A címvédő Manchester City a Chelsea elleni meglepő döntetlennel, a Brentford a listavezető Liverpoollal szembeni papírforma, ám a vártnál talán simább vereséggel a háta mögött vágott neki a 18. fordulóból elhalasztott randevújuknak. A feleknek viszonylag friss élményei lehettek egymásról, február legelején Londonban 3–1-re nyertek Pep Guardiola tanítványai – Phil Foden mesterhármasával.

A manchesteriek szinte az első perctől egykapuztak, ennek eredményeként egy félidő alatt tizenhét(!) gólszerzési kísérletet hoztak össze. Az idényben azonban eddig nem feltétlenül brillírozó Mark Flekken ezúttal ihletet formát mutatott, lehetett szó Foden és Manuel Akanji átlövési kísérletéről, Erling Haaland vagy Rúben Dias közeli fejeséről mindenhová odaért. Egyszer, a 38. percben a Kevin De Bruynét helyettesítő norvég tehetség, Oscar Bobb lövésénél fordult elő, hogy a holland kapus is vert helyzetben volt, ekkor Ben Mee vágta ki a gólvonalról a labdát.

Fordulás után kissé csillapodtak a City rohamai, mintha csak így igyekezett volna kissé kijebb csalogatni ellenfelét a bajnoki címvédő. A Brentford egy-egy Ivan Toney felé megjátszott gyors indítással igyekezett is veszélyeztetni, de miként az első félidőben, úgy a másodikban is csak egyszer kellett komolyabb védést bemutatnia a hazai kaput őrző Edersonnak. Azt is már 1–0-s hazai vezetés után. A 71. percben ugyanis csak megtört a jég, Rodri labdakihozatala után Julian Álvarez ugratta ki Haalandot, aki jó 30 méteres sprint után Flekken mellett a kapu jobb oldalába helyezett (1–0).

A hajrá kezdetén úgy tűnt, a norvég csatár lerendezi az utolsó nyitott kérdéseket is Kyle Walker középre tett labdáját a hálóba továbbítva, ám a gólt les miatt végül nem adták meg. Így jó tíz percig még izgulhattak a hazaiak, ez azonban a lényegen nem változtatott: a City megszerezte a győzelemért járó három pontot, ezzel pedig – legalább egy napra – egy pontra megközelítette a listavezető, ezer meg egy sebből vérző Liverpoolt.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

Manchester City–Brentford 1–0 (0–0)

(Borítókép: Catherine Ivill/Getty Images)