Ahogy arról az Index is beszámolt, a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának vasárnap késő esti rangadóján a Real Madrid 1–1-es döntetlent játszott az Atléticóval a Santiago Bernabéu Stadionban.

A második félidő elején Sztefan Szavics, a matracosok montenegrói védője, aki ellenünk is játszott a legutóbbi, Magyarország által 3–1-re megnyert Eb-selejtezőn, szöglet után fejelt egy első pillantásra szabályosnak tűnő egyenlítő gólt:

Szavics fejese 1:14-nél

Antoine Griezmann, aki a gólt megelőző szögletet beívelte, visszafogottan nyilatkozott:

Nem ma kezdtem a futballt, de olyat még nem láttam, hogy egy szögletből fejelt gólnál a bíró lest ítéljen... De ha így látta...

Es absolutamente imposible competir esta Liga. Si no se van ellos tenemos que irnos los 19 equipos restantes. pic.twitter.com/6KoO5lGSrg

Figyelemre méltó, hogy a Marca, amely madridi újság, és amelyet előszeretettel neveznek a Real Madrid házi orgánumának, szavazást rendezett az olvasói körében, és 44 941 voks beérkezése után 53:47 arányban az a vélemény került többségbe, hogy a bíró tévedett, amikor érvénytelenítette a gólt, mert Saúl Niguez, aki technikailag tényleg lesen állt a kapus, Andrij Lunyin előtt, nem akadályozta sem a kilátásban, sem mozgásában a Real kapuvédőjét.

A barcelonai sajtó, élen a Mundo Deportivóval és a Sporttal, természetesen újabb csalást kiált, az előbbi újság idézi Jan Oblak, az Atlético kapusa nyilatkozatát:

Én semmi mást nem kérek, csak azt, hogyha velem is hasonló dolog történik, mint Lunyinnal, akkor minden esetben fújják be a lest...