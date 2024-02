Február elején az Arsenal hazai pályán 3–1-re legyőzte a Liverpoolt, Arteta pedig nem tudott parancsolni az érzelmeinek, a viselkedése miatt sok kritika érte őt az ellenfél szurkolóinak részéről.

Hallottam erről, de nincs hozzá közöm, én nem szóltam be neki. Mindenki azt csinál, amit akar. Nem én találtam ki az ökölrázást sem, nem is akarom levédetni. Azt teszed, ami neked és a csapatodnak a legjobb. Hogy ehhez mit szól a világ, azt őszintén lesz*rom! Ezt nyugodtan le is írhatod. Az ünneplés rólunk szól, nem másról. Lesz, akinek tetszik, és olyan is, akinek nem, ez van