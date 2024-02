A harmadosztályú Barnsley középpályásának megszerzését a Championshipsben jelenleg hetedik helyezett klub a honlapján jelentette be – írja a Magyar Távirati Iroda.

A 23 éves, 18-szoros magyar válogatott játékos januárban vakbélműtéten esett át, de hamarosan bevethető lesz - számolt be az safc.com oldal.

A két csapat – sajtóhírek szerint – már január elején is tárgyalt Styles átigazolásáról, ám akkor nem született egyezség a felek között. A középpályás az idényben 23 tétmérkőzésen három gólt és két gólpasszt jegyzett a Barnsley-ban. A mostanit megelőző szezont szintén kölcsönben töltötte, akkor a Millwall játékosa volt.

Styles 2022 márciusában mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatottban, ballábas szűrőként igazi hiányposztra „érkezett” a Marco Rossi vezette együttesbe. Nem véletlen, hogy – ha nem is mindig kezdőként – az azóta lejátszott 20 válogatott meccsből csak kettőről hiányzott, azokon is sérülés miatt nem volt bevethető.

A nemzeti csapat szempontjából minden hasonló átigazolás kulcsfontosságúnak ígérkezik a nyári Európa-bajnokság szempontjából. Arról, hogy a magyar válogatott kerettagjai milyen formában vannak jelenleg és miként készülnek a németországi kontinensviadalra, készítettünk is egy bővebb összeállítást. Ide kattintva olvashatja!

Styles kölcsönszerződése vételi opciót is tartalmaz.

(MTI / Index)