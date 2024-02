Bár Magyarországon csak február közepén záródik a labdarúgók téli átigazolási időszaka, az európai topbajnokságok csütörtök éjszaka bezárták kapuikat a játékospiac szereplőinek orra és pénztárcája előtt. Az előző évek nagy mozgásait és hatalmas összegeit ezúttal visszafogott költekezés jellemezte. A legnagyobb vásárlóerővel rendelkező Premier League klubjai például a tavaly januári rekordösszeget jelentő 843 millió eurót követően ezúttal mintegy 80 millió eurót költöttek újonnan érkezőkre. A megfontoltabb pénzszórásnak köszönhetően fókuszba kerülhettek olyan labdarúgók is, akik vállán eddig nem minden esetben pihent meg Fortuna istennőjének keze. Ezt használta ki több, az Európa-bajnokság 23-as kerettagságával álmodó magyar válogatott játékos is.

A zsinórban harmadik kontinensviadalra való kijutás, a veretlenül megvívott selejtezőkör, a Nemzetek Ligájában futballnagyhatalmak elleni kiváló helytállás egyre vonzóbbá tette a magyar válogatottban való szereplést.

Sikk lett a címeres mez

Már senki sem mondana le egy külföldi túrát, mint tette azt pontosan két évtizeddel ezelőtt 17 meghívott kiválasztott a kínai fellépés előtt. Határon innen és határon túl is egyre inkább mindenki mindent megtesz azért, hogy magára húzhassa a korábban Puskás Ferencek és Détári Lajosok, kortárs alkotóként pedig Szoboszlai Dominikék által felértékelt piros-fehér-zöld mezt. Ez pedig csodálatos visszacsatolás úgy a válogatott teljesítményére, mint Marco Rossi szövetségi kapitány munkájára nézve.

Sokat erősödött a válogatott védelme

A legtöbb örömhír a nemzeti tizenegy hátsó alakzatával kapcsolatosan érkezett. Bár effektív klubcserével nem járt, mégis átigazolásként fogható fel a tíz nap múlva 22. születésnapjához érkező Dárdai Márton döntése. A november 17-én és 21-én még a német U21-es válogatottban két teljes, amúgy pedig győztes mérkőzésen pályára lépett középső Dárdai fiú a szülei hazáját szeretné képviselni a jövőben nemzetközi szinten. A védekező középpályásként és középső védőként is alternatívákat biztosító berlini játékos, Bundesliga első és másodosztályú tapasztalattal a puttonyában hatalmas segítség lehet a jövőre nézve. A válogatott meghívó mellett abban meg csak reménykedni tud, hogy a múlt hétvégén a Wehen Wiesbadentől, majd a hét közepén hazai pályán a Kaiserslauterntől kupavereséget szenvedő Hertha kispadjáról továbbra is édesapja hangja adja majd az utasításokat számára.

Örömhír és aggodalom a Bundesligából

Hatalmas örömként és jó hírként könyvelhető el Willi Orbán visszatérése. A sérülése miatt szeptember óta kényszerpihenőn lévő alapember öt percet tölthetett pályán a Stuttgart elleni, 5–2-re elveszített bajnoki mérkőzésen. Bár Szalai Attilának egy picivel több jutott, de azt a pár percet alighanem szívesen feláldozta volna a munkanélküliség oltárán. A Werder Bremen elleni mérkőzés 71. percében lépett pályára Lukas Kübler helyett új csapatában, a Freiburgban, amely akkor már egygólos hátrányban volt. A 93. perc azonban keserű emlékként íródik majd emlékkönyve lapjaira. A két perccel korábban pályára lépő hazai játékos, Julian Malatini támadta le intenzíven válogatottunk védelmének kirobbanthatatlan tagját, aki először bal lábával nem tudta megszelídíteni a játékszert, majd a jobb lábával röviden passzolt haza, így az argentin csatár megszerezhette csapata harmadik, a mérkőzést ezzel lezáró, mindent eldöntő találatát (3–1).

Jól váltott csapatot Szalai Attila?

