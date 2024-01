A Chelsea-től a Romához kölcsönadott 30 éves belga csatárnak az idény végén lejár a szerződése, így a nyáron szabadon igazolhatóként válthat klubot.

A pályafutása során az Anderlechtet, az Evertont, a Manchester Unitedet és az Intert is erősítő futballista tavaly nyáron érkezett az olasz fővárosba, a „farkasok” színeiben ebben az idényben 26 tétmeccsen 15 gól és két gólpassz a mérlege.

Könnyen lehet, hogy a belga válogatott örökranglistáját 83 találatával fölényesen (50 góllal!) vezető csatár már a Közel-Keleten képzeli el a jövőjét, legalábbis a szaúdi ligával kapcsolatos gondolatait nehéz nem nyílt udvarlásnak venni:

– magasztalta a szaúdi ligát az óriási termetű csatár.

Romelu Lukaku: “In the next two years I see Saudi Pro League becoming one of the best in the world, if not the best”.



“The clubs make a lot of efforts to bring the 'big' players here. They are improving a lot”.



“It could be the best competition in the world”. pic.twitter.com/PPBfoyjWGd