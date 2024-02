Az angol labdarúgó-Ligakupa fináléjában a Liverpool hosszabbítás után, a csapatkapitány Virgil van Dijk 118. percben szerzett fejes góljával 1–0-ra legyőzte a Chelsea-t a londoni Wembley Stadionban. Sokáig bizonytalan volt, hogy pályára léphet-e liverpooli pályafutása első kupadöntőjén Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, ám sérülése miatt végül kimaradt a mérkőzéskeretből.

Még úgyis, hogy Szoboszlai Dominik kész lett volna kockázatot is vállalni egy újabb sérüléssel, csak engedjék futballozni.

A 23 esztendős futballista a találkozót megelőzően adott interjút a finálét idehaza közvetítő Match4 televízió stábjának, ebben többek között a Jürgen Klopp-pal való viszonyát, a menedzser nyári távozásával kapcsolatos érzéseit és a profi futballisták életével együtt járó magányt is érintette.

Én játszanék, meg is mondtam nekik, az a tervem, mihamarabb visszatérjek fájdalommentesen, de vállalva a rizikót, ami benne van. Vállalom a kicsit nagyobb rizikót is, hogy játszhassak a döntőben, mégiscsak az első lenne Liverpoolban. De inkább óvatosak voltak, és én is a jövőbe nézek: inkább játszom még húsz meccset, mint most visszasérüljek