Szalai riválishoz történt csapatváltása már eleve számos kérdést vetett fel Németországban, valamint a védő sorsáért izguló magyar szurkolók körében is, de a megcsillanó játéklehetőségre gyorsan árnyékot vetett újra az aggodalom, nem alaptalanul. Szakmailag talán célszerűbb lett volna egy olyan csapat kiválasztása, ahol kisebb a teher a védő vállán, ahol játékban és fejben egyaránt újra fel tudja építeni magát. Egyik kalapból áttenni a másikba, hasonló súlyokkal terhelve, az nem biztos, hogy a legjobb döntés. Ez pedig már abszolút nem fogható a játékhiányra. Ehhez más területen tevékenykedő szakemberek kellenek, ráadásul a lelki, pszichés felépülés jóval több időt vesz igénybe, mint a fizikai. A kérdés, hogy van-e annyi türelem a nemzetközi kupaindulásért folytatott harcban így hátrányba kerülő Freiburgnál.

A türelem életben tartását statisztikái sem táplálják igazán, a Bundesligában játszott öt meccsén eddig átlagosan 75 százalékosan passzolt, csak 25 százalékban voltak sikeres szerelései, és a fejpárbajoknak is csak az 50 százalékát nyerte meg. Ez pedig nem egy kihagyhatatlan hátvéd lőlapja.

Fiatal alternatívák Marco Rossi varázsműhelyében

Szerencsére beszélhetünk egy olyan egyesületen belüli igazolásról is (a második csapattól a kirakatba, és hosszabbítás 2028-ig), amely januárban robbantott be egy magyar fiatalt a köztudatba, akiről eddig csak a futballberkeken belül rendelkeztek több információval a szakemberek. Yaakobishvili Antal bemutatkozása a spanyol bajnokság éllovasánál, a Gironánál, az első napsugarakat jelentette január közepén. Debütálás a kupában, majd a La Ligában a Sevilla ellen – mindez újabb kellemes gonddal ajándékozta meg a magyar szövetségi kapitányt.

Amit a sors az egyik kezével elvesz, azt a másikkal odaadja. Szalai Attila pályafutásának göröngyökkel tarkított részén jelentek meg zöld hajtások, a tettre kész utánpótlás.

A válogatottban kapott novemberi percek után Parmában pozícióját pillanatragasztóval azonnal fixáló, kimagasló statisztikai mutatókat (pl. legjobb százalék a ligában nyertes párharcok terén) produkáló Balogh Botond is ezt a sort erősíti.

Szalai Gábor viszont érezte, hogy országot kell váltania ahhoz, ha meg akarja adni az esélyt a németországi Eb-szereplésének. Az eddig hatszor is nemzeti színekbe öltözött, de játéklehetőséget eddig nem kapó 23 éves védő a kecskeméti lila-fehér mezt cserélte a svájci Lausanne kék szerelésére. Bár csapata a St. Gallen és a Luzern ellen is szoros vereséget szenvedett, Szalai mindvégig a pályán volt, és ezzel elvetette a változtatás lehetőségének csíráját Marco Rossi fejében, ha ne adj’ isten Szalai Attila freiburgi kirándulása nem hozza meg a kívánt hatást.

Januárban a középpálya közepe is mozgásba lendült

A válogatott védekezésének megszilárdítását jelentheti a középpálya középső részén játszók döntése is: váltani kell a kerettagsághoz. A jelenlegi keretből legtöbb válogatottsággal rendelkező Nagy Ádám a Serie B kieső helyén lévő Spezianál próbálja feljebb tornázni játékpercei számát, hiszen idei 496 pályán töltött perce nem biztos, hogy elég garanciát jelentene egy germán kalandhoz. Pláne, ha a liguriai város csapata a tavalyi Serie A-s blama után idén a másodosztályból is búcsúzni kényszerül.

Az Union Berlinnél magát utolérő Schäfer András, az újabb megoldási lehetőséget szállító Dárdai Márton, új klubjában, a Hajduk Splitben gólpasszal bemutatkozott Kleinheisler László – aki egy év után hagyta ott a görög Panathinaikószt – vagy a felfelé váltó Callum Styles lépésre kényszerítette a Montenegró elleni, novemberi Eb-selejtezőn a nemzeti csapatban második gólját szerző védekező középpályást.

