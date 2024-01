Ahogy az várható volt, tovább dagad a Real Madrid–Almería spanyol bajnoki mérkőzés botránya, a hosszas VAR-ozás után meghozott három kritikus játékvezetői döntés, mindhárom a rekordbajnok hazaiak javára. Most nyilvánosságra kerültek a beszélgetések a VAR-szoba és a bíró között, továbbá gyilkos tónusú publicisztikában nyilvánult meg Alfredo Relano, a legnagyobb tekintélyű spanyol sportújságíró, a madridi As exfőszerkesztője.

Ahogy azt az Index is megírta, vasárnap este a La Liga 21. fordulójában a bajnok Real Madrid 3–2-re legyőzte a sereghajtó és még mindig nyeretlen, mindössze 6 ponttal álló Almería csapatát. A mérkőzésen 2–0-s vezetést szereztek a vendégek, majd három vitatható bírói ítélet és három hosszas VAR-ozás után Dani Carvajal 99. percben szerzett góljával felülkerekedett a címvédő.

Már a meccs közben felrobbantották az internetet a felháborodott kommentárok, majd az éjszaka belelendült a spanyol média, és szinte egyöntetűen, beleértve a madridi lapokat is, leszedte a keresztvizet Hernández Maesóról, a mérkőzés játékvezetőjéről és még inkább Hernández Hernándezről, a VAR-szoba főnökéről.

A Marca főcíme: Carvajal és a VAR megfordítja a mérkőzést.

A barcelonai SPORT írja: A VAR kirángatja a Madridot a slamasztikából.

A Real Madrid TV kommentátora elszólja magát: Ez az, amit kértünk! (Es lo que pedíamos)

Kiborul a legnevesebb spanyol sportújságíró

Ezek után érdemes szó szerint idézni Alfredo Relano, a legnagyobb tekintélyű spanyol sportújságíró publicisztikáját az As című sportújságból, melynek címe:

Bevetették a VAR-t az Almería ellen.

„Három pont a Madridnak, de óriási tekintélyvesztés árán. Az antimadridisták meg vannak győződve róla, hogy a Real Madrid hajtóereje a játékvezetői jóindulat, az, hogy futószalagon kapják a bírótól az ajándékokat. A második félidőben, az Almería 2–0-s vezetése után három olyan gólértékű esemény történt, amelyeknél a VAR a játékvezető segítségére sietett. És mindhárom esetben a Madrid javára született a döntés. A VAR-szoba és a bíró közös döntése egy tizenegyes volt az Almería ellen, egy vendéggól megsemmisítése és a Madrid egyenlítő góljának érvényesítése. És ha ez még nem lenne elég, a házigazda győztes gólja a 99. percben született.

A vélemények megoszlanak, ami engem illet, a háromból kétszer rosszul döntött a VAR, egyszer, az egyenlítő gólnál, jól, de nem ez a lényeg. A szabály kimondja, hogy a VAR-nak csak világos és egyértelmű hiba esetén szabad közbeavatkoznia. Ez egyetlen esetben sem állt fenn.

Ennél sokkal fontosabb, hogy a VAR-szoba főnöke az a Hernández Hernández volt, aki hosszú ideje a madridi támadások kereszttüzében áll. Az ember nem tud másra gondolni, mint hogy Hernández Hernández kompenzálni akart, be akarta bizonyítani, hogy ő nem sújtja a Real Madridot. Ha nem így lenne, nem rágta volna a játéktéri bíró, Hernández Maeso szájába, hogy mit kell ítélnie.

Ritkán fordul elő, hogy egy mérkőzés után elfog az undor érzése. Most ez történt. Sajnáltam, hogy a sereghajtó Almería derekas küzdelme nem eredményezett legalább egy pontot, és gyomorforgató volt a madridi játékosok már-már obszcén ünneplése a győztes gól megszerzése után, egy olyan ellenféllel szemben, amely nyeretlenként a tabella végén kullog. És teljes szolidaritást éreztem Gaizka Garitanóval, az Almería edzőjével, a játékosokkal és a kiscsapat szurkolóival, amiért megfosztották őket egy megérdemelt bravúr örömétől. (...) A Madrid győzött, de ellenségeinek sokasága újabb muníciót kapott a gyűlöletük táplálásához.”

