét követően is előnyt élvez, és kapusposzton ő maradt a szakmai stáb első választása.

„Janis most maximálisan felveszi a versenyt. Nem érez semmilyen nyomást, de bármilyen apró hiba vagy rossz passz és kisebb gyengeség után nem kell azonnal elkezdeni találgatni, hogy a következő meccsen ki lesz a kapus" – tette hozzá Rose.

A kapuban luxushelyzetben vagyunk, mindkét érintett pozitívan és profin kezeli a helyzetet. Örülünk és hálásak lehetünk, hogy két ilyen minőségi játékosunk van ezen a poszton

– fejezte be gondolatát a vezetőedző.

Gulácsi 2015 óta az RB Leipzig játékosa, a csapat színeiben eddig 287 alkalommal lépett pályára. Nemrégiben elmondta, hogy nagyon nehéz időszakon ment keresztül, de igyekszik visszanyerni sérülés előtti formáját, és beszélt arról is, hogy milyen szerepre számít Marco Rossi szövetségi kapitánytól a nyári kontinensviadalon.

A keret másik magyar válogatott játékosa, Willi Orbán vállsérülés miatt nem lehet tagja a szombatra tervezett meccskeretnek, a lipcseiek közül már csak egyedül maródi – 30 percre akár a spanyol támadó középpályás, Dani Olmo is bevethető –, de esetében is pozitívumokról számolt be Rose.

A csapatkapitánynak azonban több időre van szüksége ahhoz, hogy bevethető álllapotba kerüljön.

Jó úton halad a rehabilitációja, és terveink szerint a jövő hét elején már a csapattal készülhet, utána pedig a meccskeretben is számíthatunk rá ismét.

A belső védő valószínűleg január végétől léphet ismét pályára.

A „bikák” jelenleg a Bundesliga negyedik helyén állnak 16 mérkőzést követően, egy ponttal lemaradva a VfB Stuttgarttól. Következő mérkőzésük hazai pályán lesz a hatodik helyen tanyázó Frankfurt ellen.