A magyar labdarúgó-válogatott március 22-én Törökországgal, négy nappal később Koszóvóval csap össze a Puskás Arénában, ezzel megkezdi a közvetlen felkészülést a nyári Európa-bajnokságra. A kerethirdetés a nyakunkon, ezzel kapcsolatban pedig a szövetségi kapitány elárulta, nagy meglepetéseket nem tervez a csapatban. Miként az hetek óta köztudott, az utánpótlás-korosztályokban még a német színeket képviselő Dárdai Márton lehet majd az együttes újonca – ő azonban akár rögvest a kezdőben is találhatja majd magát. Legalábbis erre következtetni a Mister szavaiból.

Dárdai ballábas, így a keretben egyértelműen a csapatkapitány-helyettes, az utóbbi időben klubcsapatában – ősszel a Hoffenheimben, most tavasszal pedig a Freiburgban is – többnyire csak a kispadot koptató Szalai Attila riválisa lehet a kezdőbe kerülésért.

Noha az alapcsapatban elfoglalt helye a Hertha-bekk érkezésével megkérdőjeleződhet, a kerettagsága egyelőre nincs veszélyben.

Valóban gond, hogy Szalai Attila továbbra sem játszik a Freiburgban. Amilyen sok mérkőzés volt a lábában a törökországi időszakában, olyan kevés van most a Bundesligában. De jó helyen van, topjátékosokkal tréningezhet együtt, sokszor ez is többet ér, mintha valaki alacsonyabb színvonalú bajnokságban futballozna. Ballábas belső védőként itt lesz Dárdai Márton vagy éppen Szalai Gábor is, de kettőjüknek együtt sincs még egyetlen válogatott mérkőzés sem a lábukban, míg Szalai Attilának már több mint negyven. És azt is figyelembe kell vennem, hogy amikor számítottam rá, többnyire jó teljesítményt nyújtott. Jelen állás szerint itt a helye közöttünk