Az árulkodó hangfelvétel

Kemény, de még ennél is keményebb az a hangfelvétel, ami kiszivárgott, és ami a VAR-szoba vezetője és a játékvezető közötti beszélgetést tartalmazza. Hernández Hernández kevés híján rábeszéli Francisco José Hernández Maesót, hogy milyen ítéletet hozzon...

Az első VAR-ozás hangfelvétele:

„Fran, javaslom, hogy nézd meg a pályaszéli monitoron, lehetséges büntető van az Almería kezezése miatt. Nézd meg szuperlassításban, hogy dönteni tudjál!

Rendben, megnézem. (...) Igen, itt vagyok a monitor előtt!

Oké, akkor most megmutatjuk neked szuperlassításban. Hogy lássad, oké? És most megmutatom neked más szögből. És harmadszor is, hogy kontextusban lásd. Most már te döntesz.

Tökéletes! Fejel a madridi játékos, és a labda az Almería védőjének a karjára pattan! Büntetőt ítélek, sárga lap nélkül, rendben?

Tökéletes!”

Közben említés sem történik arról, hogy Rüdiger fellöki Kaiky Fernandes Melót, az Almería 19 éves brazil védőjét, aki megpróbálja visszanyerni egyensúlyát, és ezért kalimpál a karjával, amire ráesik a labda.

A Marca feltette szavazásra a három ominózus döntés megítélését az olvasói körében, akik között nyilván többségben vannak a Real Madrid szurkolói, hiszen fővárosi lapról beszélünk. Nem kevesebb mint 206 728 szavazat érkezett be, és 55:45 arányban azok voltak többségben, akik szerint nem volt tizenegyes.

És nagyjából az elsőhöz hasonló párbeszéd zajlik le a másik két vitatott VAR-ozásnál is, mindkétszer a bíró szájába rágja a VAR-szoba főnöke, hogy milyen ítéletet hozzon...

Ennél a két esetnél is megszavaztatták az olvasókat, az Almería harmadik gólja megsemmisítésénél minimális, 52:48 arányban arra szavaztak, hogy a bíró helyesen döntött, szabálytalanság előzte meg a gólt, a harmadik esetnél viszont 54:46 arányban úgy látták az olvasók, hogy nem Vinícius Jr. válláról, hanem karjáról pattant be a labda a hálóba, tehát a gólt nem lett volna szabad megadni.

„Nem nektek van felfestve, b... meg!”

Befejezésül egy anekdota, magyar szereplőkkel.

1961-ben a Vasas BEK-mérkőzést játszott a Real Madriddal a Santiago Bernabéu Stadionban. Az első, budapesti meccsen, amelyet 2:0-ra nyert meg a Madrid, Puskás Ferenc az ismert okok miatt nem lehetett ott (katonaszökevénynek számított), de a visszavágón természetesen játszott.

A mérkőzés előestéjén a két csapat kiment edzeni a stadionba. Berendi Pál, a Vasas fedezete elballagott a tizenegyesponthoz, és meglepve közölte Puskással:

Te, Öcsi, ez csak kilenc méterre van a kaputól!

Mire Öcsi csípőből felelt:

Nem nektek van felfestve, b... meg!

A visszavágót is a Madrid nyerte, 3:1-re. Tizenegyes kivételesen nem volt...

(Borítókép: Daniel Carvajal, a Real Madrid játékosa gólja után ünnepel a Real Madrid CF és az UD Almeria közötti LaLiga EA Sports-mérkőzésen az Estadio Santiago Bernabeuban 2024. január 21-én. Fotó: Helios de la Rubia / Real Madrid / Getty Images)