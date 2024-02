Kiválóan kezdte a Ferencváros az Olympiakosz Pireusz elleni összecsapást a telt házas Karaiszkákisz Stadionban – Varga Barnabás 70 másodperc után betalált, de gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Ezt követően ugyan az első játékrész jelentős részében még a magyar csapat volt a kezdeményező fél, de a szünetet követően lényegi köze nem volt a ferencvárosiaknak a mérkőzéshez. Egyre jobban fáradt az FTC, Mendilibar pedig tökéletes érzékkel és taktikával cserélt, amelynek meg is lett az eredménye: 1–0-ra győzött a görög csapat.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője éppen a cserék fontosságát emelte ki. Véleménye szerint a rivális mestere jól cserélt, Daniel Podence játékával újabb lendületet hozott a pireusziak támadásaiba, míg a magyar rekordbajnok egyre jobban elfáradt.

Az első félidőben azt csináltuk, amit elterveztünk. Nagyon kemény mérkőzés volt, amelyet 65-70 percig kontrolláltunk, de az Olympiakosz cseréivel megváltoztatta a játék képét. Félreértés ne essék, csalódott vagyok a vereség miatt, de a játékosaimra büszke vagyok, mivel a legkeményebb szituációkba is beleálltak, úgy játszottak, ahogyan azt elvártam

– értékelte a látottakat a szerb vezetőedző.

Hozzátette, nem üres szavak, amikor azt mondja, még semmi nem dőlt el, és ugyanúgy van lehetőség a továbbjutásra. Bízik a csapatában, és tudja, hogy képesek megfordítani a párharcot jövő csütörtökön.

– tette hozzá Sztankovics.

Az Olympiakosz vezetőedzője, José Luis Mendilibar érthetően sokkal jobb hangulatban érkezett sajtótájékoztatóra, mint tette azt szerb kollégája néhány perccel azelőtt. A spanyol szakember kiemelte, ugyan örül a győzelemnek, de nem látta azt a támadó felfogást, harciasságot, amit elvárt volna játékosaitól, így nem teljesen elégedett az összképpel.

Taktikusan kell futballoznunk, és ráerőltetnünk akaratunkat az ellenfélre. Nem kizárólag abban látom a különbséget, hogy a cseréinkkel új lendületet kaptak támadásaink, hanem a félidőben taktikát is váltottunk, amelynek végül meg lett az eredménye. Sokkal támadóbb szellemben futballoztunk a második félidőben, számítottunk arra, hogy a Ferencváros idővel el fog fáradni – amely be is következett – és megmutatkozik a játékosaink minősége. Fortunisznak több területe maradt, szabadabban játszott, amely szerepkörben jól teljesített