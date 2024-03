„Darwin (Núnez) és Dom (Szoboszlai) is a csapattal edzett tegnap. Jól néztek ki, de meg kell várnunk még, hogyan reagálnak a terhelésre” – árulta el Jürgen Klopp a szombati, Nottingham Forest elleni bajnokit megelőzően. A menedzser ezt követően a többi, visszatéréshez közel álló vagy az elmúlt napokban-hetekben kisebb sérüléssel küzdő játékosáról is beszélt.

Endo Wataru és Robbo (Andy Robertson) viszont nem. A terv az, hogy ma beszállnak esetleg. Meglátjuk, hogy tényleg működni fog-e ez. Lucho (Luis Díaz) és Macca (Alexis Mac Allister) rendben vannak. Macca beteg volt, egy-másfél napig, Robbo hasonló gonddal küzdött, remélhetőleg nem terjed tovább a keretben.

A mérkőzéssel kapcsolatban kifejtette, biztos abban, hogy remek hangulatú meccs lesz, de egyúttal nagyon kemény is a számukra.

„A két csapat végtére is egész hasonló helyzetben van: bármi áron, de meccseket kell nyerni. Csak így érhetik el a céljaikat ők is. Nem fér bele náluk, ahogyan nálunk sem, hogy elvesztegessük a meccseinket és a megszerezhető pontokat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz emiatt. Ott az Aston Villa, a Newcastle és az Arsenal példája, ők is megszenvedtek a Foresttel. Meg kell próbálnunk kontroll alatt tartanunk a játékot, amennyire csak lehet” – nyilatkozta Klopp.

Szoboszlait februárban nem láthattuk a pályán

Február elején derült égből villámcsapásként jött a hír – mindössze két mérkőzéssel a visszatérése után –, hogy ismét gondok adódtak Szoboszlai combhajlítójával, így az Arsenal elleni csúcsrangadón nem lesz bevethető. Az első információk még arról szóltak, csupán néhány nap pluszpihenőre lesz szüksége a januárban már három és fél-négy hetet ugyancsak kihagyó középpályásnak.

Idehaza elsőként jeleztük, hogy sérülése miatt akár egész hónapban a partvonalon túlra szorulhat a 23 éves középpályás. A visszatérését még az sem tudta jelentősen felgyorsítani, hogy február elején néhány napra hazalátogatott, Telkiben pedig egy osztrák specialista, Franz Leberbauer foglalkozott vele.

Szoboszlai a múlt hétvégi Ligakupa-döntőn előtt úgy fogalmazott, bár úgy érzi, képes lenne újra pályára lépni, sőt a fináléért akár a szokásosnál nagyobb kockázatot is kész lett volna vállalni, a Pool orvosi stábja akkor még nem adta áldását a visszatérésére.

A vörösök Chelsea elleni (1–0) kupasikerét igencsak felértékeli, hogy az első keretből folyamatosan 9-10 játékos hiányzott az elmúlt hetekben. Ráadásul a hiányzóknak több mint fele alapember volt: Szoboszlai, Szalah és Núnez mellett Alisson Becker, Curtis Jones, Diogo Jota,Trent Alexander-Arnold és Thiago is az elmúlt egy hónapban sérült meg vagy sérült vissza. A Ligakupa-döntő után aztán Ryan Gravenberch és Endo Vataru is mankózva távozott a Wembley-ből, újabb aggodalomra adva okot. A Southampton elleni FA-kupa-nyolcaddöntőben szinte csikócsapattal győzött Klopp együttese.

Mellettük Joel Matip, Stefan Bajcetic és Ben Doak is jó ideje maródi.

Szoboszlai január 31-én a Chelsea elleni bajnokin szerepelhetett utoljára a Liverpoolban, azon a találkozón gólt is szerzett.

Az együttest sújtó sérüléshullám okairól itt írtunk!

A Nottingham a 17., a Liverpool az első helyről várhatja a szombat délutáni összecsapást.

A Pool előnye azonos meccsszám mellett egy pont a címvédő Manchester Cityvel, és kettő az előző szezonban ezüstérmet szerző Arsenallal szemben.

Egy hét múlva ilyenkor már a City elleni csúcsrangadóra készülnek Szoboszlaiék. Azt a meccset március 10-én rendezik majd.

