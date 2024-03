A Barcelona 2022-ben a rövid távú pénzügyi helyzet javítása érdekében vagyonrészei bizonyos százalékától megvált, ezeknek azonban folyamatosan csökkenő értékhatása volt/van, a döntéshozók többek közt ezt is figyelembe vették. Na meg azt is, hogy a Barca az erre a szezonra tervezett költségvetését is túllépte...

Egyes kimutatások szerint a francia Paris Saint-Germain után a Barcelona rendelkezik a második legmagasabb bérköltséggel Európában (505 millió euró) – erről még lesz szó később.

A kiadási limit (SLCL) magában foglalja a játékosok és a technikai személyzet bérét. A plafont a klubok bevételeinek és strukturális költségeinek összehasonlításával számolják ki, a fennálló adósságok figyelembevétele mellett. A korlát célja a pénzügyi stabilitás biztosítása.

Hatalmas szakadék tátong a két legnagyobb spanyol klub között

A limit jelöli azt a maximális összeget, amelyet az egyes klubok játékosok regisztrálására (tehát futballisták átigazolására), az edzők fizetésére, az utánpótlás-nevelésre és egyéb területekre költhetnek. A túlköltekező kluboknak meg kell találniuk a módját, hogy csökkentsék a költségeket, vagy másik lehetséges megoldásként új befektetőkkel kell megállapodásra jutniuk.

Ez a limit csapatonként változik Spanyolországban, így fordulhat elő, hogy a következő nyári átigazolási időszakban a Barcelona ősi riválisának, a Real Madridnak majdnem három és félszer magasabb lesz a kiadási plafonja (727 millió euró), mint a katalán együttesnek – a „habfehérek” gazdasági osztálya a jelek szerint okosabban bánt a pénzzel az elmúlt években.

Szüksége is lesz Florentino Pérez klubelnöknek ekkora pénzügyi mozgástérre, hiszen szinte biztosra vehető, hogy Kylian Mbappé a spanyol fővárosba igazol, és sajtóhírek szerint kiugróan magas fizetésben részesül. A kiadási limit tekintetében a 14-szeres BEK/BL-győztes klub a városi rivális Atléticót is toronymagasan előzi, amely 303 millió euróból gazdálkodhat az előttünk álló időszakban.

De visszakanyarodva a komoly gazdasági teherrel dolgozó Barcelonára, ahol Joan Laporta gyakorlatilag minden szakosztálynál megszorításokat vezetett be, a kiadások csökkentése mellett a bevételek maximalizálása lebegett a klubelnök szeme előtt. Nem könnyíti meg a helyzetét, hogy a közel 100 ezres kapacitású Camp Nou átépítése miatt a feleakkora befogadóképességű Olimpiai Stadionban kell játszania a csapatnak a hazai meccseit, ami értelemszerűen negatív hatással van a jegybevételekre. A klubnak viszont engednie kell, hiszen ezeken túlmenően még a nevével összekapcsolt bíróbotrány is folyamatosan ott lóg a levegőben.

A Barcelona „fizetési sapkája” az elmúlt években folyamatosan csökkent.

Ez a limit 2022 szeptemberében 656 millió euró, 2023 februárjában pedig 648 millió euró volt, majd ősszel hatalmasat zuhant (270 millió euró), most pedig tovább zsugorodott.

A baj nagyságát mutatja, hogy a Barcelona a téli átigazolási időszakban mindössze egyetlen játékost igazolt (Vitor Roque), és az a transzfer sem jelentett nagyobb pénzügyi megterhelést, mert Gavi hosszú távú sérülése nagyobb teret adott a bértömegben: a tehetséges középpályás fizetésének 80 százalékát más játékosok megszerzésére fordíthatták. A Barca emellett az ősszel már rendszeresen foglalkoztatott Fermín Lópezt is felvitte az első csapat keretéhez, ahol megkapta a 16-os mezt, amiben egykoron Sergio Busquets futballozott.

A koronavírus küldte padlóra a katalán óriást

A korábban említett 505 millió eurós bérköltséget katalán elemzők szerint nagyban befolyásolta a koronavírus-világjárvány. A Covid-pandémia rendkívüli hatást gyakorolt a klub gazdaságára, bár ezzel a nehézséggel minden csapatnak szembe kellett néznie. Más források szerint a Barca tényleges bérköltsége jelenleg 400 millió euró körül mozog, de még az is jóval magasabb a La Liga által meghatározott limitnél.

A katalán Sport című lap úgy tudja, a Barca például továbbra is fizet korábbi játékosainak. Lionel Messi, Sergio Busquets és Jordi Alba számlájára a mai napig utal a klub, amelyet a Covid-járvány miatt kialakult bizonytalan gazdasági helyzet arra kényszerített, hogy átütemezze a nevezett játékosok teljes kifizetését. Akik aztán időközben már távoztak ugyan – Messi 2021, Busquets és Alba 2023 nyarán –, de a velük szemben fennálló tartozás törlesztése még napjainkban is tart. És erős hatást gyakorol a mostani kiadásokra, így a működésre.

