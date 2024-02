Egy kezdőre való játékos hiányzott a Liverpoolból szerda este, a listavezető mégsem botlott meg. Sőt, a második félidőben lehengerlő játékot bemutatva 4–1-re verte a végig szimpatikusan küzdő Luton Townt az Anfielden. Klopp a csapat kijelölésekor olyan alapembereket kényszerült nélkülözni, mint az egyiptomi gólvágó, Mohamed Szalah, a szezonban ugyancsak rendkívül termékeny Darwin Núnez és Diogo Jota, a világ legjobb kapusai közé sorolt Alisson Becker, a csapatkapitány-helyettes Trent Alexander-Arnold, vagy épp a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik...

„Biztos, hogy a jövőben sokat fogom példaként emlegetni ezt a mérkőzést – vágott mondandójába a helyzet lélektanáról Klopp. – Annál is inkább, mert néhány hónapja megígértem a csapatnak, hogy a 2019-es Barcelona elleni győzelmet nem fogom többé felemlegetni – erre ma is használtam, megszegve az ígéretet. Meccs előtt nagyon hasonló volt az érzésem: sok-sok hiányzó játékos és ilyesmik. Ha aznap este a Barcelona ellen játszó csapat leragadt volna azon agyalva, hogy ki mindenki hiányzik... De képes volt figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy kik nem lehettek ott. És azt akartam, hogy ma is így tegyünk."

A rutinos szakember arról is beszélt, miután szembesült a hiányzók teljes névsorával még neki is kellett pár perc, hogy feldolgozza a helyzetet.

Nyilván nehéz volt ezt megtenni, mert a széleskörű nyilvánosság csak ma este tudta meg, kik és mennyien hiányoznak. Elsőre én is csak annyit tudtam mondani, »ó« – kellett pár perc, hogy feldolgozzam a híreket. De attól a pillanattól kezdve, hogy tudtam, miként fogunk megbirkózni a dologgal és felállni a meccsre, igazából jó érzésem volt. Ezt akartam példaként állítani a fiúk elé, hogy az ő Barcelonájuk most ez a Luton elleni meccs. Pokolian nehéz helyzet, megannyi ok arra, hogy feladjuk: de nem most, nem ma este! És én csak egy szuper kis csapatot láttam a pályán, amely megküzdött mindennel. Ha nem engeded, hogy a negatív gondolatok korlátozzanak, képes vagy szárnyalni. És ezek a srácok most pontosan ezt tették.

– dicsérte futballistáit az 56 éves német.

Kloppot ezt követően arról kérdezték, tud-e bármi konkrétumot arról, hiányzó alapemberei közül ki vagy kik térhetnek vissza akár már a Chelsea elleni, vasárnap délutáni Ligakupa-döntőben.

Nem. Igazából még azt sem tudom, hogy ezek a srácok újra játszhatnak-e majd a hétvégén. A helyzetünk nem jó, egyáltalán nem, nincs ezen mit szépíteni. De boldog vagyok amiatt, hogy az összes gyerek bejöhetett a padról és játszhatott ma. Dannsy (a Premier League-ben ezen az estén debütáló, mindössze 18 esztendős Jayden Danns – a szerk. megjegyzése) vagy ötvenszer köszönte meg. Én pedig nagyon boldog vagyok, hogy megadhattam neki ezt a lehetőséget, mert mind megérdemelték. Viszont nyilvánvaló az is, hogy több szuperfontos meccsünk is következik, és napról napra kell megoldanunk az ezekkel járó feladatokat. Nem tudok most még mit mondani, egyszerűen nem tudok. A Brentford elleni mérkőzést után sem volt fogalmam arról, hogy a helyzet olyanná válhat, mint amilyen most volt. Egy dolog azonban továbbra is áll: amíg van tizenegy bevethető játékosunk, megyünk tovább. Ez minden, amit jelenleg ígérhetek

– tekintett előre Jürgen Klopp, akinek a szavaiból így is kisejlik, nem valószínű, hogy a hiányzók többsége gyorsan visszatérne.

Idehaza elsők között írtuk meg, hogy az Arsenal elleni (1–3 liverpooli szempontból), február 4-ei mérkőzést megelőző hírekben említett „néhány napos kihagyásnál” hosszabb pauza várhat másodjára is Szoboszlaira: rossz esetben februárban már nem látjuk a pályán. A játékos januárban közel négy hétig volt harcképtelen combhajlító-problémák miatt, két meccsig tartó visszatérése után pedig ismét combfájdalmakról számolt be a szakmai stábnak.

Annak érdekében, hogy a válogatott középpályás felépülése a lehető legrövidebb legyen, még idehaza is járt: Telkiben, a nemzeti csapat központjában az osztrák specialista, Franz Leberbauer vizsgálta meg. Ám pontos prognózist ő sem tudott adni. Később Klopp arról beszélt, a különböző vizsgálati eredmények alapján annyi volt egyértelmű, hogy nem kerülhet egy darabig vissza a keretbe. Pontos céldátumot azonban a nagy nyilvánosság előtt nem határozott meg. Többször is úgy fogalmazott: a magyar középpályás versenyt fut az idővel, hogy a Chelsea elleni döntőben pályára léphessen.

A március 18-án kezdődő kéthetes válogatott szünetig minden héten szerda–szombat ritmusban rendezik a Liverpool meccseit, az együttes így egy hónap alatt kilenc találkozón lép pályára. Köztük a Ligakupa-finálé mellett az FA-kupa és az Európa-liga nyolcaddöntőjével, valamint a március 10-ei, Manchester City elleni bajnoki aranycsatával. Így ilyen szempontból sem mindegy, hogy melyik alapember mikorra épül fel és Klopp mennyire tudja majd rotálni a keretét ezekben a hetekben.

Az angol Ligakupa-döntő – magyar idő szerint – vasárnap 16 órakor kezdődik.

Ami a bajnoki versenyfutást illeti, a Klopp-csapat jelenleg 60 pontos és négy pont fórral bír a Bournemouth otthonába készülő Manchester City előtt. A harmadik helyen álló Arsenal 55 pontnál jár 25 mérkőzés után.

Liverpool FC–Luton Town FC 4–1 (0–1)

