A Manchester City győzelmi kényszerben lépett pályára a Manchester United elleni rangadón azok után, hogy a bajnoki címért zajló versenyfutásban legnagyobb riválisa, a Liverpool szombaton az utolsó pillanatban nyert a Nottingham otthonában. A City legerősebb összeállításában futott ki vasárnap az Etihad Stadion gyepére, a Manchester United viszont több kulcsjátékosát kénytelen volt nélkülözni, így az utóbbi hetekben gólgyáros Rasmus Höjlund sem állt Erik ten Hag vezetőedző rendelkezésére.

Nagy iramban kezdődött a városi derbi, Kevin De Bruyne a 2. percben játszotta meg Phil Fodent, aki 22 méterről ballal a jobb felső fölé vágta a labdát. Támadásban maradt a City, Stones került helyzetbe, aki az ötösön belül belerúgott az őt szerelő Casemiróba. Az esetet ugyan megvizsgálta a videobíró, de értelemszerűen nem ítélt tizenegyest.

A kezdeti hazai támadások után első alkalommal lépte át gyakorlatilag a United a felezővonalat, de ha már ellenfele kapuja előtt járt, Marcus Rashford őrületesen nagy gólt rúgott. Az angol válogatott támadó Bruno Fernandestől kapta a labdát – akit Onana kapus indított hosszan –, majd középről, 24 méterről irgalmatlan erővel pókhálózta ki a jobb felső sarkot, 0–1.

Fotó: Getty Images Marcus Rashford lövése

Hideg zuhany az Etihadban, Erik ten Hag 100. mérkőzése csapata kispadján pedig kiválóan indult.

A folytatásban a lehető leghamarabb igyekezett ledolgozni hátrányát Pep Guardiola csapata, a 14. percben dolga akadt Onanának. Bernardo Silva passzolt jobbra Fodennek, aki az ötös sarka elől kapura lőtt, de a United kapusa lábbal hárított. Ugyanúgy, mint néhány perccel később szintén Foden ziccerénél, aki Silva passza után ugrott ki, és vezethette kapura a labdát, de 10 méterről most sem tudott túljárni Onana eszén.

Alig volt nyugodt perce hátul a vendégcsapatnak, a City sorozatos támadásaival kapu elé szorította riválisát, de ezzel együtt alkalomadtán a kontrákra is építhettek a United játékosai. A 23. percben éppen egy kontrából Fernandes remek labdát küldött Rashford elé, aki ziccerben találta magát, de az ötös jobb sarkán csúnyán lyukat rúgott – hatalmas lehetőség volt. A City ennek ellenére nem vett vissza az iramból, szinte egymás után végezhette el a sarokrúgásokat, de a United védelme stabilan állt a lábán.

Rodri jobblábas, 12 méterről érkező lövése a bal alsó sarokba tartott, de Onana ennek is útját állta, nagyot vetődve hárította a próbálkozást. Az első játékrész utolsó perceiben előbb De Bruyne vágta csúnyán fölé az ígéretes helyzetet 16 méterről, majd Erling Haalandnak mindössze annyi lett volna a dolga, hogy Phil Foden fejesét a kapu torkából a hálóba pofozza, de eltévesztette a célterületet, kihagyva ezzel pályafutása talán legnagyobb helyzetét.

Fotó: Getty Images Erling Haaland hatalmas ziccere

Érdekesség, hogy a gólhelyzetek és azok minősége alapján a Manchester Citynek szűk 3 gólt jeleztek a statisztikai mutatók, míg a United ugyanezen adata 0,19 volt a félidőben, mégis a vendégcsapat vonult előnnyel pihenőre 45 plusz 3 perc játék után.

A szünet után a házigazda City ott folytatta, ahol abbahagyta, magához ragadta a kezdeményezést, és az első pillanattól fogva nyomás alá helyezte a United védelmét. A 49. percben Doku kapott Haalandtól jó labdát a tizenhatoson belül, egy csel után lőtt is a belga támadó, de blokkoltak a védők, majd Onanának is bele kellett kapnia a labdába, hogy elhárítsa a veszélyt. Phil Foden lövésénél viszont már a United kapusa is tehetetlen volt:

az angol válogatott támadó Lindelöf mellett tolta meg a labdát, majd 22 méterről ballal kilőtte a jobb felső sarkot, 1–1. Ez is gyönyörű gól volt.

Fotó: Getty Images

Az egyenlítés után a City tartotta mezőnyfölényét, többet birtokolta a labdát, de a korábbiakhoz képest kevesebb nyomást helyezett a United védelmére, újabb ziccer hosszú percekig nem alakult ki. A 68. percben Varane lökte fel Haalandot a tizenhatos előterében, a szabadrúgást De Bruyne 23 méterről, középről a sorfalba lőtte. Ezt követően Garnacho ugrott ki a másik oldalon, Ederson kapus jó ütemben mozdult ki, és rúgta el a labdát az utolsó pillanatban az argentin támadó elől.

Az egyre nagyobb City-mezőnyfölény a 80. percben újabb góllá érett: az első gólt jegyző Foden és a csereként beálló Álvarez remek összjátéka után előbbi lőtt az ötös bal sarkáról, Onana pedig tehetlen volt, 2–1.

Foden duplájával megfordította a mérkőzést a City.

A rendes játékidő hosszabbításában pedig Haaland, amit kihagyott az első félidőben, azt ezúttal nem hibázta el: a United saját térfelén szórta el a labdát, Rodri csapott le rá, indította Haalandot, aki közelről könnyen Onana mellett a kapuba gurított, 3–1.

A Manchester City megnyerte a városi derbit, begyűjtötte a három pontot, így zárkózik a bajnoki tabellán éllovas Liverpool mögé – hátránya immár csak egyetlen egység. Mint ismert, a jövő hétvégén a manchesteri kékek a Liverpool vendégei lesznek vasárnap délután.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 27. FORDULÓ

Szombat

Luton Town–Aston Villa 2–3 (0–2)

Nottingham Forest–Liverpool FC 0–1

Brentford–Chelsea 2–2

Everton–West Ham United 1–3

Fulham–Brighton 3–0

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 3–0

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 3–1

Vasárnap

Burnley–Bournemouth 0–2

Manchester City–Manchester United 3–1

Hétfő

Sheffield United–Arsenal 21.00

