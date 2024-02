A The Athletic értesülései szerint Eto’o az ellene felhozott vádak hosszú listájával néz most szembe. A kameruni labdarúgó-szövetség (Fecafoot) jelenlegi elnöke állítólag részt vett mérkőzések manipulálásában, hamis információk terjesztésében és erőszakra való felbujtásban, mindezek mellett pedig a hatalmával is visszaélt.

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) időközben már megerősítette, hogy vizsgálat folyik az Eto’o-val szemben felhozott vádak miatt. A FIFA-t már korábban sürgették, hogy a sorozatos incidensek után távolítsa el a korábbi Barcelona-sztárt a posztjáról.

A kameruni szövetség korábbi alelnöke, Njalla Quan Junior azt állítja, hogy az akadémiája és a Kumba City FC közötti mérkőzést Eto’o megbundázta, és az esetet „az emberiség történetének legbotrányosabb mérkőzésének” nevezte. Eto’o-t azzal is vádolják, hogy elintézte a barátja, Valentine Nkwain tulajdonában lévő csapat feljutását.

A Victoria United valóban feljutott, miután a szezon utolsó 17 mérkőzéséből 11-et megnyert, azok után, hogy az első hétből négyet elveszített, írja a Goal.com.

A The Athletic hozzáteszi, hogy Njalla Quan Junior és Eto’o kapcsolata ezt követően megromlott, majd az excsatár állítólag fizetett azért, hogy a korábbi alelnökhöz eljuttassanak egy fenyegető üzenetet. „Ha velem szórakoztok, akkor annak következményei lesznek” – ez volt az üzenet lényege. Ennél keményebb volt a hangnem, de a nyomdafestéket nem tűrő szavakat kicseréltük.

A korábbi kiváló futballistának nem ez az első botránya: 2022-ben pénzbüntetést és 22 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, miután bűnösnek vallotta magát adócsalás vádjában. Emellett a kameruni szerepvállalása ellenére az 1XBET sportfogadási cég nagykövete lett, vagyis megsértette a FIFA etikai kódexét.