Nincs több kritikus pont Styles beválogatása esetén

Styles közeljövője forgatókönyvének végére is pont került az utolsó pillanatban. A 18-szoros válogatott, több poszton is bevethető labdarúgó az átigazolási időszakot lezáró kettős sípszó előtt surrant még be Sunderland ajtaján, ami hétvégén a Stoke Cityt győzte le 3–1-re. Az angol Championship 7. helyén álló kikötőváros csapatának így minden esélye megvan az osztályozós helyek valamelyikének a megszerzésére. Azért csak arra, mert a biztos feljutást jelentő első két pozíció jelenleg 16 és 26 pont távolságra van. A minőségi csere és a remélhetőleg érkező minőségi játékpercek eloszlathatják az egyetlen kényes kérdést a 23 éves ballábas játékossal kapcsolatosan: a harmadosztályból senki nem utazik majd az Európa-bajnokságra.

Kalmár biztosan nem lesz ott Németországban, Kata esélyei sem javultak

A védekező középpályás poszttal kapcsolatosan szomorú hír, hogy Kalmár Zsolt újra megsérült, így hosszabb rehabilitációja gátat épít a nyári fellépése elé. Hiányát, helyzetkialakításait, góljait és számtalan gólpasszát a Fehérvár valószínűleg jobban megérzi majd, mint Marco Rossi csapata, ahol a legutóbbi három évben (ugyancsak sérülései miatt) összesen kilencszer lépett pályára, mindösszesen kétszer kezdőként és négy alkalommal kevesebb mint tíz percet töltött a játéktéren. Kata Mihályt, az MTK csapatkapitányát is szóba hozták ugyan holland kérőkkel januárban, ő azonban maradt, és egyelőre a továbbiakban is budapesti csapatát erősíti a ma rajtoló tavaszi nyitányon, amikor a kék-fehérek az Újpestet fogadják a Hungária körúton. Transzferének elmaradásával és a vetélytársak mozgását figyelve az ő esetleges németországi kerettagságára adják jelenleg a legmagasabb oddsot a fogadóirodák.

A kérdés újra napirenden lehet: ki helyettesítheti Szalai Ádámot?

Szoboszlai Dominik felépülésével, a Chelsea elleni kiváló játékával és góljával az egyetlen izgalmat jelenleg a csatársor jelenti. Ádám Martin folyamatosan kevés játékperce, Németh András epizódszerepe és góltalansága Hamburgban még elintézhető lenne egy legyintéssel, ha a nemzetközi futballéletbe 2023-ban berobbanó Varga Barnabás egészséges lenne. Utóbbi október vége óta tartó sérülése, valamint a felkészülés során folyamatosan visszatérő kellemetlenségei azonban lehetnek egy kezdődő, aggodalomra okot adó helyzet első hajtásai. Varga játéka és góljai nélkül szinte már elképzelhetetlen a válogatott egyre fejlődő támadógépezete, esetleges kiesése újra visszaröppenthetné sokak gondolatait az egy évvel ezelőtti kiindulópontra: ki lesz Szalai Ádám utódja a középcsatár poszton?

Még a topbajnokságban gyűjtött játékpercek sem jelentenek garanciát

Az azonban egyértelműen látható, hogy a legtöbb, válogatott közelében lévő játékos áldozatokat hoz, lépést kényszerít ki vezetőikből, képviselőikből a kerettagság érdekében. Hatalmas öröm, ha nem is a hazai képzés által, de külföldön nevelkedett, ott pallérozódó fiataloknak köszönhetően több lett az alapanyag Marco Rossi konyhájában. Így van ez akkor is, ha

az olasz szakember nem a nagy változások, eszement kísérletezések támogatója, nehezen hoz olyan döntést, amely a legminimálisabban is megbontaná csapata egységét, öltözőjének hangulatát.

Így az újonnan érkezőknek eggyel nehezebb a keretbe kerülés, de a minőségi, nemzetközi porondon gyűjtött játékpercek jó ajánlólevélként érkezhetnek Rossi postacímére.