Kezdjük a legfontosabbal! Dejan Sztankovics együttese kiváló formában kezdte a tavaszi idényt, mindhárom bajnoki mérkőzését megnyerte. Görög riválisa szekere viszont döcögött a naptári esztendő elején, jelenleg a görög élvonal negyedik helyén áll. Sőt, a csapat edzőváltáson is átesett a napokban – tavaly április óta negyedik alkalommal.

Arról januárban megbizonyosodtunk, amikor lapunk Athénban járt „terepszemlén”, hogy a görög sportfanatikusok – legyen szó labdarúgásról, kosárlabdáról, vagy akár röplabdáról – minden mérkőzésen pokoli hangulatot varázsolnak a stadionokba, csarnokokba. Már amikor erre lehetőségük adódik, és szurkolók előtt rendezhetnek mérkőzéseket...

Erre december eleje óta nem volt példa a mediterrán országban, mivel a folyamatos, egyre súlyosabb erőszakhullám miatt két hónapra bezártak a futballstadionok kapui, és üres lelátók előtt rendezték a találkozókat. Egészen a Ferencváros vendégszereplésééig.

A görög szurkolók száműzetése február 12-én járt le, így

az első alkalom, amikor visszatérhetnek otthonukba az Olympiakosz Pireusz szimpatizánsai, éppen a magyar rekordbajnok elleni nemzetközi kupamérkőzés lesz.

Azt pedig ennek fényében mondani sem kell, hogy pokoli hangulat és mintegy 33 ezer szenvedélyes görög szurkoló vár a népligetiekre a kikötővárosban. De mégis, mit kell tudni pontosan az Olympiakoszról? Tényleg olyan veszélyes, erős csapat, mint azt a szurkolói bizonygatják, és amilyen erősnek Magyarországról látszanak?

Két rekordbajnok, egymás ellen

Az Olympiakosz Pireuszt 1925-ben alapították, Görögország legsikeresebb, legjelentősebb labdarúgóklubja. A fővárostól mintegy 10 kilométerre fekvő Pireuszban 47 alkalommal ünnepelhettek bajnokcsapatot, amely egyedülálló a görög futball történelmében, ennél többször egyik klub sem végzett elsőként az élvonalban. Kisebb túlzással az Olympiakosz fennállása óta minden második évben felülhetett a görög futball trónjára.

Az viszont közel sem mondható el az Olympiakoszról, hogy a Ferencvároshoz hasonlóan hosszú évek óta hazája egyeduralkodója lenne.

A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rendkívül kiegyenlített volt a közelmúltban, és ez jelenleg sincs másként. A tabellán 51 ponttal éllovas PAOK Szaloniki előnye mindössze egy pont a második Panathinaikosszal szemben, és további egy pont választja el a harmadik helyezett AEK Athéntól. Az Olympiakosz Pireusz a görög élvonal negyedik helyezettje, 44 ponttal 22 forduló után.

Fontos megjegyezni, hogy a görög bajnokság lebonyolítása lényegesen eltérőbb, mint az OTP Bank Ligában megszokott játékrend. A görögöknél a bajnokság augusztus végén, szeptember elején rajtol, de nincs téli pihenő, az ünnepek után azonnal folytatódnak a mérkőzések, így

a piros-fehér csapat már kilenc tétmérkőzést játszott a naptári esztendőben – ellentétben a Ferencváros három szereplésével.

Ami pedig a görög rekordbajnok formáját említi, nehezen kezdődött az év a kikötővárosban, mivel a csapat rögtön vereséget szenvedett a lényegesen hátrébb rangsorolt Lamia otthonában, majd szintén pont nélkül maradt az AEK Athén elleni rangadón, illetve a Görög Kupából is kiesett – éppen a Panathinaikosz ellen. Nem kellett több a klub tulajdonosának, Evangelosz Marinákisznak – aki egyébként a görög köz- és sportélet egyik legbefolyásosabb személye –, rögtön menesztette posztjáról Carlos Carvahal vezetőedzőt. Érdekesség, hogy a portugál szakember kirúgásával tavaly április óta már negyedik vezetőedzőjét „fogyasztotta el” a görög klub. Nem túlzás, egymásnak adják át a kilincset a szakemberek a kikötővárosban.

Carlos Carvahal utódját nagyon gyorsan megtalálták Marinákiszék, alig telt el pár nap, a klub honlapján már olvasható volt a közlemény, amelyben beszámoltak az új tréner, José Luis Mendilibar érkezéséről. A 62 éves spanyol szakember tavaly májusban még a Sevilla kispadján nyerte meg az Európa-ligát Budapesten, így nemzetközi színtéren is bőven rendelkezik tapasztalattal.

Személyében rutinos, sokat megélt vezetőedző ült le a pireusziak kispadjára, akinek elképzeléseit, taktikáját gyorsan át lehet adni a játékosoknak. Ebben bíznak a görögök, hogy végre olyan szakembert találtak a csapat élére, aki nem távozik néhány héten, hónapon belül, hosszú távra jelent megoldást.

