Hogyha nem értesültünk volna korábban arról, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata hétközben európai kupamérkőzést játszik Athénban, akkor a szerda kora reggeli, a görög fővárosba induló charterjáratra felszállva megbizonyosodhattunk erről. Több tucat zöld-fehér szurkolóval fedélzetén – amely bőszen hallatta is hangját – szállt fel a repülőgép, míg a légiutaskísérők is külön köszöntötték a csütörtöki, Olympiakosz Pireusz elleni találkozóra utazó „népligetieket”.

Sokáig kérdéses volt, hogy nézők előtt rendezhetik-e meg a kulcsfontosságú mérkőzést, de végül a görög kormány engedélyezte a szurkolók részvételét, így a ferencvárosi szimpatizánsok által szervezett, különjáratokon túl többen a menetrend szerinti, szerda kora reggeli kijutást választották a mérkőzés helyszínére. Arról, hogy a csütörtöki – minden bizonnyal telt házas, forró hangulatú – mérkőzésen túl milyen turisztikai látványosságokkal szolgál Athén és Pireusz a kiutazó magyaroknak, januári helyszíni riportunkban olvashat bővebben – úgymond kedvcsinálóként.

Nos, de térjünk rá a lényeges dolgokra, tehát a harmadik számú európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc felvezetésére. A magyar rekordbajnok Ferencváros szerda délelőtt még saját bázisán, a Népligetben tréningezett egy utolsót, majd repülőgépre ült, és a kora esti órákban landolt a mediterrán ország fővárosában. Ahonnan egyből a mérkőzés helyszínére, a Karaiszkákisz Stadionba – amely létesítmény bizonyos Jorgosz Karaiszkákiszról, a görög függetlenségi háború meghatározó szereplőjéről kapta nevét – érkeztek Dibusz Dénesék, hogy egyrészt körbejárják a helyszínt, szokják a környezetet, másrészt pedig, hogy megtartsák mérkőzés előtti sajtótájékoztatójukat.

A Dejan Sztankovics vezetőedző, illetve Cristian Ramírez részvételével zajlott szerda esti beszélgetés, esélylatolgatás nagy érdeklődés előtt zajlott. Az Olympiakosz Pireusz ugyanezt a kötelezettségét már a délután folyamán letudta, de erről majd később.

A szerb szakember azzal kezdte, hogy tiszteli az ellenfelet – egyben a görög labdarúgást is –, de tudja, hogy mit kell csapatának játszania ahhoz, hogy számukra kedvező eredmény szülessen. Sztankovics hozzátette, ismeri a görög rekordbajnok keretét, amely ugyan rengeteg változott az elmúlt években, de ennek ellenére nagyon gyors, fizikailag erős illetve technikás futballistákból áll.

Jó kihívás lesz nekem a holnapi mérkőzés vezetőedzői szempontból, igazi erőfelmérő, és ugyan az Olympiakoszt is nagyon erős csapatnak tartom, de nagyon bízom a játékosaimban. Felkészültünk az ellenfélből, elemeztük játékát, továbbá még az is fontos szempont, hogy új vezetőedző irányítja őket, akinek éppen ellenünk lesz a debütálása

– mondta Dejan Sztankovics.

A Ferencváros vezetőedzője mellett Cristian Ramírez állt a sajtó rendelkezésére, aki elmondta, hogy pontosan az ilyen mérkőzések miatt szeretett volna futballista lenni, mert holnapihoz hasonló hangulatot nem minden hétvégén élhet át.

Felkészültünk a körülményekre is, tudjuk, hogy telt ház, mintegy 33 ezer szurkoló előtt lépünk pályára, akik két és fél hónapja nem látogathatták a stadiont, biztos vagyok benne, hogy ez hatalmas segítség lesz számukra. Ugyanúgy viszont minket is tovább motivál ez a tény, mivel a tét is sokkal nagyobb, és minden futballista sokkal jobban szeret telt nézősorok előtt játszani, így már nagyon várjuk a mérkőzést.

A magyar rekordbajnok ecuadori hátvédje kiemelte, a csapat összes tagjának még 100 százaléknál is többet kell nyújtania a mérkőzésen, nagyon kemény, fizikális összecsapásra számít. Ennek kapcsán hozzátette, hogy egyébként nem kételkedik semmiben, családként tekintenek egymásra az öltözőben, akik holnap tiszta szívükből fognak a csapatért, a győzelemért küzdeni.

– zárta gondolatait Ramírez.

Megtartotta első hivatalos sajtótájékoztatóját José Luis Mendilibar, a görög rekordbajnok újdonsült vezetőedzője, aki rögtön megragadta az alkalmat, és anyanyelvükön köszöntötte a honi média megjelent képviselőit. A spanyol szakember tavaly április óta az ötödik vezetőedző a görög rekordbajnok kispadján – mivel megszaporodtak az utóbbi hónapokban az edzői menesztések a klubnál –, így a kérdések leginkább arra terelődtek, hogyan látja csapatát, milyen célokat fogalmazott meg a szezon hátralévő részére.

Mendilibar elmondta, ugyanúgy mint pályafutása során mindig, ezúttal is kizárólag a győzelem elfogadható számára, így a bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon egyaránt a lehető legmesszebb jutna csapatával. Mindent megnyerne az Olympiakosszal.

Pontosan tudom, hogy az Olympiakosz most milyen nehéz helyzetben van, jelentős a hátrány a bajnokságban, a hazai kupában már nem vagyunk érdekeltek, illetve a Konferencialigában is erős ellenféllel kell szembenéznünk. De én szeretem az ilyen helyzeteket, ugyanez volt a feladatom a Sevillánál, hogy nehéz körülmények között hozzam ki a legjobbat játékosaimból. Bízom most is a csapatban, minőségi játékosok alkotják a keretet, az első edzések pedig jól sikerültek