Egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül a Bayern München élén Thomas Tuchel. Az 50 éves szakvezető esetleges menesztéséről hosszú ideje pletykálnak, de az előző hétvégén Leverkusenben 3–0-ra elvesztett bajnoki rangadó, majd a szerda esti, ugyancsak halovány teljesítmény a Lazio elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen meg is pecsételhette a sorsát (1–0 az olaszoknak). Ezzel együtt pedig – legnagyobb sajnálatunkra – pályaedzőjéét, Lőw Zsoltét is Münchenben...

A Sport Bild szerdán nem sokkal a római meccs előtt dobta le a bombát, Flick tisztázta korábbi nézeteltéréseit a Bayern tiszteletbeli elnökével, Uli Hoeness-szel, akinek továbbra is nagy befolyása van a klub mindennapjaira. Ráadásul a korábbi sikeredző másik nagy ellenlábasa, a 2021-es leváltásában főszerepet játszó sportigazgató, Hasan Salihamidzic ugyancsak nem okozhat gondot, múlt nyáron Oliver Kahn vezérigazgatói korszakának lezárultával együtt elköszöntek tőle is a bajorok. Mindez pedig a Bild szerint azt jelenti, ismét kinyílt az ajtó Flick előtt hőn szeretett klubjánál. Sőt, az elnökségen belül már többségben is vannak a visszatérését támogató tagok, miközben hangos ellenzője egy sem maradt.

A Sport1 az értesüléssel kapcsolatban megjegyezte, Flick visszatérése mellett szólhat, hogy egyszer már rendkívül gyorsan ki tudta rángatni a Bayern a feneketlennek hitt gödörből. 2019-es első kinevezésekor a rekordbajnok nemhogy nem vezette a tabellát, csupán negyedik helyen szerénykedett az állását éppen elvesztő Niko Kovac vezénylete mellett. Flick kinevezésével aztán elképesztően feljavult az együttes támadójátéka, végül a bajnokságot 13 pontos fórral sikerült megnyerni a Dortmund előtt, úgy, hogy a Német Kupát, majd a koronavírus-járvány miatt augusztusra halasztott Bajnokok Ligája-döntőt is behúzták Joshua Kimmichék (a döntőben épp a Tuchel edzette PSG-t legyűrve). Ezzel a keserűnek indult 2019–2020-as évad a Bayern München történetének második triplájával zárult. A sikersorozatot pedig azóta sem sikerült megismételni – sem a második szezonja után leköszönő Flickkel, sem utódjaival, Julian Nagelsmann-nal, majd Tuchellel.

A Bayern jelenleg csak második helyen áll a Bundesligában, hátránya a hétvégi vereséggel már öt pont az éllovas Bayer Leverkusen mögött. A Xabi Alonso vezette gyógyszergyári alakulat története első bajnoki címét szerezheti, ha kitart 34 fordulón keresztül a mostani lendülete, míg müncheniek sorozatban 11 elsőség után mondhatnak búcsút a német aranyérmesnek járó ikonikus „salátástálnak”.

Érdekesség, hogy a Sport1 szerdai cikke azzal zárult, az ügyben egyedül csak azt tekinthetjük ténynek, hogy Tuchel és jelenlegi stábja 2025 nyaráig szerződéssel bír az Allianz Arénában – ezt a kontraktust pedig csak akkor bontaná fel a Bayern vezetősége még a mostani szezon vége előtt, ha a bajorok kudarcot vallanak a BL-nyolcaddöntőben. Nos, az első felvonás után Tucheléknek áll a zászló, más kérdés, hogy a március 5-én esedékes visszavágón azért egy gólt még simán ledolgozhatnak Harry Kane-ék...

Ám ha utóbbi sikerül is, a jelek szerint csak elodázzák az elkerülhetetlent, a Tuchelék küszöbön álló leváltását.

Flicknek június óta nincs kispadja, ekkor mentette fel a munkavégzés alól a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) és lett a német válogatott történetének legelső menesztett szövetségi kapitánya.

Az elmúlt hetekben a Barcelona kiszemeltjei között emlegették a legtöbbször. A katalánoktól nyáron már biztosan távozik a jelenlegi vezetőedző, Xavi Hernández. Flick pedig a hírek szerint olyannyira nyitott lett volna a gránátvörös-kék együttes átvételére, hogy év elején el is kezdett spanyolul tanulni.

LABDARÚGÁS

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Lazio (olasz) – Bayern München (német) 1–0 (Immobile 69. – 11-esből)

kiállítva: Upamecano (Bayern, 67.)