Fotó: Getty Images José Luis Mendilibar

Az viszont kétségtelen, hogy az összeszokottság, a begyakorolt játékmódszerek hatékonysága, és az ezek kamatoztatása által szerzett potenciális előny nem a görögök oldalán lesz. A Ferencvárost tavaly ősz óta Dejan Sztankovics irányítja, akivel ugyan döcögött a téli pihenő előtt a csapat teljesítménye, de végül csak továbbjutott Ekl-csoportjából, illetve egy pont hátránnyal második a bajnoki tabellán.

De akkor mégis, mik lehetnek a párharc döntő faktorai?

Azt már említettük, hogy a két rekordbajnokcsapat milyen formában várja a találkozót, arról viszont nem esett szó, hogy a pályán kik játszhatnak meghatározó szerepet előbb a pireuszi odavágón, majd az egy héttel későbbi budapesti mérkőzésen. Az Olympiakosz Pireusz kerete a mértékadó Transfermarkt szerint 116 millió euró, amely összeg több mint kétszerese a Ferencvárosénak, de nagy sportági örök igazság, és alighanem minden csapat saját bőrén is megtapasztalhatta már pró és kontra, hogy a pályán nem eurómilliók futballoznak. Ebből az adatból messzemenő következtetéseket aligha lehet levonni tehát.

Abból viszont már igen, hogy néhány havonta új vezetőedző ide vagy oda, az Olympiakosz kerete abszolút összeszokott, nagy változásokon nem esett át a télen. Érkezett ugyan három játékos, de ők nem léphetnek pályára a nemzetközi kupaporondon. A görög csapatban három meghatározó, minden hájjal megkent hazai labdarúgó játszik: a középpályán Kosztasz Fortounisz és Jorgosz Maszourasz, valamint a kapuban Alexandrosz Paszhalakisz.

Fortounisz és Maszourasz kulcsfigurái a csapatnak, nemzetközi szinten is rendkívül tapasztaltak, míg idén a pireusziak legeredményesebb játékosai közé tartoznak – legyen szó gólról vagy gólpasszról.

Fotó: Getty Images Kosztasz Fortounisz

Rajtuk kívül mindenképpen figyelnie kell a zöld-fehéreknek az angol élvonalbeli Wolverhampton középpályására, Daniel Podencre, aki egyébiránt a klub legmagasabb értékre taksált labdarúgója. A portugál villámléptű támadó mindig magában hordozza a gólveszélyt, a múlt hétvégi bajnoki mérkőzésen is betalált, összességében pedig már kilenc találatnál jár a szezonban.

A görögök a jól bevált 4–2–3–1-es formációban futballoznak, a kezdő középcsatár pedig a marokkói El Kaabi lesz, aki szintén eredményes volt az OFI Kréta ellen 4–0-ra megnyert bajnokin, így a csapat Ferencváros előtti „főpróbája” jól sikerült.

Ugyanúgy, mint a magyar rekordbajnoknak, amely a Debrecen otthonában aratott 2–1-es győzelmet múlt hétvégén. Varga Barnabás újra betalált, akinek góljaira elengedhetetlen szüksége lesz csapatának a nemzetközi kupaporondon is. Kérdés, hogy a pireuszi odavágón a görög közönségnek, amely minden bizonnyal pokoli hangulatot fog varázsolni a Karaiszkákisz Stadionba, hatása lesz-e gólérzékeny játékára.

Mint ismert, a görög futballszurkolók hónapok óta nem látogathatták kedvenc csapatuk mérkőzéseit, mivel az országot súlyos erőszakhullám sújtotta a sporteseményeken – többek között egy rendőr halálát okozva –, így a kormány döntése alapján tavaly december eleje óta bezártak a futballstadionok kapui.

Egészen csütörtök estig.

Fotó: Getty Images Hasonló hangulatra számíthat a Ferencváros

A hivatalos eltiltás február 12-én véget ért, a kormány zöld jelzést adott, visszatérhetnek a szurkolók a stadionba, hogy újra birtokba vegyék otthonukat. Mert a fanatikus görög szimpatizánsok számára csapatuk stadionja jelenti az otthont, ahol minden egyes mérkőzésen pokoli hangulatot teremtenek – jó szokásukhoz híven. Nem csoda, hogy a belépőket gyorsan elkapkodták, így mintegy 33 ezer néző előtt léphet pályára a Ferencváros csütörtök este Pireuszban.

Ahogyan a helyiek mondani szokták, „háborús körülmények között”, mivel minden egyes mérkőzést ezzel a jelzővel illetnek – éreztetvén annak jelentőségét számukra.

Nem lesznek viszont egyedül a zöld-fehérek a kikötővárosban, a görögök 1600 belépőt biztosítottak a vendégszurkolóknak, míg közvetlen szurkolói repülőjáratok is indulnak Budapestről a görög fővárosba. Ugyanígy tett lapunk is, mivel szerda reggel a Ferencvárossal együtt útnak indultunk a mediterrán ország felé, a következő napokban pedig helyszíni riportokkal, illetve a főszereplők nyilatkozataival számolunk be a Ferencváros pireuszi vendégjátékával kapcsolatos legfontosabb eseményekről.

EURÓPA-KONFERENCIALIGA, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

1. mérkőzés

Csütörtök, 18.45 Olympiakosz Pireusz (görög)–Ferencvárosi TC – élőben az Indexen!