Tehát annak ellenére, hogy ezek a játékosok és még több korábbi, szintén kiemelt fizetéssel rendelkező futballista (pl. Antoine Griezmann) már nincs a Barcelona kötelékében, az egyesület még mindig küzd ezzel a helyzettel.

Az évek óta fennálló bérproblémák miatt a Barcelona folytatja a klub audiovizuális részlegének, a Barca Studiosnak a közelmúltban már megkezdett értékesítését. Ez az ügymenet azonban közel sem megy olyan gördülékenyen, mint ahogyan azt Laporta korábban elképzelte. (Erről írt részletes elemzést az economx.hu gazdasági szakoldal.)

A klub és elnöke reményei szerint az innen bejövő pénzösszeg, valamint az idei költségvetés teljesítése már lehetővé tenné a Barcelona számára, hogy visszatérjen az 1:1-es szemlélethez, ebben az esetben minden, átigazolásból befolyó összeget további átigazolásokra vagy fizetésekre fordíthatna.

Nehéz döntéseket kell meghozni

A közelmúlt slágere azonban a mai napig hatással van a katalánok életére:

amennyiben nem csökkentik a bérkeret nagyságát, nem regisztrálhatnak új játékosokat.

A tervezett erősítések mellett pedig dönteniük kell azoknak a játékosoknak a sorsáról is, akiknek nyáron lejár a szerződésük. Négy játékosról van szó, akik közül Marcos Alonso és Sergi Roberto sem számít alapembernek. Utóbbi esetében több mint érdekes, és sokat elmond a barcelonai állapotokról, hogy ő a csapat kapitánya. És amikor pályán van éppen, akkor a karszalag is őt illeti... Joao Cancelo és Joao Félix helyzete annyival érdekesebb, hogy ők rendszeresen játszanak, és valószínűleg az új vezetőedző is számítana a Manchester Citytől és az Atlético Madridtól kölcsönkapott két portugál légiósra.

Igen, a vezetőedző, amely ugyancsak egy megoldásra váró kérdés. Egyelőre annyit tudni biztosra, hogy az idény végén a klubikon Xavi biztosan távozik a kispadról, de azt még nem tudni, ki váltja őt. A hírbe hozottak közül az Arsenal spanyol menedzsere, Mikel Arteta – aki játékosként korosztályos szinten megfordult a Barcelonánál – állítólag a környezetével már közölte, hogy nem akar távozni Londonból.

Egy biztos: bárki ül a Barcelona kispadjára, a trénernek egészen biztosan neve lesz a szakmában, így viszont magas fizetést kell neki adni. Jelen helyzetben árfelhajtó tényező lehet a keret körüli bizonytalanság, tekintve, hogy nem a készbe ül az edző, hanem a szezonban látottak alapján komoly rizikót rejt az erősen hullámzó teljesítményt nyújtó csapat. Főhet tehát a vezérkar feje, mitévők legyenek ebben a helyzetben.

Felröppentek olyan pletykák is, hogy a Barcelona el akarja adni Frenkie de Jongot, nem feltétlenül szakmai okból, hanem magas fizetése miatt. A holland karmester egyes források szerint közel 20 millió eurót tehet zsebre idényenként.

Arról is cikkeztek a spanyol sajtóban, hogy a világjárvány idején a 26 éves középpályás belement a szerződése átalakításába, amelynek értelmében a neki járó pénz nagy részét a szerződése utolsó éveiben utalják át neki. De Jong ugyanakkor azt állította, hogy a cikkekben leírt számok nincsenek köszönőviszonyban a valósággal.

Őszinte leszek, néha dühít, amit rólam írnak a lapok. Sok olyan dolgot lehoztak már velem kapcsolatban, ami nem igaz, ez pedig irritál engem. Csomó hazugság megjelenik az újságokban, nem keresek annyit, mint azt sokan hiszik. Pontos számokat nem mondhatok, de azt igen, hogy sok mindent csak kitaláltak, olyan dolgokat írtak le egyesek, amelyek nem igazak. Nagyon boldog vagyok a Barcánál, ez álmaim klubja. Remélem, hogy még sok évig játszhatok a klub színeiben

– nyilatkozta De Jong a Napoli elleni BL-meccs előtt.

Egy biztos,

a Barcelona kimondottan nehéz helyzetben van, és ha komolyan szeretne erősíteni a nyáron, akkor eladóként is aktívnak kell lennie a piacon.

A másik lehetőség, hogy a mostani keretet egyben tartja, akkor viszont igen korlátozott lesz a mozgástere. Joan Laporta vezetésével most azt kell eldönteni, melyik út vezetheti ki a csapatot ebből a gödörből.

A La Liga elnöke, Javier Tebas azért igyekezett megnyugtatni a csapat szurkolóit, nemrég azt mondta, sokat javult a helyzet a Barcelona esetében, ami a bérszámfejtést illeti. Azt ugyanakkor ő sem tagadta, hogy sok munka vár még a klub által alkalmazott könyvelőkre, mielőtt maguk mögött hagyhatják ezt a korszakot.