A 2023-ban bajnoki címet, FA-kupát, Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyerő gárda a téli átigazolási időszakban a szokásának megfelelően csendes volt, bár azért az új Messinek kikiáltott Claudio Echeverrit megszerezte. A 18 éves futballista egy évig viszont kölcsönben marad a River Plate-nél, így az első csapatba beépítése nem a közeljövőben valósul meg.

Már a télen is volt róla szó, hogy Joshua Kimmich az angol bajnok célkeresztjében van, a Bayern München középpályása januárban végül maradt a németeknél, de a The Athletic értesülése szerint a City a nyáron nagy erőket mozgósít majd a megszerzésére, mivel szeretnének egy olyan futballistát, aki a védekező feladatokra is bevethető, de nem csupán szűrőként, hanem a támadásokban is hasznos játékosként is szerepet tud vállalni, mert előbbi esetben Rodri mellett nem sok lehetőség jutna neki.

Egy másik kiszemelt pedig Sávio, akinek megszerzése lényegesen egyszerűbb feladatnak tűnik. A 19 éves brazil az Atlético MG után a francia Troyes együtteséhez igazolt, ahonnan előbb a PSV, majd most a Girona vette kölcsön. A spanyol bajnok meglepetéscsapatában jó játékával (27 meccsen 7-7 gól és gólpassz) már a Real Madrid és a Barcelona figyelmét is felkeltette.

A City malmára hajthatja a vizet, hogy a Girona ugyanabba a tulajdonosi körbe tartozik, mint a manchesteri csapat, és a mindkét szélen és támadó középpályásként is bevethető fiatal brazil maga is hangsúlyozta, hogy azért érkezett a katalánokhoz, hogy a jövőben a City játékosa lehessen.

Természetesen ki kell térni a lehetséges távozókra is, itt Bernardo Silva a nagy név. A 29 éves portugál – aki az előző BL-idényben a negyeddöntőben a Bayern München (egy gól, egy gólpassz) és az elődöntőben a Real Madrid (két gól) kiütéséből oroszlánrészt vállalt – a nyáron hosszabbított a klubbal, de már akkor is új kihívások felé kacsingatott.

Az új egyezségbe bekerült egy kivásárlási záradék, ami megkönnyítheti a mostani kiírásban hét gólnál és négy gólpassznál jár szélső távozását.

Rajta kívül a 38 éves Scott Carson búcsúja valószínűsíthető, a harmadik számú kapusnak lejár a szerződése.

(Borítókép: Bernardo Silva alighanem távozik a nyáron – James Gill - Danehouse/Getty Images)