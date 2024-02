A The Telegraph beszámolója szerint még a hét elején sejtettnél is nagyobb gondban van Jürgen Klopp és a Liverpool. A német menedzser ugyanis a Luton Town elleni szerdai mérkőzésen várhatóan nem jelölheti a kezdőbe Mohamed Szalahot. Az egyiptomi gólvágó mellett ráadásul Darwin Núnez izomsérülése is aggasztóbb az elsőre kommunikáltnál. Az állapotukat monitorozva egyik napról a másikra dőlhet majd el az is, egyáltalán a vasárnapi, Chelsea-vel szembeni Ligakupa-döntőben bevethetőek lesznek-e. Mindezt úgy, hogy az elmúlt hetekben Szalah pótlásában oroszlánrészt vállaló Diogo Jota április végéig, május elejéig szinte biztosan nem lesz hadrafogható állapotban.

A vörösök ügyeiben rendre jól értesült Chris Bascombe azt írja, bár Núnez és Szalah bevetése nem zárható ki, már az is jó hír, ha egyáltalán a kispadra le tudnak ülni a Luton vagy épp a Chelsea ellen.

„Hasonló területen érzett egy kis fájdalmat, mint legutóbb – idézte a lap Klopp Szalah állapotáról szóló mondatait. Az egyiptomi szélső az Afrikai Nemzetek-kupáján sérült meg még január közepén, rehabilitációja után az előző hétvégén Brentfordban megnyert (4–1) bajnokin góllal és gólpasszal tért vissza. – Meglátjuk, hogy alakul a dolog, semmi őrületesen aggasztó, de látnunk kell, mi lesz vele” – tette hozzá a német menedzser, megjegyezve, hogy a Chelsea elleni kupadöntő miatt nem akar sem felesleges kockázatot vállalni, sem kompromisszumot kötni a Luton elleni bajnokin.

A Premier League azon szakaszába értünk, ahol nagyjából minden mérkőzés egy döntővel ér fel a versenyfutás kimenetelét illetően. Nincs egyetlen olyan meccs sem, aminél beleférne, hogy oké, nézzük meg, mit játszanak a többiek, ha kikapunk, az is rendben van. Nem állhatunk így a dolgokhoz. Nekünk meccsről meccsre azon kell gondolkodnunk, bárkik is álljanak készen, a lehető legjobb módon kell őket bevetnünk. Ha Núnez teljesen rendben van, nincs okunk kihagyni őt egy későbbi meccs miatt. Így értem, mikor azt mondom, napról napra kell haladnunk.

Mint megírtuk, Klopp a keddi sajtótájékoztatóján külön kitért a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak is az állapotára. A tréner szerint a 23 éves középpályás közeledik a visszatéréshez, a héten viszont még nem tudott együtt edzeni a társakkal. Ugyanez igaz a januári térdszalag-sérüléséből felépült, majd három meccsel később ismét kidőlt csapatkapitány-helyettesre, Trent Alexander-Arnoldra.

Idehaza elsők között számoltunk be róla, hogy az Arsenal elleni (1–3 liverpooli szempontból) február 4-ei mérkőzést megelőző hírekben szereplő „néhány napos kihagyásnál” hosszabb pauza várhat másodjára is Szoboszlaira: rossz esetben februárban már nem látjuk a pályán. A játékos januárban közel négy hétig volt harcképtelen combhajlító-problémák miatt, két meccsig tartó visszatérése után pedig ismét combfájdalmakra panaszkodott.

Annak érdekében, hogy a válogatott középpályás felépülése a lehető legrövidebb legyen, még idehaza is járt: Telkiben, a nemzeti csapat központjában az osztrák specialista, Franz Leberbauer vizsgálta meg. Ám pontosabb prognózist ő sem tudott adni. Később Klopp arról beszélt, a különböző vizsgálati eredmények alapján csak annyi volt egyértelmű, hogy nem kerülhet egy darabig vissza a keretbe. Pontos céldátumot azonban a nagy nyilvánosság előtt nem határozott meg. Úgy fogalmazott: a magyar középpályás versenyt fut az idővel, hogy a Chelsea elleni döntőben pályára léphessen.

Bascombe cikke alapján ezt a versenyfutást minden szándék ellenére is elvesztette a magyar labdarúgó: még mintegy egyhetes kihagyást tippel Szoboszlainak a Telegraph. A lap kiemelte, jelen állás szerint egy komplett kezdő hiányzik a Pool keretéből (zárójelben az adott játékosok várható visszatérése)…

A LIVERPOOLI SÉRÜLT 11

Alisson Becker – combhajlító (egyelőre nincs meghatározott dátum a visszatérésére)

– combhajlító (egyelőre nincs meghatározott dátum a visszatérésére) Trent Alexander–Arnold – térdsérülés (március eleje)

– térdsérülés (március eleje) Joel Matip – keresztszalag-szakadás és műtét (a következő idényre)

– keresztszalag-szakadás és műtét (a következő idényre) Stefan Bajcetic – izomsérülés (nincs meghatározott dátum)

– izomsérülés (nincs meghatározott dátum) Szoboszlai Dominik – combhajlító (még egy hét)

– combhajlító (még egy hét) Thiago Alcantara – combhajlító (néhány hónap)

– combhajlító (néhány hónap) Curtis Jones – bokaszalag-sérülés (nincs meghatározott dátum)

– bokaszalag-sérülés (nincs meghatározott dátum) Ben Doak – bokasérülés (április)

– bokasérülés (április) Diogo Jota – térdsérülés (két hónap)

– térdsérülés (két hónap) Mohamed Szalah – izomfáradtság (kezeléstől függ)

– izomfáradtság (kezeléstől függ) Darwin Núnez – izomfájdalom (kezeléstől függ)

A március 18-án kezdődő kéthetes válogatott szünetig minden héten szerda–szombat ritmusban rendezik a Liverpool meccseit, az együttes így egy hónap alatt kilenc találkozón lép pályára. A mérkőzések között a már említett Ligakupa-döntő mellett az FA-kupa és az Európa-liga nyolcaddöntőjével, valamint a március 10-ei, Manchester City elleni bajnoki aranycsatával.

A bajnoki tabella 18., azaz már épp kiesést jelentő helyére csúszott Luton Town elleni mérkőzés szerda este – magyar idő szerint – 20 óra 30 perckor veszi kezdetét. Kloppék számára kulcsfontosságú a győzelem, ugyanis a manchesteriek kedden legyűrték a Brentfordot, ezzel egy pontra megközelítették őket a tabella élén.

A Premier League 26. fordulójának programjáról és érdekességeiről itt olvashat bővebben.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 26. FORDULÓ

szerda

Liverpool FC–Luton Town 20.30

szombat

Aston Villa–Nottingham Forest 16.00

Brighton–Everton 16.00

Crystal Palace–Burnley 16.00

Manchester United–Fulham 16.00

Bournemouth–Manchester City 18.30

Arsenal–Newcastle United 21.00

vasárnap

Wolverhampton Wanderers–Sheffield United 14.30

hétfő

West Ham United–Brentford 21.00

A Chelsea–Tottenham Hotspur-mérkőzést elhalasztották.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a Liverpool augusztus 22-ei edzésén Kirkbyben. Fotó: John Powell/Liverpool FC via Getty Images)