„Dom, Darwin és Mo esetében is az utolsó percig kivárunk a döntéssel. Van még két napunk, két edzésünk – a mai és a szombati –, addig meglátjuk. Őszinte leszek, nagyon jó lenne, ha bevethetnénk bármelyiküket” – fogalmazott a Liverpool pályaedzője, Pepijn Lijnders pénteki sajtótájékoztatóján, mikor a Chelsea elleni Ligakupa-döntőt felvezető találkozón a sérültek állapotáról kérdezték.

A válasz megfogalmazása sokakban reményt keltett, a több mint három hete sérült Szoboszlai Dominik tevékeny részese lehet pályafutása első liverpooli kupadöntőjének. A lelkesedést azonban hamar letörte a klub hivatalos holnapja. A finálét megelőzően csütörtökre pihenőnapot kaptak – a bevethető játékosok mindezt alaposan megszolgálták a szerda esti, Luton Town elleni bajnokin nyújtott teljesítményükkel –, majd pénteken jelentkeztek ismét munkára a keret tagjai. Erről az edzésről közölt több fotót és közösségi médiás videót is a Pool: a felvételeken egy rendkívül mosolygós Darwin Núnezzel és Mohamed Szalahval, illetve a velük pacsizó Jürgen Kloppal. A magyar középpályás azonban egyik képen sem volt látható...

Angliában szokás, hogy a világszerte nyilvános sajtótájékoztatók után a helyi újságíróknak további beszélgetési lehetőséget biztosítanak. Az ezekből íródó anyagok a brit lapzártákhoz igazodva – magyar idő szerint – éjfél magasságában válnak elérhetővé a különböző portálokon. Péntek este például a The Telegraph szerzője, a liverpooli ügyekben bennfentes Chris Bascombe és a The Timesnál dolgozó Paul Joyce időzített cikke jelent meg, ezekben már maga Klopp mester osztotta meg gondolatait a döntőről, és adott újabb (rész)információkat a keret állapotáról. A cikkekben pedig a fenti trióból ismét pont csak a magyar játékosról nincs friss bejelentés. Összeesküvés vagy sem, a magyar fórumozók szerint több mint gyanús, hogy a Telegraphnál konkrétan még le sem írják a nevét: „Klopp tudja, milyen nagy kihívás biztosítani, hogy a Liverpool örülhessen vasárnap, különösen úgy, hogy Mohamed Szalah és Darwin Núnez (bevetése) továbbra is komolyan kétséges” – olvasható.

Mintha csak a 23 éves középpályásra épülne a Liverpool dezinformációs stratégiája: a Chelsea-nél készüljenek csak belőle, amíg nem tudják, hogy biztosan nem játszik. Vagy épp lankadjon a figyelem a heti videós elemzések összeállításánál, elvégre már több mint három hete nem volt a keretben, és Kloppék kommunikációja alapján nem is valószínű, hogy épp vasárnap kerül majd vissza oda.

Néhány napja a brit FourFourTwo elemzésétől volt hangos a hazai sajtó. A lap szakírója, Adam Clearly egy elemzésben kerek perec kijelentette:

Szoboszlai a Liverpool legfontosabb játékosa.

Az állítást aztán több számadattal és részletesen kivesézett játékszituáció felemlegetésével igyekezett alátámasztani, jellemzésében válogatottunk csapatkapitányát rendkívüli játékintelligenciával, átlag feletti atletikussággal és nyomástűréssel jellemezve. Emellett kiemelte Szoboszlai szerepét a labdakihozatalokban, illetve a jobb oldali területek túltöltésében, Szalah vagy épp az előre húzódó (most szintén sérült) Trent Alexander-Arnold tehermentesítésében. Ha valakinek a meccsenként kialakított öt nagy helyzetről szóló adat és a fenti leírás nem lett volna elég, most a klub kommunikációs stratégái adtak a tételmondatnak valóságalapot.

Ilyen – a profi futballra és annak nagy téttel bíró meccseire mindig is jellemző – trükközést, ami most Szoboszlai esetleges játékra kész állapota körül megy, ugyanis csak a legnagyobbakkal szokás eljátszani. Ráadásul a Mersey-partiak ezt már nem is először próbálják eladni így, ha már a labdarúgó kiújult combproblémája ehhez szomorú apropót biztosít. Emlékezetes, február elején, az Arsenal elleni bajnoki rangadó előtt is hasonlót próbált eljátszani a Pool Szoboszlaival, akkor az utolsó pillanatig titkolva a játékos kiújuló sérülését. Azonban néhány éles szemű autogramvadásznak feltűnt a hiánya, mikor a csapat becsekkolt Londonban.

Hasonló szemfüles hírekre pedig ezúttal is lehet számítani... Persze néhány olyan zátonyra futás mellett, mint a Szabó Ádám (Szoboszlai esportcsapata, a DomiNation tagja) Twitch-csatornájának közvetítésében megjelenő, VPN-kódolásból fakadó „félreértés”, hogy a futballista pénteken nem is manchesteri otthonából, hanem Máltáról jelentkezett be. Ami persze tényleg teljes badarság, de arra jó volt, hogy a liverpooli szurkolói fórumokon néhány órára elterjedjen, biztosan nem lép pályára.

Február elején az első hírek még arról szóltak, csupán néhány nap pluszpihenőre lesz szüksége a januárban már három és fél-négy hetet ugyancsak kihagyó középpályásnak. Az azonban kicsit sem volt pozitív előjel, hogy Szoboszlai a klubja engedélyével hazautazott Magyarországra, hogy itthon, egész pontosan Telkiben, a magyar labdarúgó-válogatott központjában nézesse meg magát egy osztrák specialistával. Bár a Franz Leberbauer által végzett vizsgálatokról túl sok részlet nem került napvilágra, annyi igen, amiből ki lehetett jelenteni, jó eséllyel mintegy három-négy hetes kényszerpihenő előtt áll a játékos újfent.

Ez az idő letelt, így a Szoboszlairól szóló hivatalos kommunikáció hiánya ellenére sem lenne váratlan, ha legalább a kispadra le tudna ülni. Valahogy úgy, miként január végi visszatérésekor a Norwich elleni FA-kupa-meccsen tette (5–2), amelyen az utolsó 35 percre beszállva gólpasszt is jegyzett végül.

Vasárnap 16.00: Chelsea FC–Liverpool FC

