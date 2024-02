Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgócsapatának középpályása elsősorban a gólpasszt adó Conor Bradley-t dicsérte szerdán a Chelsea elleni angol bajnoki mérkőzésen fejelt találatát követően, és csapattársa, jóbarátja, Trent Alexander-Arnold figyelmét is felhívta viccesen közben arra, hogy komoly posztriválist kapott. Ami azonban, tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya, a futball velejárója, és csak jót tesz a Liverpoolnak.

A magyar válogatott csapatkapitánya január 1-jén elszenvedett sérülése óta először lépett pályára kezdőként a Liverpoolban, és a 65. percben, együttese 2–0-s vezetésénél fejelt a hálóba a 20 éves tehetség jobboldali beadását követően.

Bradley a fejemre ívelte a labdát, szóval nem igazán kellett sok mindent csinálnom. Nagyon örülünk, hogy nálunk játszik. Már sokszor megmutatta, hogy készen áll a feladatra

– nyilatkozta a lefújást követően a BBC-nek Szoboszlai Dominik, aki saját találatát illetően hozzátette, hogy talán ez volt karrierje első fejes gólja, de reményei szerint nem az utolsó.

Mindent kiadtunk magunkból, ami bennünk volt, a kezdők és a cserék is. Megmutattuk a kvalitásainkat, a 4–1 pedig egy remek eredmény.

A liverpooli klub honlapján mindehhez annyit tett hozzá: Bradley kiválóan teljesített, az egy gól és két gólpassz önmagáért beszél, ennél „jobb napot nem is kívánhatna az ember”.

Bradley a második PL-mérkőzésén lépett pályára, az Anfielden először szerepelt, ennek ellenére olyan rutinos teljesítményt nyújtott, amelyre még a 68. percben pont őt váltó sztenderd kezdőjátékos, Trent Alexander-Arnold is büszke lett volna. Az északír válogatott Bradley legutóbbi négy tétmeccsén öt gólpasszt és egy gólt jegyzett – hasonló formával és teljesítménnyel bárki elégedett lehetne, a dicsérő jelzőket Szoboszlaitól is méltán zsebelhette be.

Bradley szerint az este során minden nagyszerűen alakult számára.

„Sajnálatos dolog, hogy Trent sérülés miatt kivált, de a futballban ez gyakran előfordul, és amikor valaki helyettesként beugrik, meg kell próbálnia élni a lehetőséggel. A legutóbbi meccseken úgy éreztem, hogy sikerült elég jól teljesítenem, most igazából csak ezt a formát szeretném megtartani, és továbbra is keményen dolgozni.”

Csapattársa mondandójához Szoboszlai tréfásan annyit jegyzett meg: Trentnek vigyáznia kell a pozíciójára!

Igazából mindenkire szükségünk van, mert sok mérkőzés vár még ránk. Trent megsérült, ami szerencsétlen dolog, de Bradley itt volt velünk, és kiválóan teljesített. Remélem, hogy senki nem sérül meg, és akkor képesek leszünk még magasabb szinten teljesíteni.

A mérkőzésen óriási fölényben játszott a listavezető Liverpool, mely 27 kapura lövéssel próbálkozott a rivális négy kísérletével szemben.

Ez volt a klub 200. győztes mérkőzése a szezon végén távozó Jürgen Klopp irányításával.

A hétvégén újabb komoly rangadó vár Szoboszlai Dominikékra, akik a harmadik helyen álló Arsenalhoz látogatnak.

(Index / MTI)